توفر ™IBM® watsonx Orchestrate الذكاء الاصطناعي لكل موظف، وهو ما يسهم في تبسيط المهام والعمليات المتكررة، وتعزيز الإنتاجية وتوفير الوقت للتركيز على أنشطة أكثر استراتيجيةً وعالية القيمة.
بفضل watsonx Orchestrate، يمكن للشركاء تحسين مساعدي الذكاء الاصطناعي الحاليين أو إنشاء مساعدين جدد باستخدام مجموعة تطوير برامجنا. قدِّم تقنيتك إلى المستخدمين بطريقة بسيطة وجديدة. اصنع تجارب رقمية ذاتية الخدمة عبر التطبيقات باستخدام watsonx Orchestrate.
صُمِّم برنامج صانع المحتوى IBM watsonx Orchestrate لشركاء موردي البرامج المستقلين (ISV) بهدف بناء المهارات على watsonx Orchestrate ليتم دمجها في فهرس المهارات المدمج مسبقًا في Orchestrate، وهو ما يجعل هذا الفهرس متاحًا لجميع مستخدمي Orchestrate. ويوفر برنامج صانع المحتوى العديد من الفوائد للشركاء، بما في ذلك الحصول على عملاء جدد، وزيادة الاستهلاك، وتحسين رضا المستخدم.
ابتكر مع IBM واجعل نموك سريعًا. نظرًا إلى أنك مورد برامج مستقل أو مقدم خدمة مُدارة (MSP)، يمكنك الشراكة مع IBM لرفع مستوى حلولك باستخدام IBM watsonx Orchestrate. كما يمكنك التوسع في أسواق جديدة باستخدام النطاق العالمي لشركة IBM، وشبكة من الشركات الكبيرة، وأدوات واستراتيجيات التسويق الراسخة لتعزيز مبيعاتك.
أطلِق العنان لابتكاراتك ونموك. تتعاون IBM مع شركائها لمساعدتهم على البقاء في صدارة التحديات باستخدام البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن، والاستدامة، وإدارة التكاليف والمخاطر وحلول الامتثال، وأكثر من ذلك من خلال تزويدهم بالخبرة المناسبة في الوقت المناسب. ويتعاون الشركاء وشركة IBM مع العملاء لاكتشاف وتطوير حالات استخدام محددة تسهم في حل احتياجات العملاء، ويمكن للشركاء ربط الخدمات بإعادة بيع watsonx Orchestrate للحصول على قيمة مضافة.
يؤدي شركاء خدمات IBM دورًا مهمًا في تقديم حلول IBM للعملاء. وتتمتع شركة IBM بسجل حافل من التعاون مع مدمجي الأنظمة والشركات الاستشارية لبناء مراكز التميز التي تعمل على زيادة قيمة تقنية IBM للعملاء. وتستثمر شركة IBM في الدعم الفني ودعم طرح المنتجات في السوق لمساعدة شركاء الخدمة على تقديم أحدث التقنيات وصقل خبراتهم بشكل مستمر. كما تسهم هذه الشراكات في تسريع نجاح العملاء من خلال توفير تجربة سلسة، انطلاقًا من الاستراتيجية إلى التنفيذ والإدارة.
نواصل في شركة IBM عقد شراكات تقنية جديدة مع رواد تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم لتعزيز الابتكار، ودفع التقنية إلى حدود جديدة، وإنشاء حلول أعمال متطورة. ونحن نتعاون مع موردي التقنيات الرائدين الذين يقدمون عمليات تكامل سلسة تهدف إلى تسريع وقت حصول العميل على القيمة وتوسيع استخدام الاستثمارات التقنية الحالية.
يُعدّ EY.ai Workforce أحد حلول العمال الرقميين، وهو مصمم للمساعدة في زيادة القدرة والإنتاجية لوظيفة الموارد البشرية. وباستخدام مخزون مهارات الذكاء الاصطناعي، يُكمل العاملون الرقميون العمل والعمليات المتعلقة بالموارد البشرية. ويسهم EY.ai Workforce في زيادة إنتاجية الموظفين من خلال تبسيط طريقة إنجاز العمل، وتعزيز قابلية التوسع من خلال تمكينك من زيادة أو تقليل طاقة الموارد البشرية بسرعة، وإدارة التكاليف من خلال تحويل وتوسيع نطاق عمليات الموارد البشرية دون التقليل من تجربة الموظف أو زيادة التكاليف بشكل كبير.
