"نحن متحمسون للغاية لتطوير وتسريع أعمالنا وأعمال عملائنا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. إحدى مبادراتنا هي بناء تطبيق يستخدم نمط التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) المعقد. لقد مكنتنا الاستفادة من محرك التدفقات في watsonx.ai، في المعاينة الخاصة رؤية كيف يمكننا تسريع جهود التطوير وتبسيط عملنا لتخصيص خط إنتاج RAG بناءً على احتياجات أعمالنا الفريدة. قد يسمح لنا اتباع نهج واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً بتكرار الأنماط الجديدة واستكشافها بسرعة. يمكن أن يساعدنا أيضًا في تقليل الدين التكنولوجي المتمثل في الاضطرار إلى الحفاظ على التعليمات البرمجية المخصصة المعقدة."

-Andy Frankel، المدير التنفيذي لشركة SIA Innovations Inc.