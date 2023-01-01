كتاب إلكتروني من IBM Data Store للذكاء الاصطناعي

إليك مخزن بيانات يستخدم تحسين أحمال التشغيل الذي يمكن أن يساعد في تقليل تكاليف المستودعات بنسبة 50%1 من خلال التوسع باستخدام مستودع البيانات. باستخدام IBM watsonx.data، يمكنك توسيع نطاق أحمال عمل الذكاء الاصطناعي لبياناتك، على السحابة أو محليًا.