شركة ThisWay Global هي شركة حائزة على جوائز ومدعومة من Google ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي رائدة في مجال تقنية الموارد البشرية. ويُسهم كل من التزام الشركة في التخلص من التحيز وتقنية مطابقة المرشحين للوظائف ووضع المورد المتنوع المعتمد (WBENC) في منحها تقدمًا كبيرًا على منافسيها. فشركة ThisWay هي شريك IBM Silver والشريك الأولي لطرح IBM watsonx Orchestrate في السوق. وتضم شبكة ThisWay Global الخاصة أكثر من 8,500 شريك فريد قائم على التنوع، وهو ما يوفر للشركات والحكومات قاعدة بيانات فريدة من المرشحين ذوي المهارات العالية، الأمر الذي يقلل التحيز ويزيد من التنوع في جميع الصناعات.
تسهم شركة FloCareer في تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات من توسيع نطاق مؤسسات البحث والتطوير لديها من خلال منصة المقابلة كخدمة، والتي تعمل على الاستعانة بمطوري البرامج المستقلين لإجراء مقابلات فنية. وتتمثل رؤية شركة FloCareer في مساعدة عملائها على التوظيف بشكل أسرع، وأفضل، وعلى نطاق واسع من خلال توفير خط قوي ومتنوع من مطوري البرامج المستقلين وتمكينهم من تقديم عملية توظيف دقيقة عبر مجموعة كبيرة من الأدوار التقنية. وقد عقدت شركة FloCareer شراكة مع شركة ThisWay Global ونفذت برنامج IBM wasonx Orchestrate لتوسيع خطها من المحاورين المحتملين، واتخاذ خطوات نحو التخلص من التحيز اللاواعي في عمليات التوظيف، وتحسين كفاءة اتصالاتها بالمرشحين وجدولتها.
أطلقت شركة ®IBM Consulting منصة IBM Consulting Advantage، وهي عبارة عن منصة خدمات تعمل بالذكاء الاصطناعي وتضم مجموعة من المساعدين مصممة لدعم الاستشاريين في تقديم الاتساق والقدرة على التكرار والسرعة للعملاء. وتتيح IBM Consulting Advantage الوصول بشكل سهل ومخصص إلى طرق حصرية وأصول ونماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لهذا الغرض ومساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمين على الأدوار. وبغض النظر عما إذا كنت تقود تحول العملاء وتنفذ نظام SAP، أو كنت تنتقل إلى المنصات السحابية Azure أو AWS، أو تنفذ تطوير التطبيقات التي تحتاج إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإجراء الأعمال أو تعزيز الأمان، فإن منصة IBM Consulting Advantage تسهم في توفير المزيد من القيمة من التغيير بشكل أسرع.
شركة Dun & Bradstreet هي شركة عالمية رائدة في توفير بيانات وتحليلات اتخاذ القرارات التجارية. وتعتمد حلول Ask Procurement التي تقدمها شركة Dun & Bradstreet على استخدام قوة بيانات Dun & Bradstreet ذات المستوى العالمي وتقنية المساعد الرائدة في الصناعة التي تقدمها شركة IBM من أجل تقديم تجربة جديرة بالثقة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبفضل المعلومات المتوفرة حول أكثر من نصف مليار شركة خاصة وعامة والبيانات الفريدة من أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لديك، والتي تُقدَّم عندما يحتاج إليها موظفو المشتريات، توفر لك منصة Ask Procurement تجربة سلسة جاهزة لتسريع عمليات المشتريات الخاصة بك.
بفضل الشراكة مع IBM watsonx Orchestrate، يمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتطورة من أجل تعزيز مكانتك بين قادة الفكر في عالم الموظفين الرقميين الجديد.
نظرًا لأنك شريك، لديك الفرصة للعمل عن قرب مع فريق الخبراء والمطورين في IBM watsonx Orchestrate، وهو ما يجعلك على اطلاع بأحدث التوجهات والتقنيات في الصناعة، مع تمكينك من تقديم مدخلات حول تطوير المنتجات وابتكارها.
نظرًا لأنك خبير في القدرات المتقدمة لبرنامج IBM watsonx Orchestrate، يمكنك التميز عن المنافسين وتحقيق الريادة في هذا المجال، وجذب عملاء جدد، والاحتفاظ بالعملاء الحاليين، وفي نهاية المطاف ستكون لديك قيادة ناجحة طويلة الأمد لشركتك.