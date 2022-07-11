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حسن تجارب العملاء وعزز الحصول على عملاء جدد وحفز التجارة الإلكترونية باستخدام المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي الأقوياء
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المخططات البيانية المتعددة التي يمكن إنشاؤها باستخدام تحليلات watsonx Assistant
جذب المزيد من العملاء الجدد. وتحقيق المزيد من المبيعات.

في وقت تتزايد فيه أهداف الإيرادات باستمرار، يتطلع قادة التسويق الرقمي إلى تقديم تجارب عملاء استثنائية لزيادة إنتاجية التسويق والمبيعات الرقمية—في أثناء إدارة رحلة المشتري المعقدة عبر قنوات متعددة في مواجهة ميزانيات التسويق المخفضة.

يتيح لك watsonx Assistant روبوتات محادثة حوارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها:

  • تغيير ممارساتك للحصول على عملاء جدد وأتمتة الجهود في كل خطوة من خطوات رحلة الشراء.
  • تلبية احتياجات العملاء من خلال واجهة حوارية سهلة الاستخدام مصممة مع وضع مستخدمي الأعمال في الحسبان.
  • تقديم الدعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لتوسيع نطاق تغطية مشاركات العملاء في كل الأوقات
  • الاستفادة من التحليلات القوية لتحفيز محادثات ورسائل أكثر إقناعًا للعملاء
 مشاهدة المساعد وهو يؤدي مهامه
النتائج التأثير في التسويق والمبيعات المباشرة %99 رضا العملاء

أبلغ 99% من المؤسسات التي تستخدم تقنية الوكيل الافتراضي القائم على الذكاء الاصطناعي عن زيادة في رضا العملاء.

 اقرأ التقرير %33 كفاءة أكبر

رفعت شركة Camping World كفاءة الوكيل بنسبة 33%. 

 اقرأ دراسة الحالة %90 الأسئلة المُجابة

أجابت Stikets عن 90% من استفسارات العملاء الواردة تلقائيًا بـ 15 لغة. 

 اقرأ دراسة الحالة
المزايا الوفاء بتوقعات العملاء

أصبح الرضا الفوري بمثابة أمرٍ متوقعٍ للعملاء. أصبح من المهم الآن للشركات تقديم إجابات سريعة ودقيقة في أي مرحلة من رحلة العميل. يمكن أن تساعدك تقنية روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في watsonx Assistant على تقديم دعم ممتاز للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتحسين مشاركة العملاء، وبناء الثقة، والحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء.

 زيادة المبيعات

تعمل التفاعلات الملائمة للسياق والشخصية على زيادة المشاركة وتحسين معدلات التحويل وزيادة المبيعات. اكتسب ثقة العملاء وأغلق صفقة المبيعات من خلال استجابات محددة وتبدو بشرية تلبي احتياجات العملاء. احفظ المبيعات المفقودة عند تسجيل تفاصيل المحادثة، ثم تابع مع تجربة مخصصة على المشاركات التي تم إسقاطها.

 احفظ ميزانيتك

يمكنك زيادة عائد الاستثمار من خلال تسريع متوسط وقت التعامل مع وكلائك البشريين باستخدام روبوت محادثة للمبيعات بالخدمة الذاتية، وهي مؤتمتة للإجابة على الأسئلة الروتينية للعملاء المحتملين حول الأسعار أو المواصفات في الوقت الفعلي. يتلقى وكلاؤك عمليات تسليم واستلام سلسة مع إعادة توجيه جميع المعلومات المجمعة، مما يلغي الحاجة إلى تكرار الأسئلة والأجوبة.

الميزات ذات الصلة

دمج قنوات متعددة يمكن للعملاء التفاعل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عند تمكين الاتصالات متعددة القنوات في إستراتيجيتك للتسويق عبر روبوتات المحادثة. حفز التفاعلات الهادفة التي يمكن أن تمتد عبر التطبيقات الرقمية وتطبيقات المراسلة بما في ذلك الدردشة عبر الويب ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة—مدمجة بسلاسة مع الأنظمة الخلفية مثل مركز الاتصال كخدمة والهاتف ومنصات إدارة علاقات العملاء. تعرّف على الذكاء الاصطناعي
اكتساب معارف قيّمة تساعدك التحليلات القوية على فهم تجربة الشراء الشاملة لعميلك، ثم استخدام بيانات العملاء لتخصيص تجربة المستخدم وتحسينها باستمرار. حسّن رسائل روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال مقاييس شاملة وواضحة. وراجع ملخصات تفاعلات الوكيل الافتراضي مع قاعدة عملائك وتعليقات عملائك للتحقق من أداء التسويق عبر روبوت المحادثة وتحسينه. تعرّف على التحليلات
تجربة منخفضة الرموز / من دون رموز قلل التكاليف وسرع وقت الوصول إلى السوق عندما تُنشئ فرق المبيعات والتسويق الرقمي لديك روبوتات المحادثة للمبيعات ووفر موارد تقنية المعلومات. وحلل سجلات المحادثات وبيانات تفاعل المستخدم لتحسين الأسئلة والإجابات. كما يمكنك تحديث تدفقات المحادثات لتوفير تسعير وعروض ومعلومات المنتج الأكثر حداثة لأسئلة العملاء. تعرّف على المنشئ المرئي
لقد تمكنا من إعداد watsonx Assistant لمنصة روبوت المحادثة Citizens بسرعة كبيرة. ولقد كان حلاً سريعًا وبسيطًا لمدينة أوستن. Alicia Dean مستشار اتصالات التسويق مدينة أوستن اقرأ الخبر كاملاً
دراسات حالة
Deltic Group

مع وجود 55 مقهى وناديًا تديرها، ترد Deltic الآن تلقائيًا على 350000 استفسار رقمي كل عام باستخدام مساعد افتراضي أُنشئ باستخدام watsonx Assistant للإجابة على أسئلة الضيوف وتوجيههم للحجز عبر الإنترنت.
Camping World

لقد مكّنت تجربة العملاء المعاد تصورها باستخدام مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي شركة Camping World من زيادة كفاءة الوكلاء بنسبة 33% وتحديث مراكز الاتصالات الخاصة بها.
Stikets

شركة عالمية تبيع الملصقات والمنتجات اللاصقة تعمل الآن على حل ما يصل إلى 90% من استفسارات العملاء الواردة إليها، بـ 15 لغة، باستخدام حل المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمبني على watsonx Assistant.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لتغيير تجربة عملائك التسويقية؟ حدد موعدًا للحصول على عرض توضيحي شخصي مع أحد اختصاصيي الإنتاج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant لعملك أو ابدأ اليوم في إنشاء مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال خطتنا المجانية.

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