تعزيز كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي من IBM
زيادة الأتمتة لتحسين كفاءة العمل في خدمة العملاء وعمليات الشبكة والعمليات الميدانية من أجل تعزيز تقديم الخدمات. توفير تجربة أفضل للعملاء والمساعدة على تعزيز إنتاجية الموظفين.
* تُحسب النتائج المعروضة بناءً على بيانات وافتراضات معينة تتعلق بالاستخدام المحتمل لمنصة watsonx Assistant، بما في ذلك إدخالات المستخدمين ومعايير الصناعات وبيانات الجهات الخارجية وبيانات الموارد البشرية من IBM Insitute of Business Value (المُشار إليه اختصارًا IBV). وتُحسب المزايا المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدَّرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. تُقدَّم النتائج لأغراض توضيحية فقط وينبغي ألَّا يُعتمَد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو المزايا المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نماذج إحصائية، وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، وعوامل أخرى.
تعرَّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الموارد البشرية في قطاع الاتصالات وتحسين تجربة الموظفين وتحقيق النتائج في مجالات مثل تنمية المهارات واتصالات الموظفين وإدارة العمليات.