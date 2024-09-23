يُعد IBM watsonx Orders وكيلًا صوتيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يتلقى الطلبات بدقة من الضيوف الذين يطلبون الخدمة من السيارة وينقلها بسرعة إلى نافذة الدفع. ويدعم العديد من حالات الاستخدام، مثل برامج الولاء وطلبات الأجهزة المحمولة. كما يعرف خيارات التخصيص لكل عنصر من عناصر القائمة. وهو على دراية أيضًا بما هو متاح وما هو غير متاح. ويعمل يوميًا في جميع الورديات.
مقدمة عن watsonx Orders
الذكاء الاصطناعي المستخدم في watsonx Orders
يستطيع watsonx Orders استلام 87% من الطلبات في المتوسط دون تدخل الطاقم، ومنها الطلبات ذات التخصيصات المركّبة، والاستلام عبر الأجهزة المحمولة ورموز الولاء. ويُمكن تسليمها بأمان إلى أحد أفراد الطاقم عند الحاجة.
يتمتع watsonx Orders بخبرات واحترافية عالية كما لو كان أحد أفراد طاقم العمل المتمرسين. لأنه يحافظ على الحد الأدنى من الحوار لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية؛ ما يصل إلى 150 سيارة في الساعة في ممر مزدوج.*
يُعد watsonx Orders هو الموظف الأكثر موثوقية الذي يحضر كل يوم. ويعمل ما يصل إلى 48 ساعة يوميًا في مطعم ذي مسار مزدوج وهذا يحقق وفورات كبيرة سنويًا لكل مطعم.*
يتصل تطبيق watsonx Orders بنظام إدارة القائمة المركزي لشركتك، ويعلم على وجه التحديد كيف يمكن للضيوف تخصيص العناصر ومتى يمكنهم طلبها.
يوفر تطبيق watsonx Orders نظام التعرّف على الصوت بالذكاء الاصطناعي الفعال المصمم خصوصًا للحالات الصاخبة خلال تقديم الطلبات من خلال السيارة، ويستخدم النماذج اللغوية الكبيرة المضبوطة بدقة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة لتحقيق دقة أكبر وطلبات أسرع.
توفر شركة IBM جميع الأجهزة والبرامج وعمليات التكامل للتثبيت السلس في كل مطعم. التثبيت مدعوم أيضًا بدعم IBM.
يوجه watsonx Orders العملاء بسلاسة وسرعة خلال كل خطوة من خطوات تجربة الطلب عبر السيارة.
إن watsonx Assistant مُصمَّم لتقديم تجارب استثنائية لخدمة العملاء، وهو يمكّن جميع الأفراد في المؤسسة من بناء الوكلاء الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي ونشرهم دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية.
من خلال كتالوج موسع من القدرات، يمكن لمستخدمي الأعمال استخدام watsonx Orchestrate لتفويض مهام إدارة المواهب الشائعة والمعقدة.
إنه مصمَّم خاصة للاستخدامات المستهدفة مثل تحديث التطبيقات وأتمتة تقنيات المعلومات، ويستفيد watsonx Code Assistant من الذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة إنتاجية المطورين وتقليل التعقيدات وتسريع عملية تأهيل المطورين.
*تُعرض جميع أمثلة العملاء المنقولة أو المذكورة على أنها إيضاحات للطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM، والنتائج التي قد يحققونها. وستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات وظروف كل عميل على حدة. ولا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام؛ لأن نتائج كل عميل تعتمد بشكل كامل على أنظمة العميل والخدمات المطلوبة.