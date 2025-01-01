إن احتمال إضافة أعضاء جدد للفريق أمر مثير. الوصول إلى هناك أقل متعة بكثير - بدءاً من جمع تفاصيل الوصف الوظيفي ومطاردة التعليقات على الجهات الراعية، وصولاً إلى العمل عبر أدوات متعددة ورعاية المرشحين. ماذا لو كان لديك عدد أقل من المهام اليدوية وعمل أكثر جدوى؟

يمكن لموظف IBM Watson Orchestrate™ الرقمي (digey) من شركة IBM Watson Orchestrate أن يكسر حلقة العمل الممل. كل ما عليك فعله هو أن تسأل. يتطلب الأمر دردشتك وقائمة بالمهارات اللازمة لتوصيل النتائج بسرعة. وتتعلم تكنولوجيا المعلومات كما تتعلم تكنولوجيا المعلومات، لذا فأنت تضاعف الحلول وليس المهام.