تُتيح ميزة دردشة وكيل الذكاء الاصطناعي في IBM watsonx Orchestrate للمؤسسات تكوين سلوك وكيل يتسم بالذكاء، وبالتالي يختار أفضل الإجراءات لتلبية احتياجات المستخدمين.
يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يدعم الدردشة على طرح أسئلة متنوعة على الموظف بشكل ديناميكي، ويحلل الأدوات المتاحة لديه، ويستعرض المساعدين الأذكياء المصممين لمساعدته على هذا الموضوع المحدد، ويبحث عن المعلومات في الوثائق الداخلية، ويوجِّه المستخدم خلال كل خطوة من العملية.
ويؤدي تقليل الحاجة إلى اتخاذ القرارات وتعزيز اكتشاف الأداة المناسبة إلى زيادة إنتاجية الموظفين وتحسين تجربة العمل.
تستخدم ميزة دردشة وكيل الذكاء الاصطناعي نماذج أساس مُعدّة بدقة متناهية، بما في ذلك IBM Granite ونماذج التعلم الآلي المخصصة الأخرى، ضمن بنية وكيل لتوفير قدرات تفكير متقدمة تلبي احتياجات الموظفين. ينسِّق وكيل الذكاء الاصطناعي كل المراحل من المحادثة متعددة الأدوار، ويوجِه المستخدم إلى الأداة المناسبة أو المساعد أو الشخص المناسب، ما يبسِّط العمليات المعقدة في تجربة دردشة موحَّدة.