يمكنك إنشاء إصدارات مراسلة متعددة من روبوتات المحادثة الخاصة بك واختبارها ونشرها في واجهة واحدة — من دون الحاجة إلى التنقل بين المثيلات المختلفة. تخلص من تكلفة الحفاظ على موارد متعددة. يمكن لفريقك إنشاء بيئات مختلفة في مساعد واحد في أثناء إنشاء مساعدين افتراضيين، ما يجعل عملية تطوير روبوتات المحادثة أسهل من أي وقت مضى. بين المسودة والبيئة المباشرة، أضف ما يصل إلى ثلاث بيئات اختبارية لعملية خطية من الاختبار إلى النشر.