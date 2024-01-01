دليل موثوق به لا يعتمد على بائع معين التخلص من حالة انعزال بيانات الهوية في صوامع يدمج IBM Verify Directory الدليل ويقدِّم مصدرًا موثوقًا به وحيدًا للحقائق، بالإضافة إلى الإدارة والتنفيذ، لاكتشاف المزيد من المعلومات، وحالات الاستخدام المفيدة، واكتشاف التهديدات، ما يُسهم في إنشاء حل فعَّال لنسيج الهوية. ويمكن أن يساعد ذلك على خفض التكلفة وتعزيز الكفاءة وتقليل تقنية المعلومات الظلية. استكشف Verify Directory

عمليات التكامل دون تعليمات برمجية دمج التطبيقات بسلاسة في عمليات سير العمل الخاصة بالمصادقة الحديثة يوفِّر IBM Application Gateway عمليات تكامل دون تعليمات برمجية، وهي تُتيح للتطبيقات التقليدية استخدام قدرات المصادقة المتقدمة، مثل مفاتيح المرور. ويُتيح هذا رؤية متكاملة لتدفقات المستخدمين عبر جميع التطبيقات، ما يساعد على تقليل المخاطر وتحسين الامتثال التنظيمي. استكشف Application Gateway