تستطيع روبوتات المحادثة المدعومة بواسطة IBM watsonx Assistant القيام بأكثر من مجرد الدردشة – فهي تقدم إجابات سريعة ودقيقة عبر القنوات الرقمية والصوتية، كما أنها قادرة على إتمام المعاملات المعقدة من خلال الاستفادة من أتمتة العمليات الروبوتية والتكاملات الخلفية مع أنظمة الأعمال.

يعتمد watsonx Assistant على نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) ويأتي مع معالجة اللغة الطبيعية المبتكرة، والتي يمكنها معالجة الطبيعة غير النمطية للتواصل البشري ومنع المحادثات من الوصول إلى طريق مسدود محبط.