الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx Assistant التسعير
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تفاصيل التسعير

 

يمكنك الاستفادة من حل الذكاء الاصطناعي الحواري الرائد في السوق لبناء مساعدي ذكاء اصطناعي يمكنهم المساعدة في جميع وظائف عملك.

استكشف خطط التسعير في اشتراك IBM watsonx Assistant للبدء في تصميم مساعدين صوتيين وروبوتات محادثة فعَّالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

  • خطة Lite: خطة مجانية من watsonx Assistant تمنحك الأساسيات لتصميم روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في غضون دقائق.
  • خطة Plus: خطة مدفوعة مدعومة بقدرات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصميم المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي وبنائهم ودمجهم وتحليل أدائهم ونشرهم.
  • خطة Enterprise: خطة مدفوعة تستفيد من جميع إمكانات اشتراك Plus المُحسّن للاستخدام المؤسسي.

 
جرِّب قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المتوفرة الآن في خطة Plus من watsonx Assistant
مقدار عائد الاستثمار في watsonx Assistant

قدِّر سعر IBM watsonx Assistant الخاص بك بناءً على نطاق احتياجاتك:
خطط التسعير والميزات

استكشف خطط تسعير IBM watsonx Assistant لإنشاء تجربة عملاء متعددة القنوات.
Lite 0 دولار أمريكي
  • كل ما تحتاجه لبدء الاستخدام
  • تقنية ذكاء اصطناعي حواري بمستوى عالمي مع watsonx Assistant
  • قدّم تفاعلات جذابة للمستخدم باستخدام الصور والأزرار وغير ذلك
 البدء خطة Plus ابتداءً من 140 دولارًا أمريكيًا شهريًا*
  • تكامل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة
  • تبدأ بسعر 140 دولارًا أمريكيًا وتتضمن 1000 نموذج تسعير للمستخدم النشط (MAUs)
  • يتم حساب نماذج التسعير الإضافية للمستخدم النشط (MAUs) بمبلغ 14 دولارًا أمريكيًا لكل 100 نموذج
  • يتم حساب وحدات الموارد (RUs) الإضافية بمبلغ 0.6 دولار أمريكي لكل 1000 وحدة موارد (RUs). نموذج الأساس: IBM granite-13b-chat

 

 جرّب مجانًا حلول للمؤسسات التسعير للفرق من جميع الأحجام
  • توسيع نطاق المساعدين لديك وحمايتهم من خلال الدعم وإدارة البيانات على مستوى المؤسسة
  • رتِّب اجتماعًا مباشرًا مع فريق المبيعات لدينا لتحديد حالة الاستخدام الخاصة بك

الدردشة على الويب

الوظيفة الإضافية للاتصالات الهاتفية/الصوتية

الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة

عمليات تكامل قنوات المراسلة

واجهة برمجة تطبيقات القنوات المخصصة

المستخدمون النشطون شهريًا

ما يصل إلى 1000

أكثر من 1000

أكثر من 50,000

البحث الحواري

الذكاء الاصطناعي التوليدي المزيد من المعلومات هنا

100 وحدة موارد/شهريًا

5000 وحدة موارد /شهريًا

المساعدون    

3

10

30

الاحتفاظ ببيانات التحليلات

7 أيام

30 يومًا

ما يصل إلى 90 يومًا

الإصدارات المنشورة لكل مساعد

إصدار واحد

10 إصدارات

50 إصدارًا

أقصى مدة لمهلة جلسة العمل

5 دقائق

24 ساعة

7 أيام

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة في المجال

عمليات تكامل مكتب خدمة عملاء

البحث في المحتوى الموجود

طرح أسئلة توضيحية

تغيير موضوع الحوار    

التحليلات مع تحديد المشكلة

التعلم الذاتي

تصدير سجلات الدردشة

تكامل Segment

الجمع الذكي للسياقات

الذكاء الاصطناعي التوليدي

المهارات الحوارية

الذكاء الاصطناعي التوليدي

سعة الاتصال المتزامن

100

1000 (الحدود الأعلى متاحة)

عمليات التكامل الهاتفية

الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة

دعم عمليات تحويل المكالمات وفقَ بروتوكول بدء الجلسات (SIP)

علاقة الاتصال بالاستجابات الصوتية التفاعلية (IVRs)

دعم اللغات المتعددة

التوليف الصوتي العصبي

التخصيصات اللغوية والسمعية والصوتية

نقاط النهاية الخاصة

Activity Tracker

دعم عملية الإلحاق بالعمل

عزل البيانات

مع إضافة عزل البيانات

الاستفادة من بيانات السجل في كل المثيلات

مع إضافة عزل البيانات

عدد المثيلات

تم الحساب لكل مثيل

تم الحساب لكل مثيل

ما يصل إلى 30 مع إضافة عزل البيانات

تصنيف الهدف من المهمة

مع إضافة عزل البيانات

تم تمكين HIPAA

مع إضافة عزل البيانات

اتفاقية مستوى الخدمة في مدة التشغيل

99.5%

99.9%

انشر على أي منصة سحابية، بما في ذلك IBM أو Amazon أو Google أو Microsoft أو عبر البيئات المحلية

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الجوائز والتقييمات
أسئلة التسعير

 المستخدم النشط شهريًا (MAU)  هو أي مستخدم فريد لديه تفاعل واحد هادف على الأقل من خلال الاستعانة بمساعدك أو تطبيق مخصص خلال شهر الفوترة التقويمي. التفاعل الهادف هو تبادل يرسل فيه المستخدم طلبًا إلى خدمتك وتستجيب خدمتك. ولا يتم حساب رسوم من رسائل الترحيب التي يتم عرضها في بداية المحادثة.

