لقد مكّنت تجربة العملاء المعاد تصورها باستخدام مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي شركة Camping World من زيادة كفاءة الوكلاء بنسبة 33% وتحديث مراكز الاتصالات الخاصة بها.
يعمل Toronto Dominion Bank على إحداث ثورة في خدمة العملاء من خلال التكامل الإستراتيجي للتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة ™IBM® watsonx للبيانات والذكاء الاصطناعي.
يُجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتقنية السحابية لتشغيل Ava، وهو مساعد افتراضي يمكنه الإجابة عن أكثر من 150 سؤالاً شائعًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغتين الإنجليزية والإسبانية، والتنبؤ بوصول الحافلة التالية في الوقت الفعلي.
الخدمات المصرفية والمالية
التجزئة
الاتصالات السلكية واللاسلكية
الرعاية الصحية
القطاع العام
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