وكلاء الخدمة هم الموارد الأكثر قيمة في مؤسستك. ولسوء الحظ، تجدهم يقضون الكثير من وقتهم في البحث عبر أنظمة أو مستندات متعددة للعثور على إجابات. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي إذ يقوم بأتمتة الطلبات المتكررة التي تستهلك وقتًا ثمينًا ويساعد الوكلاء على حل مشكلات العملاء المعقدة.
يسخِّر watsonx Assistant فاعلية الذكاء الاصطناعي لإبراز المعارف وتقديم المعلومات ذات الصلة في متناول وكلائك، حتى يتمكنوا من الرد على استفسارات العملاء بشكل أسرع وبثقة أكبر.
يوفر watsonx Assistant:
• التكامل السلس عبر قنوات المشاركة وأنظمة الواجهة الخلفية، ويقوم بأتمتة الاستجابات عبر محادثة الويب أو عبر الأجهزة المحمولة، ويمكنه الاستفادة من قاعدة البيانات أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك—وحتى التعلم من التفاعلات السابقة بين أفضل الوكلاء لديك.
•فهم اللغة الطبيعية (NLU) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) الأفضل في فئتهما للتعرف على أهداف وكيانات ومشاعر وكلائك وعملائك في الوقت الحقيقي.
•قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تقدم ردودًا جديرة بالثقة بناءً على وثائق الشركة وتقترح معلومات حول الخطوات التالية قبل أن يسألها وكيلك.
تحقق من خيارات التسعير المختلفة لاشتراك watsonx Assistant الخاص بك، وابدأ اليوم في تصميم أول مساعد بالذكاء اصطناعي من أجلك.
قم بتوسيع نطاق الخبرة والتوجيه الذي يقدمه أفضل الوكلاء لديك لكل تفاعل يقوم به العملاء مع مركز الاتصالات في مؤسستك. يمكن لـ watsonx Assistant "الاستماع" إلى محادثات الدعم لإظهار المعلومات ذات الصلة بالسياق مع تقديم مساعدة الوكيل بشكل استباقي في الوقت الحقيقي، بناءً على الأهداف والكيانات ومشاعر العملاء ضمن المناقشة.
في بعض الأحيان، يحتاج الخبراء إلى القليل من المساعدة. قم بتوصيل watsonx Assistant بأنظمتك الخلفية وقاعدة المعرفة المجمعة لتمكين وكلاء مركز الاتصال من التعامل مع العمليات التجارية أو استخلاص الرؤى بسرعة من بين أعداد كبيرة من المستندات أو سجلات الدردشة الموجودة—كل ذلك من خلال المحادثة الطبيعية.
حلل حجم المكالمات وملخصات أداء الوكيل والاتجاهات الموضعية في تفاعلات العملاء وأعباء العمل لتحسين أداء مركز الاتصال وكفاءته. قم بتدريب الوكلاء الجدد ودعمهم بكفاءة لتسريع عملية التأهيل عبر تضمين المعلومات في قنوات الدعم الحالية، مثل الاتصال الداخلي. استخدم الأتمتة لتقديم الاقتراحات وإدارة المهام البسيطة بشكل مستقل لتعزيز رضا العملاء.
شاهد قصص نجاح العملاء، حيث أحدث watsonx Assistant تأثيرًا كبيرًا على الشركات.
تمتزج مساعدة الأتمتة الآن بسلاسة مع التدخلات البشرية. باستخدام watsonx Assistant، قامت شركة RBS (المعروفة الآن باسم NatWest) ببناء مساعد رقمي لتحسين مشاركة العملاء من خلال حل أسرع للمشكلات وتقليل وقت محادثة الوكيل مع العملاء بنسبة 20%.
يتلقى العملاء الردود خلال ثوانٍ، وليس دقائق. يقدم مصرف Bradesco البرازيلي اهتمامًا شخصيًا لكل عميل من عملائه البالغ عددهم 65 مليونًا باستخدام watsonx Assistant. وقد تم تقليل زمن الاستجابة من 10 دقائق إلى بضع ثوانٍ.
أصبحت الخدمة المتخصصة الآن أسرع بنسبة 60%. تعتمد Crédit Mutuel على خبرتها في مركز الاتصال مع watsonx Assistant. وهم يسرعون سير العمل ويمكّنون استشاريي العملاء من معالجة المشكلات الأكثر دقة.
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