وكلاء الخدمة هم الموارد الأكثر قيمة في مؤسستك. ولسوء الحظ، تجدهم يقضون الكثير من وقتهم في البحث عبر أنظمة أو مستندات متعددة للعثور على إجابات. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي إذ يقوم بأتمتة الطلبات المتكررة التي تستهلك وقتًا ثمينًا ويساعد الوكلاء على حل مشكلات العملاء المعقدة.

يسخِّر watsonx Assistant فاعلية الذكاء الاصطناعي لإبراز المعارف وتقديم المعلومات ذات الصلة في متناول وكلائك، حتى يتمكنوا من الرد على استفسارات العملاء بشكل أسرع وبثقة أكبر.

يوفر watsonx Assistant:

• التكامل السلس عبر قنوات المشاركة وأنظمة الواجهة الخلفية، ويقوم بأتمتة الاستجابات عبر محادثة الويب أو عبر الأجهزة المحمولة، ويمكنه الاستفادة من قاعدة البيانات أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك—وحتى التعلم من التفاعلات السابقة بين أفضل الوكلاء لديك.

•فهم اللغة الطبيعية (NLU) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) الأفضل في فئتهما للتعرف على أهداف وكيانات ومشاعر وكلائك وعملائك في الوقت الحقيقي.

•قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تقدم ردودًا جديرة بالثقة بناءً على وثائق الشركة وتقترح معلومات حول الخطوات التالية قبل أن يسألها وكيلك.

