الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx Assistant إنشاء مساعدين مدعومين بالذكاء اصطناعي متكاملين على نطاق واسع 
يمكنك تبسيط دورة حياة تطوير روبوت المحادثة لديك باستخدام watsonx Assistant
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رسم توضيحي يُظهر موظفي المكاتب الذين يديرون روبوتات المحادثة
تمتع بالتحكم الكامل في دورة حياة تطوير روبوت المحادثة لديك المدعوم بالذكاء الاصطناعي

 

يوفر IBM watsonx Assistant إدارة دورة حياة سلسة من الاختبار إلى النشر مصممة بحيث يمكن لفريقك توسيع نطاق تطوير روبوتات المحادثة الناجحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من دون التدخل في قنواتك المباشرة. أدر كل مساعديك والبيئات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مثيل واحد وعزز عملية تطوير الروبوتات باستخدام IBM watsonx Assistant:

  • استفد من واجهة واحدة قوية توفر على فريق التطوير لديك الحفاظ على مثيلات وموارد ومساعدين منفصلين.
  • قم ببناء روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وانشرها وأدرها مع إصدارات المراسلة عبر بيئات متعددة.
  • استمتع بالتحكم الكامل في الوظائف عبر المسودة والإصدارات التجريبية والإصدارات الحية، حتى تتمكن من تقليل ميزانيتك ووقت النشر.
 شاهد Assistant وهو يؤدي مهامه
هل أنت جاهز لاتخاذ الخطوة التالية؟

تحقق من خيارات التسعير المختلفة لاشتراك watsonx Assistant لديك وصمم أول مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي من أجلك اليوم.
المزايا سجل الإصدارات الكامل

حدّث مساعديك من دون الخوف من محو إصدارات الرسائل السابقة. يمكنك الاطلاع على سجل الإصدارات الكامل في منصة روبوت المحادثة، لذلك إذا عُثر على خطأ ما، فيمكنك العودة بسرعة إلى أفضل إصدار سابق. وأنشئ تحديثات تدريجية لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى يتمكن مطورو روبوتاتك من تجربة إنشاء أفضل تجربة للعملاء والتدفق الحواري.

 

 الحصول على تحكم أكثر أمانًا في الإصدار مسار اختبار مبسط

يمكنك إنشاء إصدارات مراسلة متعددة من روبوتات المحادثة الخاصة بك واختبارها ونشرها في واجهة واحدة — من دون الحاجة إلى التنقل بين المثيلات المختلفة. تخلص من تكلفة الحفاظ على موارد متعددة. يمكن لفريقك إنشاء بيئات مختلفة في مساعد واحد في أثناء إنشاء مساعدين افتراضيين، ما يجعل عملية تطوير روبوتات المحادثة أسهل من أي وقت مضى. بين المسودة والبيئة المباشرة، أضف ما يصل إلى ثلاث بيئات اختبارية لعملية خطية من الاختبار إلى النشر.

 

 توفير الوقت مع سهولة الاختبار التعاون عبر الفرق

يتيح التحكم في الوصول إمكانية التعاون الوثيق في أثناء تطوير روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بتعيين أذونات مختلفة لكل بيئة اختبار للأفراد أو المجموعات، مع فصل واضح بين مؤلفي روبوتات المحادثة لديك في بيئة المسودة ونشر الإنتاج للعملاء في البيئة المباشرة.

 أتمتة الاختبار بسلاسة

لا تحتاج إلى الحفاظ على عمليات اختبار منفصلة مع حل روبوت المحادثة لدى watsonx Assistant. تتيح واجهة برمجة التطبيقات العامة إمكانية التكامل السلس مع مسار الاختبار والتكامل المستمر والنشر المستمر الحالي. احصل على كل الإصدارات وأدرجها، ثم روّجها عبر البيئات—مع الأتمتة التي توفر لك الوقت والميزانية، وتعزز تجربة العملاء.

 الاطلاع على واجهة برمجة التطبيقات المتاحة
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لبناء وكلاء افتراضيين أفضل، مدعومين بالذكاء الاصطناعي؟
حدد موعدًا للحصول على عرض توضيحي شخصي مع أحد اختصاصي الإنتاج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant لعملك أو ابدأ اليوم في إنشاء مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال خطتنا المجانية.

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