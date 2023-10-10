توفر ™IBM® watsonx Orchestrate الذكاء الاصطناعي لكل موظف، وهو ما يسهم في تبسيط المهام والعمليات المتكررة، وتعزيز الإنتاجية وتوفير الوقت للتركيز على أنشطة أكثر استراتيجيةً وعالية القيمة.

بفضل watsonx Orchestrate، يمكن للشركاء تحسين مساعدي الذكاء الاصطناعي الحاليين أو إنشاء مساعدين جدد باستخدام مجموعة تطوير برامجنا. قدِّم تقنيتك إلى المستخدمين بطريقة بسيطة وجديدة. اصنع تجارب رقمية ذاتية الخدمة عبر التطبيقات باستخدام watsonx Orchestrate.