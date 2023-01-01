كان IBM watsonx Assistant أحد المنتجات الخاضعة للتقييم في تقرير Gartner® Magic Quadrant™‎ لعام 2023 لمنصات الذكاء الاصطناعي الحواري (CAIP) للمؤسسات، وهي سوق تُعرِّفها Gartner على أنها "سوق منصات الذكاء الاصطناعي الحواري للمؤسسات المخصصة لمنصات البرامج المستخدمة لبناء حالات استخدام ونماذج أتمتة حوارية متعددة وتنسيقها والحفاظ عليها".

ومن بين ميزات المنتج وتعليقات العملاء، عرضت IBM هذا العام قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري "للرمز المنخفض" لبناء قدرات يُطلق عليها "الإجراءات". تسهِّل الإجراءات بشكل كبير على المستخدمين التقنيين وغير التقنيين إنشاء تدفقات حوارية من دون قلق بشأن التنسيق والتحولات غير المتوقعة في المحادثة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا الجيل التالي من watsonx Assistant قوالب جديدة تستطيع الشركات استخدامها لإنجاز المهام المطلوبة بسرعة بناءً على مجال عملها. وأخيرًا، حرصنا كذلك على إدخال عمليات تكامل وقدرات جديدة تتيح مشاركة عمليات التكامل عبر إجراءات متعددة.