لديك مركز بيانات؛ إذن غالبًا ما تستخدم VMware لتلبية احتياجاتك من الخوادم الأساسية لديك، وتريد تحقيق أقصى استفادة من استثمارك من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء. وفي الوقت نفسه، تريد التأكد من أن تطبيقاتك تؤدي بشكل مثالي دائمًا خلال فترات الطلب القصوى. إذا ارتفعت التكاليف وانخفض الاستخدام وبقي الإمداد الزائد ثابتًا، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في استراتيجيتك.
يمكن أن تساعدك منصة IBM Turbonomic في زيادة الاستفادة بأمان عبر الموارد المشتركة دون التأثير على الأداء. يقوم برنامج Turbonomic تلقائيًا بتحسين تخصيص موارد تطبيقاتك بينما يتكيف ديناميكيًا مع احتياجات الأعمال في الوقت الفعلي. من خلال استراتيجية التحديث، تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج أفضل للأعمال.
عند الانتقال إلى الحاويات، يتضح بسرعة أنه كلما زادت الأحجام والتوسع، أصبح من الضروري تحسين الأداء لتحقيق التوسع الفعال. يمكّنك Turbonomic من تحسين الحاويات لتوفير أفضل الممارسات لتسريع التوسع وتحقيق عائد استثمار أفضل من Kubernetes.
بفضل تخطيط Turbonomic، يمكنك نقل التطبيقات المبنية على Kubernetes بسرعة وثقة إلى نظام الإنتاج، واستخدام التوازن بين الأداء والتخصيص والاستخدام للحصول على مزايا Kubernetes مع تقليل وقت العمل والتكاليف.
إن تخطيط Turbonomic يعني أنه يمكنك تحسين الأنظمة غير الإنتاجية وتحفيز الحركات إلى الإنتاج لتحديد عدد الحجيرات المطلوبة (حتى في الأنظمة متعددة المستأجرين). يتيح هذا لتقنية المعلومات زيادة الاستخدام دون إهدار المال والطاقة على الإفراط في التخصيص (باستخدام نماذج التخصيص).
يعمل Turbonomic على دمج تحسين الموارد وضبط الحجم والأتمتة لتمكينك من التوسع بسرعة والحصول على عائد استثمار أفضل من Kubernetes. إليك بعض الطرق: