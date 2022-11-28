الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx Assistant تجارب أفضل للمواطنين مع روبوتات المحادثة التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
التقنية التي تساعد الحكومات على خدمة مواطنيها بشكل أفضل
ابدأ التجربة المجانية قدّر عائد استثمارك
رسم توضيحي للاتصالات الحكومية المتاحة للمواطنين أينما كانوا
روبوتات المحادثة الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم المواطنين

كوّن علاقات أقوى مع المواطنين من خلال تبني نهج تواصل استباقي وسريع الاستجابة. ويرتقي IBM watsonx Assistant بتجربة المواطن من خلال مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتيحون خدمة ذاتية سلسة.

  • معالجة استفسارات المواطنين على الفور من خلال إجابات دقيقة ومحدّثة وملائمة للسياق وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
  • إنشاء محادثات روبوتات محادثة فعّالة من دون كتابة رموز
  • الاتصال بأنظمتك وتطبيقاتك وقواعد بياناتك لتبسيط المهام الإدارية باستخدام الأتمتة
 الحفظ مع watsonx Assistant
النتائج واقع القطاع العام أسبوع واحد النشر السريع

تمكنت مدينة أوستن بولاية تكساس من نشر watsonx Assistant في أسبوع واحد فقط لتلبية حاجة الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالجائحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

 اقرأ دراسة الحالة %95 إدارة حجم المكالمات

أبلغت بلدية ريدبريدج في لندن عن معدل رضا بنسبة 95% بين مستخدمي روبوت المحادثة الخاص بها خلال فترة عيد الميلاد.

 اقرأ دراسة الحالة أكثر من 800 تغير في التوقعات

تستقبل روبوتات المحادثة watsonx Assistant  6,200 مكالمة شهريًا في نيوجيرسي، ما يوفر أكثر من 800 ساعة من الوقت.

 اقرأ دراسة الحالة

تقديم دعم كبير للمواطنين

مساعدة الوكلاء تمكين المواطنين من الوصول إلى الاستفسارات الأساسية، وتمكينهم من الحصول على إجابات على الاستفسارات الأساسية لأي شيء بدءًا من الأسئلة حول دفع الفواتير إلى الأحداث القادمة—كل ذلك مع ميزات أمان مدمجة من IBM.
الدعم الرقمي للمواطن قدّم أفضل تجربة دعم ذاتية الخدمة عبر كل نقاط مشاركة العملاء ودمج الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي بسلاسة من خلال الأنظمة والعمليات الحالية. ومكّن المواطنين من الحصول على آخر التحديثات المجتمعية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
الدعم الصوتي للمواطنين يساعد Natural Language Understanding (NLU) المقترن بالتوضيح المتقدم والتعلم المستمر على تحقيق فهم أفضل ودقة أكثر وضوحًا.
ما يمكنك فعله
عمليات التكامل مع تقنية الواجهة الخلفية الموجودة استفد من عمليات التكامل السلس مع العديد من القنوات والأنظمة الخلفية والنشر على قنوات متعددة. تساعد القوالب الجاهزة الخاصة بالحكومة فريقك على سرعة الإطلاق. تعرف على عمليات التكامل
IBM watsonx Natural Language Understanding يستخدم IBM watsonx® Natural Language Understanding التعلم العميق لاستخراج المعنى والبيانات الوصفية من البيانات النصية غير المنظمة. وهو يساعد على ضمان تعيين روبوتات المحادثة النبرة الصحيحة—على التطبيقات، والمواقع الإلكترونية الحكومية، وعبر الهاتف، وغير ذلك.
استفِد من القدرات منخفضة الرموز ومن دون رموز قلل من الحاجة إلى المطورين يعمل التدريب السريع على تمكين الموظفين الحكوميين من إنشاء تدفقات حوارية متقدمة وصيانتها من دون أي معرفة برمجية. تعرّف على المنشئ المرئي
لقد تمكنا من إعداد watsonx Assistant لمنصة روبوت المحادثة Citizens بسرعة كبيرة. ولقد كان حلاً سريعًا وبسيطًا لمدينة أوستن. Alicia Dean مستشار اتصالات التسويق مدينة أوستن اقرأ القصة كاملة
دراسات حالة
إدارة الشؤون المجتمعية في ولاية نيو جيرسي

تسهّل ولاية نيوجيرسي على المواطنين البقاء دافئين من خلال تجنب انقطاع التيار الكهربائي بسرعة. وتُستقبل 6200 مكالمة تلقائيًا في الشهر.
Via Metro Transit

يساعد روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي المسمى Ava على الإجابة عن أسئلة العملاء والتنبؤ بأوقات وصول الحافلات 3000 مرة في الشهر، مما يريح موظفي القسم.
Maricopa County

حتى في الشهر الأول، تعامل watsonx Assistant مع حوالي 70% من المحادثات من دون تدخل بشري، ما وفر على الموظفين التعامل مع الاستفسارات مباشرةً.

