في سوق العمل الضيق اليوم، يتمتع المرشحون المتفوقون باليد العليا. عندما تتنافس على عمالة محدودة، فأنت بحاجة إلى طريقة أكثر ذكاءً للحصول على المواهب المحتملة ورعايتها. حتى مع برامج تتبع المتقدمين للوظائف، فإن المهام الوضيعة التي لا نهاية لها يمكن أن تشتت انتباهك عن أعمال الموارد البشرية الأكثر إنجازاً. ماذا لو كان بإمكانك الأتمتة لاكتشاف المرشحين وإشراكهم بشكل أفضل؟

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