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باستخدام محرك التدفقات سهل الاستخدام في watsonx.ai، يمكن للمطورين من جميع مستويات المهارة إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة للاستخدام المؤسسي. فهو يبسط عملية دمج نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مع بيانات المؤسسة، لمساعدة المطورين على إنشاء تدفقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بسهولة. باستخدام تدفقات الذكاء الاصطناعي المعدة سابقًا لمهام مثل التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) والتلخيص، يمكن للمطورين نشر التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بسرعة ودمجها بسلاسة في مشاريعهم وبنيتهم الحالية.
يمكنك بناء تدفقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجاهزة للاستخدام مع القدرة على التخصيص وإنشاء تدفقات جديدة من خلال لغة تدفق بديهية، حيث يكون مطورو التطبيقات وعلماء البيانات مجهزين لبناء تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة وعالية الأداء بسهولة.
تم تصميم محرك التدفقات في watsonx.ai بحيث يكون مزودًا بقدرات التقييم والتصحيح والمراقبة، وهو عبارة عن أداة تطوير شاملة للمساعدة في جلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي من إثبات المفهوم إلى الإنتاج بسرعة.
تسريع تحقيق فوائد الذكاء الاصطناعي للشركات من خلال تزويد المطورين بأدوات شاملة لتحسين جودة التطبيقات وتقليل جداول النشر، ما يضمن عائدًا أسرع على استثمارات الذكاء الاصطناعي.
استفد من تدفقات الذكاء الاصطناعي التوليدي عالية الأداء الجاهزة للاستخدام والتي تتصل بسهولة ببيانات مؤسستك وبيئة العمل الخاصة بك.
يمكنك تصميم تدفقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصصة وإنشاؤها باستخدام لغة تدفق بديهية تلبي متطلبات مؤسستك الفريدة. يتم تنفيذ التدفقات باستخدام نهج تصريحي ومبسط.
يمكنك تحويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بك من المفهوم إلى الإنتاج بثقة باستخدام مجموعة كاملة من أدوات التقييم والتصحيح والمراقبة.
مكتبة واسعة من أمثلة التعليمات البرمجية والفيديوهات التعليمية والوثائق، مصممة خصيصًا للمجتمع واحتياجاته، مما يضمن نجاح المطورين.
"نحن متحمسون للغاية لتطوير وتسريع أعمالنا وأعمال عملائنا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. إحدى مبادراتنا هي بناء تطبيق يستخدم نمط التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) المعقد. لقد مكنتنا الاستفادة من محرك التدفقات في watsonx.ai، في المعاينة الخاصة رؤية كيف يمكننا تسريع جهود التطوير وتبسيط عملنا لتخصيص خط إنتاج RAG بناءً على احتياجات أعمالنا الفريدة. قد يسمح لنا اتباع نهج واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً بتكرار الأنماط الجديدة واستكشافها بسرعة. يمكن أن يساعدنا أيضًا في تقليل الدين التكنولوجي المتمثل في الاضطرار إلى الحفاظ على التعليمات البرمجية المخصصة المعقدة."
-Andy Frankel، المدير التنفيذي لشركة SIA Innovations Inc.
"إنه توافق مثالي. فمن خلال الجمع بين محرك التدفقات في watsonx.ai وقدرات RAG وGuardrails المتقدمة من Aporia، يمكن لفرق الذكاء الاصطناعي تقديم تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي إلى أقسام الإنتاج بشكل أسرع وأكثر أمانًا من أي وقت مضى.
- Liran Hason، المؤسس المشارك وCEO لشركة Aporia Technologies, Inc.
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