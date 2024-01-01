مع تسارع وتيرة عمليات ترحيل البيانات إلى السحابة والتحول الرقمي، قد تجد المؤسسات نفسها غير مستعدة للعديد من تحديات الهوية الجديدة:
يُقدِّم IBM Verify الأُسس التي تمكِّن العملاء من إنشاء نسيج هوية فعَّال، يتضمن حلول IBM والحلول الحالية التي تقدِّمها الجهات الخارجية. ويساعدك البرنامج على:
كيفية حل تحديات الهوية الحالية باستخدام نسيج الهوية
تصنيف شركة IBM بأنها شركة رائدة في 4 فئات في تقرير إدارة الهوية والوصول للعملاء في Kuppingercole
يدمج IBM Verify Directory الدليل ويقدِّم مصدرًا موثوقًا به وحيدًا للحقائق، بالإضافة إلى الإدارة والتنفيذ، لاكتشاف المزيد من المعلومات، وحالات الاستخدام المفيدة، واكتشاف التهديدات، ما يُسهم في إنشاء حل فعَّال لنسيج الهوية. ويمكن أن يساعد ذلك على خفض التكلفة وتعزيز الكفاءة وتقليل تقنية المعلومات الظلية.
يوفِّر IBM Application Gateway عمليات تكامل دون تعليمات برمجية، وهي تُتيح للتطبيقات التقليدية استخدام قدرات المصادقة المتقدمة، مثل مفاتيح المرور. ويُتيح هذا رؤية متكاملة لتدفقات المستخدمين عبر جميع التطبيقات، ما يساعد على تقليل المخاطر وتحسين الامتثال التنظيمي.
يوفِّر IBM Verify Trust طبقة أمان ديناميكية وقابلة للتكيف لأي حل حالي لإدارة الهوية والوصول. يوفِّر Verify Trust، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حماية دقيقة ومستمرّة قائمة على المخاطر ضد أحدث تقنيات الاستيلاء على الحسابات. وهو يجمع بين الذكاء العالمي، والقياسات البيومترية لسلوك المستخدمين، ونتائج المصادقة، وبيانات الشبكة، وتاريخ الحساب، ومجموعة واسعة من قدرات اكتشاف مخاطر الأجهزة.