الأسئلة الفنية

وفقًا لكل من G2 Crowd وIDC و Gartner، يُعد IBM watsonx Assistant واحدًا من أفضل منشئي روبوتات المحادثة الحكومية في هذا المجال بفضل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة وقدرات التكامل.

يُعد نموذجنا المحسَّن للكشف عن المقاصد بشكل أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين التعلم الآلي التقليدي والتعلم النقلي وتقنيات التعلم العميق في نموذج متماسك عالي الاستجابة في وقت التشغيل. استنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج ibm.com)، يُعد هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من المنافسين الرئيسيين لشركة IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7%.

لا يتجاوز نموذجنا نطاق المنافسة فحسب، ولكن watsonx Assistant الذي صممته شركة IBM يجعل من اليسير للغاية البدء باستضافة الموارد، مثل القوالب وعمليات التكامل التي تتم بضغطة واحدة والبرامج التعليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك. يتكيف IBM watsonx Assistant مع احتياجات المواطن.

يضع watsonx Assistant التحكم في أيدي مواطنيك، ما يتيح لهم الإجابة على استفساراتهم الأساسية ومعرفة كيفية تنفيذ مجموعة واسعة من الوظائف المتعلقة بمنتجك أو خدمتك.  ويمكنه فعل بذلك على نطاق واسع، ما يسمح لك بتركيز مواردك البشرية على أولويات العمل الكبرى.

عندما يحتاج أحد المواطنين إلى تدخل بشري، يستخدم مساعد watsonx Assistant قدرات الوكيل البشري الذكي لضمان تسليم توجيه المواطنين بدقة إلى الشخص المناسب. باستخدام watsonx Assistant، يصل المواطنون إلى هذا التفاعل البشري مع البيانات ذات الصلة اللازمة لتسهيل الحل السريع. وهذا يعني أن الأشخاص يحصلون على ما يحتاجون إليه بشكل أسرع وأكثر فاعلية، من دون الشعور بالإحباط الناتج عن التنقل بين شبكات الهاتف والاضطرار إلى تكرار تفاصيل استفساراتهم باستمرار.

مع watsonx Assistant، لا يلزم وجود مطورين. تساعدك هذه المنصة سهلة الاستخدام على تشغيلها في دقائق مع واجهة سحب ووضع سهلة الاستخدام وبأقل التكاليف التشغيلية. خصص روبوت المحادثة لديك بسهولة ليتماشى مع هويتك المرئية، ثم أضفه بسهولة في موقعك الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف المحمول بقص ولصق بسيط. يفهم watsonx Assistant، المدعوم بأمن وقابلية التوسع والمرونة المدمجة من IBM، أي لغة مكتوبة وهو مصمم للنشر العالمي الآمن والمضمون. شغله اليوم ومكّن فريقك من تحقيق فوائد تتمثل في إسعاد المواطنين وزيادة الكفاءة وتوفير التكاليف وحكومة أكثر كفاءة وفعالية—من دون الحاجة إلى توظيف متخصصين.

نعم، يمكنك تقديم تجربة متعددة القنوات لمواطنك، والنشر على التطبيقات، مثل Facebook Messenger، وIntercom، وSlack، وSMS with Twilio، وWhatsApp، وHubspot، وWordpress، وغير ذلك. يمكن لعمليات تكاملنا السلس توجيه المتصلين إلى أنظمة الاتصالات الهاتفية وأنظمة استجابة صوتية تفاعلية (IVR) عندما يحتاجون إليها.

يتطلع المواطنون إلى حكومات ولاياتهم وحكوماتهم المحلية في وقت الحاجة، وغالبًا ما يكون مركز الاتصال هو المحطة الأولى. وسواء كانت كارثة طبيعية، أو جائحة تنتشر بسرعة، أو كانوا يبحثون فقط عن إرشادات حول كيفية دفع فاتورة ما، لا ينبغي أن يضطر المواطنون إلى عد دقائق الانتظار للتحدث إلى موظف بشري في حين أن تقنية روبوتات المحادثة يمكنها توفير استجابات فورية. وغالبًا ما يرتفع حجم المكالمات في أثناء حالات الطوارئ غير المتوقعة حيث يكون الناس في أمس الحاجة إلى التوجيه.

يستخدم IBM watsonx Assistant معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للارتقاء بتفاعلات المواطنين إلى مستوى حواري فريد من نوعه. وتستفيد تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة من IBM بسهولة من ثروة بيانات نظام التأمين لديك لتقديم الإجابات الصحيحة في الوقت المناسب من خلال فهم قوي للموضوعات والبحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع توجيه المكالمات الأكثر تعقيدًا إلى الوكلاء البشريين المناسبين.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لتغيير تجربة دعم المواطنين لديك؟ 

 

حدد موعدًا للحصول على عرض توضيحي شخصي مع أحد اختصاصيي الإنتاج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant لعملك أو ابدأ اليوم في إنشاء مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال خطتنا المجانية.

 ابدأ التجربة المجانية احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق كيفية بناء روبوت محادثة التعلُّم المجتمع