إن watsonx Assistant عبارة عن منصة سهلة الاستخدام تزود مستخدمي الأعمال من غير الفنيين بكل ما يحتاجونه لبناء روبوتات محادثة مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.
تستطيع روبوتات المحادثة المدعومة بواسطة IBM watsonx Assistant القيام بأكثر من مجرد الدردشة – فهي تقدم إجابات سريعة ودقيقة عبر القنوات الرقمية والصوتية، كما أنها قادرة على إتمام المعاملات المعقدة من خلال الاستفادة من أتمتة العمليات الروبوتية والتكاملات الخلفية مع أنظمة الأعمال.
يعتمد watsonx Assistant على نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) ويأتي مع معالجة اللغة الطبيعية المبتكرة، والتي يمكنها معالجة الطبيعة غير النمطية للتواصل البشري ومنع المحادثات من الوصول إلى طريق مسدود محبط.
استكشف التوثيق الإرشادي، بدءًا من أساسيات روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحواري إلى إنشاء التطبيق الخاص بك باستخدام مسار تعلم روبوتات المحادثة.
فهم التركيبات الأساسية التي يستخدمها watsonx Assistant.
استعد لبناء أول مساعد افتراضي لك.
وثائق watsonx Assistant
القوالب والوثائق ذات الصلة بالبدء وعمليات التكامل وتدفق الحوار وغير ذلك.
احصل على إجابات للأسئلة الشائعة حول تطوير روبوتات المحادثة وروابط للتعرف على المزيد.
تُستخدم روبوتات المحادثة لتقديم الدعم لعملاء الخدمة وربط المستخدمين بالخدمات أو المعلومات التي يحتاجون إليها من خلال محاكاة المحادثة بين شخص وآخر.
يقوم منشئو روبوتات المحادثة والروبوتات بتفسير ومعالجة كلمات أو عبارات المستخدم وتقديم الإجابات. يمكنهم تقديم ردود بناءً على مجموعة من النصوص البرمجية المحددة مسبقًا وتطبيقات التعلم الآلي.
يمكنك معرفة كيفية استخدام المنتج وإنشاء موضوعك الأول في أقل من 30 دقيقة.
من خلال علامة تبويب "عمليات التكامل" في مساعدك، يمكنك نسخ ولصق مقتطف JavaScript في HTML الخاص بموقعك الحالي. سيؤدي هذا إلى إنشاء أداة ويب قابلة للتخصيص بالكامل في الصفحة المطلوبة. يمكنك أيضًا دمج watsonx Assistant في Slack، وWhatsApp، وFacebook Messenger، وAmazon Alexa، وقنوات التواصل الاجتماعي، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM). وبالطبع، تتكامل واجهة برمجة التطبيقات API لدينا مع واجهات Watson API الأخرى.
يمكنك البدء في بناء روبوت محادثة جذاب باستخدام watsonx Assistant، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. ومع ذلك، يمكن لمنصات تطوير روبوتات المحادثة استخدام لغات البرمجة مثل Python أو JavaScript.
العنصر الذي يمكنك من خلاله إنشاء المحادثة التي يجريها روبوت المحادثة مع المستخدمين. يتيح الحوار للمستخدم فهمًا واضحًا لما يقوم به روبوت المحادثة، ويتيح لروبوت المحادثة معرفة نية المستخدم وتقديم استجابة تم إعدادها مسبقًا.
أي شيء يقوم المستخدم بإدخاله إلى أي روبوت محادثة يتم استخدامه بعد ذلك لاستخلاص الهدف من الحوار. إذا كتب المستخدم "ما هي ساعات عملك؟"، فإن الجملة بأكملها تكون عبارة عن كلام.
تستخدم روبوتات المحادثة معالجة اللغة الطبيعية (NLP). وتتيح معالجة اللغة الطبيعية للروبوت الخاص بك قراءة النص وسماع الحديث وتفسيره ومعرفة المشاعر وتحديد الأجزاء المهمة.
يمكنك البدء بخطة Lite دون أي تكلفة أو استكشاف خطط Plus وEnterprise لتعزيز قدرات روبوت المحادثة الخاص بك.
الفرق الأساسي بين روبوت المحادثة والوكيل الافتراضي هو عدم قدرة روبوت المحادثة على التعلم. يمكن أن تقدم روبوتات المحادثة إجابات واضحة مكتوبة مسبقًا، لكن الوكيل الافتراضي مثل watsonx Assistant يستخدم الذكاء الاصطناعي لتفسير السؤال وتحديد ما يحتاج المستخدم إلى معرفته حقًا.
يمكن أن تتعلم روبوتات المحادثة من خلال تحليل مجموعات البيانات التي تقدمها، ومن خلال الحوار مع المستخدمين. يمكن أن تتعلم روبوتات المحادثة أيضًا من خلال قيام الإنسان بتحرير النظام. وفي معظم الحالات، يكون كلاهما مطلوبًا.
غالبًا ما ترتبط روبوتات المحادثة بدعم العملاء وتجربة العملاء استخدم عملاء IBM روبوتات المحادثة في مجموعة من حالات الاستخدام – بما في ذلك التعامل مع العملاء لتقديم خدمة العملاء الذاتية، وأتمتة العمليات الخلفية، وتحسين سير العمل وغير ذلك.
نعم، يمكنك استخدام برنامج Wordpress الإضافي (الرابط موجود خارج ibm.com®). وفي بضع دقائق، يمكنك تدريب Watson للإجابة على الأسئلة الشائعة وتقديم معلومات مفيدة ومساعدة العملاء على التنقل في موقع الويب لديك.
يستخدم watsonx Assistant خوارزميات التعلم الآلي واكتشاف النوايا لفهم كيفية الإجابة على أسئلة المستخدم النهائي بدقة. تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يُعدُّ جوهر watsonx Assistant لتحديد عدد لا يحصى من التبادلات التفاعلية في العالم الحقيقي بشكل صحيح. باختصار، قمنا بتصميم watsonx Assistant ليكون سهل التدريب وليتعرف بدقة على ما يريده المستخدم.
يمكنك نشر watsonx Assistant عبر أي قناة مثل الهاتف أو الرسائل القصيرة أو Slack وما إلى ذلك. ولإضافة تكامل الرسائل النصية القصيرة حتى يتمكن مساعدك من تبادل الرسائل مع عملائك. يمكنك معرفة كيفية القيام بذلك من هنا، ولمشاهدة مقطع فيديو يوضح عملية الإعداد خطوة بخطوة، راجع الهاتف وتكامل الرسائل النصية القصيرة في IBM Watson Apps Community.