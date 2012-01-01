وفقًا لـ G2 Crowd وIDC و Gartner، يُعد IBM watsonx Assistant واحدًا من أفضل منشئي روبوتات المحادثة في هذا المجال بفضل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة وقدرات التكامل.

يتميز نموذجنا المحسَّن للكشف عن النوايا بأنه أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين التعلم الآلي التقليدي والتعلم النقلي وتقنيات التعلم العميق في نموذج متماسك عالي الاستجابة في وقت التشغيل. استنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج ibm.com®)، يُعد هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من المنافسين الرئيسيين لشركة IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7%.

لا يتجاوز نموذجنا نطاق المنافسة فحسب، ولكن watsonx Assistant الذي صممته شركة IBM® يجعل من اليسير للغاية البدء باستضافة الموارد، مثل القوالب وعمليات التكامل التي تتم بضغطة واحدة و البرامج التعليميةوالشركات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك. يتكيف IBM watsonx Assistant مع احتياجات العملاء.