يعتمد مجال التأمين على الاحتياجات المتزايدة لتسريع وتيرة التحول الرقمي حيث يتوقع العملاء خدمات شخصية وسهلة التنقل. يعمل مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM watsonx على تمكين الخدمة الذاتية السلسة، ودعم العملاء في تحديد السياسة الصحيحة أو تقديم المطالبات أو دفع الفواتير بسهولة.
تتم معالجة 80% من طلبات عملاء شركة Allianz الأكثر تكرارًا بواسطة IBM watsonx Assistant في الوقت الحقيقي.
تتوقع 60% من شركات التأمين أن تحقق المنتجات غير التقليدية نسب إيرادات تساوي إيرادات المنتجات التقليدية تمامًا.
قام 60% من رواد الأعمال بتسريع مبادرات التحول الرقمي الخاصة بهم أثناء الجائحة.
بفضل المساعد المدعوم بالذكي الاصطناعي الذي يزيل عوائق مركز الاتصالات ويقلل التكاليف ويساعد على وضع العملاء القلقين على طريق التعافي بسرعة، يوفر CodeObjects ما يقرب من دولار أمريكي واحد في الدقيقة، مما يؤدي إلى توفير مئات الآلاف من الدولارات في إجمالي المدخرات.
تتلقى شركة Allianz ما يقرب من 50% من طلبات العملاء خارج ساعات عمل مركز الاتصالات، ولذا توفر الشركة مستوى أعلى من الخدمة عبر تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
يتفاعل Frankie، وهو استشاري افتراضي للتأمين على الصحة، مع العملاء من خلال الرد على الاستفسارات الروتينية، مما يساعد الوكيل المباشر على التركيز على المشكلات الأكثر تعقيدًا وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.
وفقًا لـ G2 Crowd وIDC و Gartner، يُعد IBM watsonx Assistant واحدًا من أفضل منشئي روبوتات المحادثة في هذا المجال بفضل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة وقدرات التكامل.
يتميز نموذجنا المحسَّن للكشف عن النوايا بأنه أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين التعلم الآلي التقليدي والتعلم النقلي وتقنيات التعلم العميق في نموذج متماسك عالي الاستجابة في وقت التشغيل. استنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج ibm.com®)، يُعد هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من المنافسين الرئيسيين لشركة IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7%.
لا يتجاوز نموذجنا نطاق المنافسة فحسب، ولكن watsonx Assistant الذي صممته شركة IBM® يجعل من اليسير للغاية البدء باستضافة الموارد، مثل القوالب وعمليات التكامل التي تتم بضغطة واحدة و البرامج التعليميةوالشركات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك. يتكيف IBM watsonx Assistant مع احتياجات العملاء.
يضع watsonx Assistant التحكم في أيدي عملائك، مما يتيح لهم الإجابة على استفساراتهم الأساسية ومعرفة كيفية تنفيذ مجموعة واسعة من الوظائف المتعلقة بمنتجك أو خدمتك. ويمكنه القيام بذلك على نطاق واسع، مما يسمح لك بتركيز مواردك البشرية على أولويات العمل الكبرى.
عندما يحتاج العميل إلى تدخل بشري، يستخدم watsonx Assistant قدرات التسليم الذكية للوكيل البشري لضمان توجيه العملاء بدقة إلى الشخص المناسب. وباستخدام watsonx Assistant، يصل العملاء إلى هذا التفاعل البشري ويوفر كذلك ما يلزم من بيانات العميل ذات الصلة لتسهيل الحل السريع. وهذا يعني أن العملاء يحصلون على ما يحتاجون إليه بشكل أسرع وأكثر فاعلية، دون الشعور بالإحباط الناتج عن التنقل بين شبكات الهاتف والاضطرار إلى تكرار تفاصيل استفساراتهم باستمرار.
عند استخدام watsonx Assistant، لا يلزم وجود مطورين. تمكنك هذه المنصة سهلة الاستخدام من الإعداد والتشغيل في دقائق معدودة من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام وبأقل تكاليف تشغيلية. يمكنك تخصيص روبوتات المحادثة بسهولة لتتوافق مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية وشخصيتها، ثم تضمينها بشكل مبسط في الموقع الإلكتروني للمصرف الذي تتعامل معه أو في تطبيق الهاتف المحمول بإجراء قص ولصق بسيط. تم تصميم watsonx Assistant للخدمات التأمينية باستخدام IBM Security® وقابلية التوسع والمرونة المضمنة، وتفهم أي لغة مكتوبة وتم تصميمه للنشر العالمي الآمن. قم بتشغيله اليوم ومكّن فريقك من تحقيق هدف عملاء التأمين الأكثر سعادة، وزيادة فرص المبيعات والاحتفاظ، وقوة عاملة عالمية أكثر كفاءة وفاعلية—دون الحاجة إلى توظيف خبير متخصص.
نعم، يمكنك تقديم تجربة متعددة القنوات لعملائك، والنشر على التطبيقات، مثل Facebook Messenger، وIntercom، وSlack، وSMS with Twilio، وWhatsApp، وHubspot، وWordpress، وغير ذلك. يمكن لعمليات تكاملنا السلس توجيه العملاء إلى أنظمة الاتصالات الهاتفية وأنظمة استجابة صوتية تفاعلية (IVR) عندما يحتاجون إليها.
في عالم الخدمات التأمينية السريع الخطى اليوم، والذي يعتمد في المقام الأول على التكنولوجيا الرقمية، تعد السرعة وتجربة العملاء من أهم العوامل المميزة التي يوفرها Watsonx Assistant بكل تأكيد. سواء كان ذلك استفسارًا عاجلاً عبر تطبيق أجهزة محمولة بخصوص كارثة طبيعية في الوقت الحقيقي، أو إشعارات حول دفع الفواتير، أو مجرد الاستعلام عن أسعار مركبة جديدة، لا ينبغي أن يضطر العملاء إلى قضاء بعض الوقت في انتظار التحدث إلى وكيل بشري عندما يكون بإمكان روبوتات محادثة watsonx Assistant أن تقدم المساعدة في الوقت الحقيقي.
يستخدم IBM watsonx Assistant للخدمات التأمينية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لرفع مستوى مشاركات العملاء إلى مستوى بشري فريد. تستفيد تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة من IBM بسهولة من بيانات نظامك التأميني الهائلة لتقديم الإجابات الصحيحة في الوقت المناسب من خلال فهم قوي للموضوع والبحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
هل يمكنك أن تتخيل الجانب الإيجابي المحتمل لمشاركة كل عميل بشكل فعَّال على المستوى الفردي في الوقت الحقيقي؟ كيف سيؤثر ذلك على تجربة العملاء إذا تمكنت من توسيع نطاق فريقك عالميًا للعمل مباشرةً مع كل عميل، ومواءمة المنتجات التأمينية المناسبة مع أوضاعهم الفريدة؟ وهنا، يمكن أن يكون لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تأثير إيجابي على الفور على مستوى رضا العملاء الذي تقدمه مؤسستك التأمينية.
هل أنت على استعداد لتطوير تجربة العملاء للخدمات التأمينية؟
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