من خلال الجمع بين كل من الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي، يمكن للوكالات تحقيق تطلعات الخدمات المقدمة للمواطنين التي ربما كانت تبدو مستحيلة من قبل. تعرّف كيف يمكن تحقيق ذلك.