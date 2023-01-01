كتاب إلكتروني من IBM Data Store للذكاء الاصطناعي
تعرّف كيف يمكن لتقنية مخزن البيانات المساعدة في تقليل التكاليف وتبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة الحوكمة الموحدة أثناء توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي.
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رسم توضيحي للكتلة الزرقاء التي تمثل البيانات
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احصل على رؤى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

إليك مخزن بيانات يستخدم تحسين أحمال التشغيل الذي يمكن أن يساعد في تقليل تكاليف المستودعات بنسبة 50%1 من خلال التوسع باستخدام مستودع البيانات. باستخدام IBM watsonx.data، يمكنك توسيع نطاق أحمال عمل الذكاء الاصطناعي لبياناتك، على السحابة أو محليًا.

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Forrester Wave تصنِّف الرواد

تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في العروض والاستراتيجية من قبل The Forrester Wave™: إدارة
البيانات للتحليلات، الربع الأول من عام 2023.

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الحواشي

1 عند مقارنة أسعار قائمة الأسعار المنشورة لعام 2023 والموحدة لساعات VPC من watsonx.data بالعديد من الموردين الرئيسيين لمستودعات بيانات السحابة. قد تختلف التوفيرات حسب التكوينات وأحمال التشغيل والمورد.