يتم التعرف على المستخدم الفريد من خلال معرف المستخدم المرتبط بالشخص الذي يتفاعل مع مساعدك. تعيِّن الدردشة عبر الويب والتكاملات المضمنة الأخرى هذه الخاصية لك بشكل تلقائي.

يمكنك حساب عدد نماذج التسعير للمستخدم النشط بنفسك، لكل من IBM Cloud وIBM Cloud Pak for Data.

للتعرف على المزيد، تفضل بزيارتنا هنا.

إذا كنت تستخدم واجهة برمجة التطبيقات REST أو عمليات تكامل الدردشة عبر الويب لدينا، فأنت بحاجة إلى تزويدنا بمعرف فريد (أنشأته أنت) لكل مستخدم يتفاعل مع مساعدك. نوصي باستخدام معرف قاعدة بيانات غير بشرية (مثل GUID) لا يتغير طوال دورة حياة العميل. إذا كنت تستخدم Facebook أو Slack أو Intercom، فسنسحب معرف المستخدم من هذه المصادر بشكل تلقائي.

إذا كنت تستخدم واجهة برمجة التطبيقات REST الخاصة بنا وليست لديك هوية مستخدم لأن المستخدم الخاص بك مجهول، فإننا نوصيك بإنشاء معرفاتك العشوائية الخاصة باستخدام شيء مثل المعرف الفريد العمومي UUID (رابط موجود خارج ibm.com®).

إذا كنت تستخدم الدردشة عبر الويب وهناك مستخدم قدمته بدون معرف، فسننشئ معرفًا لمستخدمك وسنوفر له ملفات تعريف الارتباط بمعرف مجهول في حال عودته إلى موقعك في وقت لاحق من الشهر. وبهذه الطريقة، ستتم محاسبتك مرة واحدة فقط لهذا المستخدم.

إذا تم إرسال الرسائل بمعرفِّي مستخدم مختلفين، فستتم محاسبتك مرتين. نوصي بمطالبة المستخدمين بتسجيل الدخول قبل بدء محادثة أو استخدام القيِّمة المجهولة لهذا المستخدم في جميع جلساتهم.

سنحصِّل الرسوم بناءً على معرف الجلسة بشكل تلقائي، ما يعني أنه إذا عاد هذا المستخدم مرة ثانية خلال الشهر التالي لانتهاء الجلسة، فستتم معاملته كنموذجي تسعير للمستخدم النشط.

يدعم watsonx Assistant حاليًا 13 لغة، بينما يدعم لغة واحدة في إصدار beta. ومع ذلك، تختلف تغطية الدعم من ميزة إلى أخرى. للحصول على عرض تفصيلي حول تغطية دعم المنتج حسب الميزة، انتقل إلى هنا.

تبدأ خطة Plus بسعر 140 دولارًا أمريكيًا وتتضمن ما يصل إلى 1000 نموذج تسعير للمستخدمين النشطين شهريًا (MAUs). يتم حساب نماذج التسعير الإضافية للمستخدمين النشطين شهريًا (MAUs) بمبلغ 14 دولارًا أمريكيًا لكل 100 نموذج تسعير للمستخدمين النشطين شهريًا (MAUs). عندما يتصل المستخدم عبر الصوت، تكون هناك تكلفة إضافية بقيمة 9 دولارات أمريكية لكل 100 نموذج تسعير للمستخدمين النشطين شهريًا (MAUs).

للتعرف على المزيد حول خطة Plus والضبط المستند إلى المستخدم، يُرجى زيارتنا هنا.

توفر خطة Enterprise with Data Isolation عددًا من ميزات الأمان الإضافية وإمكانات الخصوصية، بما في ذلك النشر في بيئة مستأجر واحد ودعم الامتثال لـ HIPAA وعدد متزايد من الحالات، وفترة احتفاظ أطول لبيانات التحليلات.

وحدة الموارد (RU) هي مقياس مستقل للموارد المتعلقة باستخدام خدمة IBM السحابية. كل 1000 رمز مميز تتم معالجته من خلال أي نموذج يساوي وحدة موارد واحدة (1). الرمز المميز هو وحدة من وحدات محتوى الإدخال والإخراج، مثل الكلمات الفردية أو الكلمات الفرعية أو أحرف الجملة المستخدمة في كل من الإنشاء والتدريب.

"البحث الحواري" هو ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي يستخدم توليدًا أصليًا معزّزًا بالاسترداد (RAG)، بحيث يمكن لمجموعة من مستخدمي الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة محتوى بسرعة من قاعدة معارفهم إلى مساعديهم للإجابة على الأسئلة في محادثة طبيعية دون التأليف اليدوي. 

يقدم IBM watsonx™ مجموعة مختارة من النماذج الأساسية الفعَّالة من حيث التكلفة وعلى مستوى المؤسسات. Granite هي سلسلة IBM الرائدة من نماذج LLM الأساسية التي تعتمد على بنية المحول المدعومة بآلية فك التشفير فقط. يتم تدريب سلسلة نماذج Granite اللغوية على بيانات المؤسسة الموثوقة التي تشمل الإنترنت والأكاديمية والتعليمات البرمجية والقانونية والمالية. إن granite 13b chat هو عبارة عن نموذج مضبوط لتحسين قدرته على إجراء التوليد المعزّز بالاسترداد (RAG) لحالة الاستخدام الحواري ويعمل بشكل جيد مع الوكيل الافتراضي وتطبيق الدردشة.

 
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لإنشاء روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟ 

 

تعرَّف على ما يمكن أن يفعله watsonx Assistant عندما تقوم بجدولة عرض توضيحي شخصي مع أحد متخصصي المنتجات أو البدء في إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي لديك اليوم، على خطتنا المجانية.

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المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق كيفية تصميم روبوت محادثة التعلُّم المجتمع
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* الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.