يوفر IBM watsonx Assistant إدارة دورة حياة سلسة من الاختبار إلى النشر مصممة بحيث يمكن لفريقك توسيع نطاق تطوير روبوتات المحادثة الناجحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من دون التدخل في قنواتك المباشرة. أدر كل مساعديك والبيئات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مثيل واحد وعزز عملية تطوير الروبوتات باستخدام IBM watsonx Assistant:
تحقق من خيارات التسعير المختلفة لاشتراك watsonx Assistant لديك وصمم أول مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي من أجلك اليوم.
حدّث مساعديك من دون الخوف من محو إصدارات الرسائل السابقة. يمكنك الاطلاع على سجل الإصدارات الكامل في منصة روبوت المحادثة، لذلك إذا عُثر على خطأ ما، فيمكنك العودة بسرعة إلى أفضل إصدار سابق. وأنشئ تحديثات تدريجية لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى يتمكن مطورو روبوتاتك من تجربة إنشاء أفضل تجربة للعملاء والتدفق الحواري.
يمكنك إنشاء إصدارات مراسلة متعددة من روبوتات المحادثة الخاصة بك واختبارها ونشرها في واجهة واحدة — من دون الحاجة إلى التنقل بين المثيلات المختلفة. تخلص من تكلفة الحفاظ على موارد متعددة. يمكن لفريقك إنشاء بيئات مختلفة في مساعد واحد في أثناء إنشاء مساعدين افتراضيين، ما يجعل عملية تطوير روبوتات المحادثة أسهل من أي وقت مضى. بين المسودة والبيئة المباشرة، أضف ما يصل إلى ثلاث بيئات اختبارية لعملية خطية من الاختبار إلى النشر.
يتيح التحكم في الوصول إمكانية التعاون الوثيق في أثناء تطوير روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بتعيين أذونات مختلفة لكل بيئة اختبار للأفراد أو المجموعات، مع فصل واضح بين مؤلفي روبوتات المحادثة لديك في بيئة المسودة ونشر الإنتاج للعملاء في البيئة المباشرة.
لا تحتاج إلى الحفاظ على عمليات اختبار منفصلة مع حل روبوت المحادثة لدى watsonx Assistant. تتيح واجهة برمجة التطبيقات العامة إمكانية التكامل السلس مع مسار الاختبار والتكامل المستمر والنشر المستمر الحالي. احصل على كل الإصدارات وأدرجها، ثم روّجها عبر البيئات—مع الأتمتة التي توفر لك الوقت والميزانية، وتعزز تجربة العملاء.
هل أنت مستعد لبناء وكلاء افتراضيين أفضل، مدعومين بالذكاء الاصطناعي؟
حدد موعدًا للحصول على عرض توضيحي شخصي مع أحد اختصاصي الإنتاج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant لعملك أو ابدأ اليوم في إنشاء مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال خطتنا المجانية.