الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx watsonx Orchestrate ستوديو المهارات
توسيع قدرات مساعدك لتنسيق العمل في كل قطاعات مؤسستك
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ستوديو المهارات في IBM watsonx Orchestrate™

ستوديو المهارات في watsonx Orchestrate عبارة عن ستوديو مطورين منخفض الرموز يحوي مجموعة مطوري برامج (SDK) قوية لإنشاء المهارات وإجراء عمليات الأتمتة التي يمكن إضافتها إلى كتالوج مهارات Orchestrate واستخدامها لتوسيع قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي لديك. فمن خلال ستوديو المهارات، يمكنك إنشاء مهاراتك الفريدة لمؤسستك وإنجاز عمليات سير العمل بسرعة وسهولة والاستفادة من الاستثمارات الحالية في أدوات الأتمتة من خلال اكتشاف عمليات الأتمتة داخل Orchestrate ووضعها موضع التنفيذ في كل قطاعات المؤسسة. والمميز هنا أنه أصبح لدى المنشئين الآن موقع واحد لإنشاء عمليات الأتمتة والمهارات وإدارتها من خلال لوحة إنشاء موحدة، وطريقة إصدار واحدة لجميع الحزم التي تم إنشاؤها، وتجربة بسيطة لنشر المهارات لمساعدي الذكاء الاصطناعي.

 

 
تفاصيل الميزات المهارات المنشأة مسبقًا والمتوافقة مع حالات الاستخدام في نقطة الدخول

استفد من الآلاف من المهارات المنشأة سابقًا المتوافقة مع كل مجال عبر المؤسسة دون الحاجة إلى تدريب متخصص. كما يمكنك دمج أي أداة تابعة لجهة خارجية باستخدام Orchestrate من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وإنشاء مهارات مخصصة مصممة لتبسيط العملية في أي مجال عبر المؤسسة.

استكشف كتالوج المهارات ستوديو المطورين منخفض الرمز

يوفر ستوديو المهارات تجربة الرمز المنخفض للمطورين، ويضم مجموعة أدوات مطور برامج (SDK) قوية لإنشاء المهارات، وإجراء عمليات الأتمتة. يمكنك الآن إنشاء المهارات وعمليات الأتمتة بسرعة وسهولة لإضافتها إلى كتالوج المهارات والكشف عن المهارات التي تم إنشاؤها حديثًا داخل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

تعرف على المزيد حول إنشاء المهارات إنشاء سير العمل الخاص بك باستخدام استوديو المهارات

من خلال الاستفادة من مجموعتك الكاملة من قدرات أتمتة الأعمال مثل سير العمل والقرارات ومعالجة المستندات وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، يمكنك إنشاء عمليات الأتمتة ونشرها في كتالوج مهاراتك بسرعة وسهولة وتمكين المستخدمين من نشر عمليات الأتمتة من خلال الدردشة مع مساعد الذكاء الاصطناعي لديهم.

تعرف على المزيد حول إنشاء عمليات الأتمتة
كيف يعمل Orchestrate
عمليات التكامل لتنفيذ المهام المطلوبة، يتكامل Orchestrate مع التطبيقات الرئيسية والأدوات التي تستخدمها يوميًا للوصول إلى القدرات التي بداخله، بدءًا من التعاون والاتصالات وحتى التحليلات وتتبع مقدم الطلب. انظر التكاملات
بسط يومك  باستخدام كتالوج المهارات، يعمل Orchestrate على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً ومعالجتها بشكل أسرع، حتى تتمكن من التركيز على العمل ذي القيمة الأعلى. يحتوي كتالوج المهارات في watsonx Orchestrate على آلاف المهارات المنشأة مسبقًا لمساعدتك على إنجاز مجموعة كبيرة من المهام. تعرف على ما يقدمه لك Orchestrate
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