تستخدم ميزة دردشة وكيل الذكاء الاصطناعي نماذج أساس مُعدّة بدقة متناهية، بما في ذلك IBM Granite ونماذج التعلم الآلي المخصصة الأخرى، ضمن بنية وكيل لتوفير قدرات تفكير متقدمة تلبي احتياجات الموظفين. ينسِّق وكيل الذكاء الاصطناعي كل المراحل من المحادثة متعددة الأدوار، ويوجِه المستخدم إلى الأداة المناسبة أو المساعد أو الشخص المناسب، ما يبسِّط العمليات المعقدة في تجربة دردشة موحَّدة.