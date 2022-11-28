كوّن علاقات أقوى مع المواطنين من خلال تبني نهج تواصل استباقي وسريع الاستجابة. ويرتقي IBM watsonx Assistant بتجربة المواطن من خلال مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتيحون خدمة ذاتية سلسة.
تمكنت مدينة أوستن بولاية تكساس من نشر watsonx Assistant في أسبوع واحد فقط لتلبية حاجة الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالجائحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
أبلغت بلدية ريدبريدج في لندن عن معدل رضا بنسبة 95% بين مستخدمي روبوت المحادثة الخاص بها خلال فترة عيد الميلاد.
تستقبل روبوتات المحادثة watsonx Assistant 6,200 مكالمة شهريًا في نيوجيرسي، ما يوفر أكثر من 800 ساعة من الوقت.
تسهّل ولاية نيوجيرسي على المواطنين البقاء دافئين من خلال تجنب انقطاع التيار الكهربائي بسرعة. وتُستقبل 6200 مكالمة تلقائيًا في الشهر.
يساعد روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي المسمى Ava على الإجابة عن أسئلة العملاء والتنبؤ بأوقات وصول الحافلات 3000 مرة في الشهر، مما يريح موظفي القسم.
حتى في الشهر الأول، تعامل watsonx Assistant مع حوالي 70% من المحادثات من دون تدخل بشري، ما وفر على الموظفين التعامل مع الاستفسارات مباشرةً.
وفقًا لكل من G2 Crowd وIDC و Gartner، يُعد IBM watsonx Assistant واحدًا من أفضل منشئي روبوتات المحادثة الحكومية في هذا المجال بفضل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة وقدرات التكامل.
يُعد نموذجنا المحسَّن للكشف عن المقاصد بشكل أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين التعلم الآلي التقليدي والتعلم النقلي وتقنيات التعلم العميق في نموذج متماسك عالي الاستجابة في وقت التشغيل. استنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج ibm.com)، يُعد هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من المنافسين الرئيسيين لشركة IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7%.
لا يتجاوز نموذجنا نطاق المنافسة فحسب، ولكن watsonx Assistant الذي صممته شركة IBM يجعل من اليسير للغاية البدء باستضافة الموارد، مثل القوالب وعمليات التكامل التي تتم بضغطة واحدة والبرامج التعليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك. يتكيف IBM watsonx Assistant مع احتياجات المواطن.
يضع watsonx Assistant التحكم في أيدي مواطنيك، ما يتيح لهم الإجابة على استفساراتهم الأساسية ومعرفة كيفية تنفيذ مجموعة واسعة من الوظائف المتعلقة بمنتجك أو خدمتك. ويمكنه فعل بذلك على نطاق واسع، ما يسمح لك بتركيز مواردك البشرية على أولويات العمل الكبرى.
عندما يحتاج أحد المواطنين إلى تدخل بشري، يستخدم مساعد watsonx Assistant قدرات الوكيل البشري الذكي لضمان تسليم توجيه المواطنين بدقة إلى الشخص المناسب. باستخدام watsonx Assistant، يصل المواطنون إلى هذا التفاعل البشري مع البيانات ذات الصلة اللازمة لتسهيل الحل السريع. وهذا يعني أن الأشخاص يحصلون على ما يحتاجون إليه بشكل أسرع وأكثر فاعلية، من دون الشعور بالإحباط الناتج عن التنقل بين شبكات الهاتف والاضطرار إلى تكرار تفاصيل استفساراتهم باستمرار.
مع watsonx Assistant، لا يلزم وجود مطورين. تساعدك هذه المنصة سهلة الاستخدام على تشغيلها في دقائق مع واجهة سحب ووضع سهلة الاستخدام وبأقل التكاليف التشغيلية. خصص روبوت المحادثة لديك بسهولة ليتماشى مع هويتك المرئية، ثم أضفه بسهولة في موقعك الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف المحمول بقص ولصق بسيط. يفهم watsonx Assistant، المدعوم بأمن وقابلية التوسع والمرونة المدمجة من IBM، أي لغة مكتوبة وهو مصمم للنشر العالمي الآمن والمضمون. شغله اليوم ومكّن فريقك من تحقيق فوائد تتمثل في إسعاد المواطنين وزيادة الكفاءة وتوفير التكاليف وحكومة أكثر كفاءة وفعالية—من دون الحاجة إلى توظيف متخصصين.
نعم، يمكنك تقديم تجربة متعددة القنوات لمواطنك، والنشر على التطبيقات، مثل Facebook Messenger، وIntercom، وSlack، وSMS with Twilio، وWhatsApp، وHubspot، وWordpress، وغير ذلك. يمكن لعمليات تكاملنا السلس توجيه المتصلين إلى أنظمة الاتصالات الهاتفية وأنظمة استجابة صوتية تفاعلية (IVR) عندما يحتاجون إليها.
يتطلع المواطنون إلى حكومات ولاياتهم وحكوماتهم المحلية في وقت الحاجة، وغالبًا ما يكون مركز الاتصال هو المحطة الأولى. وسواء كانت كارثة طبيعية، أو جائحة تنتشر بسرعة، أو كانوا يبحثون فقط عن إرشادات حول كيفية دفع فاتورة ما، لا ينبغي أن يضطر المواطنون إلى عد دقائق الانتظار للتحدث إلى موظف بشري في حين أن تقنية روبوتات المحادثة يمكنها توفير استجابات فورية. وغالبًا ما يرتفع حجم المكالمات في أثناء حالات الطوارئ غير المتوقعة حيث يكون الناس في أمس الحاجة إلى التوجيه.
يستخدم IBM watsonx Assistant معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للارتقاء بتفاعلات المواطنين إلى مستوى حواري فريد من نوعه. وتستفيد تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة من IBM بسهولة من ثروة بيانات نظام التأمين لديك لتقديم الإجابات الصحيحة في الوقت المناسب من خلال فهم قوي للموضوعات والبحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع توجيه المكالمات الأكثر تعقيدًا إلى الوكلاء البشريين المناسبين.
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