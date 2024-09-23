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watsonx Orders

حافظ على سير العمل في مطعمك بسلاسة مع الذكاء الاصطناعي الذي يتعامل مع أصعب الطلبات

استعن بأفضل محصل طلبات لخدمة طلب الطعام من خلال السيارة

يُعد IBM watsonx Orders وكيلًا صوتيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يتلقى الطلبات بدقة من الضيوف الذين يطلبون الخدمة من السيارة وينقلها بسرعة إلى نافذة الدفع. ويدعم العديد من حالات الاستخدام، مثل برامج الولاء وطلبات الأجهزة المحمولة. كما يعرف خيارات التخصيص لكل عنصر من عناصر القائمة. وهو على دراية أيضًا بما هو متاح وما هو غير متاح. ويعمل يوميًا في جميع الورديات.
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مقدمة عن watsonx Orders

 المدونة

الذكاء الاصطناعي المستخدم في watsonx Orders
المزايا يُمكنك تحسين تجربة تقديم الطلبات للضيوف وطاقم العمل من خلال مساعد صوتي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يُمكنك الاعتماد عليه. زيادة إيرادات خدمات الطلب من خلال السيارة إلى أقصى حد

يستطيع watsonx Orders استلام 87% من الطلبات في المتوسط دون تدخل الطاقم، ومنها الطلبات ذات التخصيصات المركّبة، والاستلام عبر الأجهزة المحمولة ورموز الولاء. ويُمكن تسليمها بأمان إلى أحد أفراد الطاقم عند الحاجة.

 خدمات سريعة

يتمتع watsonx Orders بخبرات واحترافية عالية كما لو كان أحد أفراد طاقم العمل المتمرسين. لأنه يحافظ على الحد الأدنى من الحوار لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية؛ ما يصل إلى 150 سيارة في الساعة في ممر مزدوج.*

 مكاسب العمل

يُعد watsonx Orders هو الموظف الأكثر موثوقية الذي يحضر كل يوم. ويعمل ما يصل إلى 48 ساعة يوميًا في مطعم ذي مسار مزدوج وهذا يحقق وفورات كبيرة سنويًا لكل مطعم.*
السمات الرئيسية
التكامل مع مجموعة التقنيات

يتصل تطبيق watsonx Orders بنظام إدارة القائمة المركزي لشركتك، ويعلم على وجه التحديد كيف يمكن للضيوف تخصيص العناصر ومتى يمكنهم طلبها.
الذكاء الاصطناعي الفعال

يوفر تطبيق watsonx Orders نظام التعرّف على الصوت بالذكاء الاصطناعي الفعال المصمم خصوصًا للحالات الصاخبة خلال تقديم الطلبات من خلال السيارة، ويستخدم النماذج اللغوية الكبيرة المضبوطة بدقة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة لتحقيق دقة أكبر وطلبات أسرع.
شركة واحدة، عقد واحد

توفر شركة IBM جميع الأجهزة والبرامج وعمليات التكامل للتثبيت السلس في كل مطعم. التثبيت مدعوم أيضًا بدعم IBM.

تطبيق Orders في أثناء العمل

يوجه watsonx Orders العملاء بسلاسة وسرعة خلال كل خطوة من خطوات تجربة الطلب عبر السيارة.

الكشف عن المركبات عندما تصل السيارة إلى مسار القيادة، تكتشف الحلقة أو الكاميرا السيارة ويقوم تطبيق watsonx Orders بالترحيب بالعميل بمجرد وصوله.
بدء الطلب يتحدث العميل ويستمع watsonx Orders إليه. لا حاجة إلى "كلمة تنبيه".
معالجة الصوت يزيل برنامج watsonx Orders ضوضاء الخلفية ويتعرّف على اللغة المنطوقة ويحولها إلى تسلسلات من الأوامر وعناصر القائمة. ويستطيع العملاء تقديم طلبات متعددة دون توقف، وطلب ما يريدون بطريقة طبيعية.
عرض الطلب بينما يتحدث العميل، يضيف watsonx Orders العناصر إلى بطاقة الطلبات ويعرض التغييرات في الوقت الفعلي.
إكمال الطلب عندما يكمل العميل الطلب، يطلب watsonx Orders التأكيد، ويُجري التغييرات النهائية ويعرض المبلغ الإجمالي المستحق.
إخطار الطاقم يرسل watsonx Orders الطلبات إلى نظام نقاط البيع في المطعم، وبدوره يرسل الطلب إلى المطبخ ويجهز عامل نافذة الطلبات الخارجية لصرف النقود وتقديمها.
منتجات ذات صلة IBM watsonx Assistant

إن watsonx Assistant مُصمَّم لتقديم تجارب استثنائية لخدمة العملاء، وهو يمكّن جميع الأفراد في المؤسسة من بناء الوكلاء الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي ونشرهم دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية.

 IBM watsonx Orchestrate

من خلال كتالوج موسع من القدرات، يمكن لمستخدمي الأعمال استخدام watsonx Orchestrate لتفويض مهام إدارة المواهب الشائعة والمعقدة.

 IBM watsonx Code Assistant

إنه مصمَّم خاصة للاستخدامات المستهدفة مثل تحديث التطبيقات وأتمتة تقنيات المعلومات، ويستفيد watsonx Code Assistant من الذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة إنتاجية المطورين وتقليل التعقيدات وتسريع عملية تأهيل المطورين.

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الحواشي

*تُعرض جميع أمثلة العملاء المنقولة أو المذكورة على أنها إيضاحات للطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM، والنتائج التي قد يحققونها. وستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات وظروف كل عميل على حدة. ولا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام؛ لأن نتائج كل عميل تعتمد بشكل كامل على أنظمة العميل والخدمات المطلوبة.