يُعد IBM watsonx Orders وكيلًا صوتيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يتلقى الطلبات بدقة من الضيوف الذين يطلبون الخدمة من السيارة وينقلها بسرعة إلى نافذة الدفع. ويدعم العديد من حالات الاستخدام، مثل برامج الولاء وطلبات الأجهزة المحمولة. كما يعرف خيارات التخصيص لكل عنصر من عناصر القائمة. وهو على دراية أيضًا بما هو متاح وما هو غير متاح. ويعمل يوميًا في جميع الورديات.