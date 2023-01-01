حسّن تجربة مركز الاتصال الخاص بمواطنيك مع تمكين الموظفين في مؤسستك الحكومية. توقف للحظة لملء بيانات أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه وتعرّف كيف يمكن لمؤسستك ترقية خدمة العملاء في القطاع العام باستخدام ™IBM watsonx Assistant.
*تُحسب النتائج الموضحة بناءً على بيانات وافتراضات معينة تتعلق بالاستخدام المحتمل لمنصة watsonx. Assistant، بما في ذلك مدخلات المستخدم، ومعايير الصناعة، وبيانات الطرف الثالث من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبيانات خدمة العملاء من شركة IBM، ودراسة TEI أبريل 2023 من Forrester، برعاية شركة IBM. وتُحسب المزايا المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. تُقدم النتائج لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها بصفة ضمان أو التزام بالنتائج أو المزايا المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نماذج إحصائية، وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.
من خلال الجمع بين كل من الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي، يمكن للوكالات تحقيق تطلعات الخدمات المقدمة للمواطنين التي ربما كانت تبدو مستحيلة من قبل. تعرّف كيف يمكن تحقيق ذلك.
من الضروري أن يكون لدى الوكالات الفيدرالية الأمريكية المهتمة بتحويل خدماتها المقدمة للمواطنين باستخدام الذكاء الاصطناعي رؤية إستراتيجية. تعرّف على المزيد.