الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx Assistant دراسات حالة
تعرّف على كيف يتفق عملاؤنا ومستخدمونا ومحللونا على أن watsonx Assistant قادر على تحسين خدمة العملاء وتعزيز إنتاجية الوكيل
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أيقونات تمثل العديد من الصناعات المدرجة في دراسات حالة watsonx Assistant

دراسات لحالات متميزة

تقلل Humana من المكالمات المكلفة قبل الخدمة التي يجريها مقدمو الخدمات لتأكيد التغطية التأمينية للمرضى، حيث تتعامل مع أكثر من 7000 مكالمة يوميًا. تعرف على المزيد
Camping World

لقد مكّنت تجربة العملاء المعاد تصورها باستخدام مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي شركة Camping World من زيادة كفاءة الوكلاء بنسبة 33% وتحديث مراكز الاتصالات الخاصة بها.

 TD Bank

يعمل Toronto Dominion Bank على إحداث ثورة في خدمة العملاء من خلال التكامل الإستراتيجي للتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة ™IBM® watsonx للبيانات والذكاء الاصطناعي.

VIA Metropolitan Transit

يُجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتقنية السحابية لتشغيل Ava، وهو مساعد افتراضي يمكنه الإجابة عن أكثر من 150 سؤالاً شائعًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغتين الإنجليزية والإسبانية، والتنبؤ بوصول الحافلة التالية في الوقت الفعلي.
كنا بحاجة إلى المرونة فيما يتعلق بحل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وnatural language understanding (NLU) حتى نتمكن من تغيير الحوارات والتفاعلات، وتلبية الاحتياجات الجديدة للعملاء في ذلك اليوم المحدد. Jeroen Das مالك منتج الذكاء الاصطناعي الحواري ABN AMRO Bank N.V.
المزيد من دراسات الحالة

الخدمات المصرفية والمالية

 TD Bank NatWest Group GM Financial (2:19) Citibank (1:36) Crédit Mutuel

التجزئة

 Camping World The Stikets Company Best Seller India

الاتصالات السلكية واللاسلكية

 Vodafone Telstra

الرعاية الصحية

 Humana Cardinal Health GSK East and North Hertfordshire NHS Trust

القطاع العام

 Via Metro Transit ACCES Employment Maricopa County إدارة الشؤون المجتمعية في ولاية نيوجيرسي
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لقد تعرفت على قصص النجاح. هل أنت مستعد لتصميم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك؟ حدد موعدًا للحصول على عرض توضيحي شخصي مع أحد اختصاصيي الإنتاج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant لعملك أو ابدأ اليوم في إنشاء مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال خطتنا المجانية.

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