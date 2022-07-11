في وقت تتزايد فيه أهداف الإيرادات باستمرار، يتطلع قادة التسويق الرقمي إلى تقديم تجارب عملاء استثنائية لزيادة إنتاجية التسويق والمبيعات الرقمية—في أثناء إدارة رحلة المشتري المعقدة عبر قنوات متعددة في مواجهة ميزانيات التسويق المخفضة.
يتيح لك watsonx Assistant روبوتات محادثة حوارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها:
تحقق من خيارات التسعير المختلفة لاشتراك watsonx Assistant لديك وصمم أول مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي من أجلك اليوم.
أبلغ 99% من المؤسسات التي تستخدم تقنية الوكيل الافتراضي القائم على الذكاء الاصطناعي عن زيادة في رضا العملاء.
رفعت شركة Camping World كفاءة الوكيل بنسبة 33%.
أجابت Stikets عن 90% من استفسارات العملاء الواردة تلقائيًا بـ 15 لغة.
أصبح الرضا الفوري بمثابة أمرٍ متوقعٍ للعملاء. أصبح من المهم الآن للشركات تقديم إجابات سريعة ودقيقة في أي مرحلة من رحلة العميل. يمكن أن تساعدك تقنية روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في watsonx Assistant على تقديم دعم ممتاز للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتحسين مشاركة العملاء، وبناء الثقة، والحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء.
تعمل التفاعلات الملائمة للسياق والشخصية على زيادة المشاركة وتحسين معدلات التحويل وزيادة المبيعات. اكتسب ثقة العملاء وأغلق صفقة المبيعات من خلال استجابات محددة وتبدو بشرية تلبي احتياجات العملاء. احفظ المبيعات المفقودة عند تسجيل تفاصيل المحادثة، ثم تابع مع تجربة مخصصة على المشاركات التي تم إسقاطها.
يمكنك زيادة عائد الاستثمار من خلال تسريع متوسط وقت التعامل مع وكلائك البشريين باستخدام روبوت محادثة للمبيعات بالخدمة الذاتية، وهي مؤتمتة للإجابة على الأسئلة الروتينية للعملاء المحتملين حول الأسعار أو المواصفات في الوقت الفعلي. يتلقى وكلاؤك عمليات تسليم واستلام سلسة مع إعادة توجيه جميع المعلومات المجمعة، مما يلغي الحاجة إلى تكرار الأسئلة والأجوبة.
مع وجود 55 مقهى وناديًا تديرها، ترد Deltic الآن تلقائيًا على 350000 استفسار رقمي كل عام باستخدام مساعد افتراضي أُنشئ باستخدام watsonx Assistant للإجابة على أسئلة الضيوف وتوجيههم للحجز عبر الإنترنت.
لقد مكّنت تجربة العملاء المعاد تصورها باستخدام مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي شركة Camping World من زيادة كفاءة الوكلاء بنسبة 33% وتحديث مراكز الاتصالات الخاصة بها.
شركة عالمية تبيع الملصقات والمنتجات اللاصقة تعمل الآن على حل ما يصل إلى 90% من استفسارات العملاء الواردة إليها، بـ 15 لغة، باستخدام حل المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمبني على watsonx Assistant.
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