ستوديو المهارات في watsonx Orchestrate عبارة عن ستوديو مطورين منخفض الرموز يحوي مجموعة مطوري برامج (SDK) قوية لإنشاء المهارات وإجراء عمليات الأتمتة التي يمكن إضافتها إلى كتالوج مهارات Orchestrate واستخدامها لتوسيع قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي لديك. فمن خلال ستوديو المهارات، يمكنك إنشاء مهاراتك الفريدة لمؤسستك وإنجاز عمليات سير العمل بسرعة وسهولة والاستفادة من الاستثمارات الحالية في أدوات الأتمتة من خلال اكتشاف عمليات الأتمتة داخل Orchestrate ووضعها موضع التنفيذ في كل قطاعات المؤسسة. والمميز هنا أنه أصبح لدى المنشئين الآن موقع واحد لإنشاء عمليات الأتمتة والمهارات وإدارتها من خلال لوحة إنشاء موحدة، وطريقة إصدار واحدة لجميع الحزم التي تم إنشاؤها، وتجربة بسيطة لنشر المهارات لمساعدي الذكاء الاصطناعي.