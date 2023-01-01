كتاب إلكتروني من IBM Data Store للذكاء الاصطناعي

إليك مخزن بيانات يستخدم تحسين أحمال التشغيل الذي يمكن أن يساعد في تقليل تكاليف المستودعات بنسبة 50%1 من خلال التوسع باستخدام مستودع البيانات. باستخدام IBM watsonx.data، يمكنك توسيع نطاق أحمال عمل الذكاء الاصطناعي لبياناتك، على السحابة أو محليًا.
تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في العروض والاستراتيجية من قبل The Forrester Wave™: إدارة
البيانات للتحليلات، الربع الأول من عام 2023.
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الحواشي
1 عند مقارنة أسعار قائمة الأسعار المنشورة لعام 2023 والموحدة لساعات VPC من watsonx.data بالعديد من الموردين الرئيسيين لمستودعات بيانات السحابة. قد تختلف التوفيرات حسب التكوينات وأحمال التشغيل والمورد.