ستوديو المهارات في watsonx Orchestrate عبارة عن ستوديو مطورين منخفض الرموز يحوي مجموعة مطوري برامج (SDK) قوية لإنشاء المهارات وإجراء عمليات الأتمتة التي يمكن إضافتها إلى كتالوج مهارات Orchestrate واستخدامها لتوسيع قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي لديك. فمن خلال ستوديو المهارات، يمكنك إنشاء مهاراتك الفريدة لمؤسستك وإنجاز عمليات سير العمل بسرعة وسهولة والاستفادة من الاستثمارات الحالية في أدوات الأتمتة من خلال اكتشاف عمليات الأتمتة داخل Orchestrate ووضعها موضع التنفيذ في كل قطاعات المؤسسة. والمميز هنا أنه أصبح لدى المنشئين الآن موقع واحد لإنشاء عمليات الأتمتة والمهارات وإدارتها من خلال لوحة إنشاء موحدة، وطريقة إصدار واحدة لجميع الحزم التي تم إنشاؤها، وتجربة بسيطة لنشر المهارات لمساعدي الذكاء الاصطناعي.
استفد من الآلاف من المهارات المنشأة سابقًا المتوافقة مع كل مجال عبر المؤسسة دون الحاجة إلى تدريب متخصص. كما يمكنك دمج أي أداة تابعة لجهة خارجية باستخدام Orchestrate من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وإنشاء مهارات مخصصة مصممة لتبسيط العملية في أي مجال عبر المؤسسة.
يوفر ستوديو المهارات تجربة الرمز المنخفض للمطورين، ويضم مجموعة أدوات مطور برامج (SDK) قوية لإنشاء المهارات، وإجراء عمليات الأتمتة. يمكنك الآن إنشاء المهارات وعمليات الأتمتة بسرعة وسهولة لإضافتها إلى كتالوج المهارات والكشف عن المهارات التي تم إنشاؤها حديثًا داخل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
من خلال الاستفادة من مجموعتك الكاملة من قدرات أتمتة الأعمال مثل سير العمل والقرارات ومعالجة المستندات وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، يمكنك إنشاء عمليات الأتمتة ونشرها في كتالوج مهاراتك بسرعة وسهولة وتمكين المستخدمين من نشر عمليات الأتمتة من خلال الدردشة مع مساعد الذكاء الاصطناعي لديهم.