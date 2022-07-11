أصبح الرضا الفوري بمثابة أمرٍ متوقعٍ للعملاء. أصبح من المهم الآن للشركات تقديم إجابات سريعة ودقيقة في أي مرحلة من رحلة العميل. يمكن أن تساعدك تقنية روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في watsonx Assistant على تقديم دعم ممتاز للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتحسين مشاركة العملاء، وبناء الثقة، والحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء.