تعرَّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الموارد البشرية في قطاع الاتصالات وتحسين تجربة الموظفين وتحقيق النتائج في مجالات مثل تنمية المهارات واتصالات الموظفين وإدارة العمليات.