في سوق العمل الضيق اليوم، يتمتع المرشحون المتفوقون باليد العليا. عندما تتنافس على عمالة محدودة، فأنت بحاجة إلى طريقة أكثر ذكاءً للحصول على المواهب المحتملة ورعايتها. حتى مع برامج تتبع المتقدمين للوظائف، فإن المهام الوضيعة التي لا نهاية لها يمكن أن تشتت انتباهك عن أعمال الموارد البشرية الأكثر إنجازاً. ماذا لو كان بإمكانك الأتمتة لاكتشاف المرشحين وإشراكهم بشكل أفضل؟
تعرّف على ديجي، العامل الرقمي من IBM Watson Orchestrate™. المعلومات التكنولوجية أنت، مضروبة.
تمكين ديجي من إعداد قائمة بالمرشحين المحتملين، وتصفيتهم بناءً على معايير مخصصة، وتشجيع المواهب المتنوعة على التقديم بسرعة.
تمكين digey من تنفيذ العديد من الإجراءات مثل إرسال البريد، وجدولة الاجتماعات، وإضافة جهات اتصال، وغير ذلك الكثير.
يُمكِّنك برنامج digey من العمل مع التوصيف الوظيفي وإعلانات الوظائف الشاغرة ومتابعة المرشحين لمساعدتك في العثور على أقوى المواهب.
تمكين digey من إنشاء الحسابات والحملات وجهات الاتصال؛ وتتبع العملاء المحتملين والفرص؛ ®بدء الطلبات والمزيد.
تمكين ديجي من المساعدة في إنشاء طلبات التوظيف وتحديثها، بالإضافة إلى إدارة تقييم المرشحين.
تمكين Digey من أتمتة Alert Notification والمهام المتكررة الأخرى، بالإضافة إلى تجميع الموافقات وتبسيطها.
تمكين ديجي من إرسال الرسائل، ومتابعة طلبات الوظائف، ومشاركة التقويمات والمزيد.
تمكين digey من مشاركة القوائم والملفات والاجتماعات حتى تتمكن من التعاون مع الزملاء والشركاء والعملاء.
تمكين Digey من تخزين الملفات في السحابة وملفات المشاركة وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مع المتعاونين.
تمكين Digey من الحصول على المرشحين ورعايتهم، ونشر الوظائف، والحصول على معلومات عن الوظائف الشاغرة.
*قريباً
باستخدام الكلمات المفتاحية الصحيحة في طلب الوظيفة، يستخدم الباحث عن وظيفة الذكاء الاصطناعي المتقدم من ThisWay Global للبحث والمطابقة عبر قاعدة بيانات غنية ومتنوعة من المواهب للحصول على ملفات تعريف مطابقة.
يمكنك إعداد برنامج ديجي للتواصل مع المرشحين أولاً، حتى لا تضيع الوقت. يرسل ديجي الخاص بك تلقائيًا رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الأخرى بعد أن تتاح لك فرصة المراجعات والموافقة.
المعلوماتية ليست ضرورية. تستخدم Digey المهارات للعمل مع أنظمتك الحالية، وتقدم بشكل أساسي نفس الوظيفة: العثور على المراجعات والتفاعل مع المرشحين. يمكن تخصيص كيفية التقاط البيانات والتفاعل مع ديجي الخاص بك بما يتناسب مع بيئتك.
TWG هي شركة ناشئة مملوكة لامرأة قامت بتطوير العنوان التقني للتوظيف من أجل معالجة أوجه القصور والتحيزات الموجودة في عمليات التوظيف الحالية. واستناداً إلى البحث والتطوير الذي أجري في جامعة كامبريدج، تستخدم هذه التقنية بالفعل من قبل أكثر من 1000 شركة، وتساعد في حل بعض تحديات التوظيف التي يواجهها كل من أصحاب العمل والأفراد.
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