المستخدم النشط شهريًا (MAU) هو أي مستخدم فريد لديه تفاعل واحد هادف على الأقل من خلال الاستعانة بمساعدك أو تطبيق مخصص خلال شهر الفوترة التقويمي. التفاعل الهادف هو تبادل يرسل فيه المستخدم طلبًا إلى خدمتك وتستجيب خدمتك. ولا يتم حساب رسوم من رسائل الترحيب التي يتم عرضها في بداية المحادثة.

يتم التعرف على المستخدم الفريد من خلال معرف المستخدم المرتبط بالشخص الذي يتفاعل مع مساعدك. تعيِّن الدردشة عبر الويب والتكاملات المضمنة الأخرى هذه الخاصية لك بشكل تلقائي.

يمكنك حساب عدد نماذج التسعير للمستخدم النشط بنفسك، لكل من IBM Cloud وIBM Cloud Pak for Data.

للتعرف على المزيد، تفضل بزيارتنا هنا.