تحسين بيئات VMware لتعزيز الأداء والكفاءة
زيادة الاستفادة بأمان عبر بيئات VMware دون التأثير على الأداء
رسم توضيحي لتكامل IBM Turbonomic مع VMware vCenter
حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجيتك مع VMware

لديك مركز بيانات؛ إذن غالبًا ما تستخدم VMware لتلبية احتياجاتك من الخوادم الأساسية لديك، وتريد تحقيق أقصى استفادة من استثمارك من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء. وفي الوقت نفسه، تريد التأكد من أن تطبيقاتك تؤدي بشكل مثالي دائمًا خلال فترات الطلب القصوى. إذا ارتفعت التكاليف وانخفض الاستخدام وبقي الإمداد الزائد ثابتًا، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في استراتيجيتك.

يمكن أن تساعدك منصة IBM Turbonomic في زيادة الاستفادة بأمان عبر الموارد المشتركة دون التأثير على الأداء. يقوم برنامج Turbonomic تلقائيًا بتحسين تخصيص موارد تطبيقاتك بينما يتكيف ديناميكيًا مع احتياجات الأعمال في الوقت الفعلي. من خلال استراتيجية التحديث، تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج أفضل للأعمال.

طريقة العمل

الحوسبة المستمرة يستخدم Turbonomic نهجًا فريدًا في الحوسبة المستمرة يضمن الاستفادة المثلى من الموارد مع الحفاظ على الأداء. إذ يُحلل Turbonomic طلبات الموارد بشكل مستمر ويمكنه اتخاذ إجراءات مباشرة لضمان الأداء.
تحديد حجم الآلات الافتراضية يستخدم Turbonomic نهجًا ديناميكيًا لتحديد حجم الموارد، ما يضمن تقديم الأداء الأمثل مع تقليل التكاليف. ويمكن لـ Turbonomic تحديد حجم vCPU وvMemory لللآلات الافتراضية لتتناسب مع الطلبات الملحوظة وفترات الذروة، ويمكنه أتمتة عملية ضبط الحجم في الوقت الفعلي لتلبية الطلب.
إدارة القدرات الاستباقية يستخدم برنامج Turbonomic عرضًا دقيقًا للنظام في الوقت الفعلي لمحاكاة التغييرات التي تحددها، مثل مقدار البنية التحتية المادية اللازمة لدعم النمو أو نقل أحمال التشغيل. مع الأتمتة المستمرة لمركز البيانات والتحسين المستمر، يمكنك تشغيل أي محاكاة يمكن لفريقك تصورها.
التحسين عبر مجموعة من الخوادم يمكِّنك Turbonomic من إنشاء "المجموعات الفائقة"، أو الأنظمة الافتراضية التي تتيح إلغاء قفل الموارد التراكمية بالكامل بفضل القدرة على نقل أحمال التشغيل بين المجموعات ومراكز البيانات الافتراضية (vCenters). أطلق العنان لقدرات "الأنظمة المنعزلة" لديك، وقدّم مرونة أكبر، وأداءً أفضل، وتحسينات في اقتصاديات مركز البيانات.
اعتماد النقل بالحاويات

عند الانتقال إلى الحاويات، يتضح بسرعة أنه كلما زادت الأحجام والتوسع، أصبح من الضروري تحسين الأداء لتحقيق التوسع الفعال. يمكّنك Turbonomic من تحسين الحاويات لتوفير أفضل الممارسات لتسريع التوسع وتحقيق عائد استثمار أفضل من Kubernetes.
التخطيط 

بفضل تخطيط Turbonomic، يمكنك نقل التطبيقات المبنية على Kubernetes بسرعة وثقة إلى نظام الإنتاج، واستخدام التوازن بين الأداء والتخصيص والاستخدام للحصول على مزايا Kubernetes مع تقليل وقت العمل والتكاليف.

إن تخطيط Turbonomic يعني أنه يمكنك تحسين الأنظمة غير الإنتاجية وتحفيز الحركات إلى الإنتاج لتحديد عدد الحجيرات المطلوبة (حتى في الأنظمة متعددة المستأجرين). يتيح هذا لتقنية المعلومات زيادة الاستخدام دون إهدار المال والطاقة على الإفراط في التخصيص (باستخدام نماذج التخصيص).
التنفيذ

يعمل Turbonomic على دمج تحسين الموارد وضبط الحجم والأتمتة لتمكينك من التوسع بسرعة والحصول على عائد استثمار أفضل من Kubernetes. إليك بعض الطرق:

  • تحسين موارد المجموعة - يتيح لك التحسين الفريد لموارد المجموعة بواسطة Turbonomic (تحريك الحجيرات، ضبط الحجم، توسيع المجموعة، وتوسيع أهداف مستوى الخدمة) تقليل التكاليف دون التأثير على أداء التطبيقات عديمة الحالات والتطبيقات ذات الحالات.
  • ضبط الحجم - يتيح لك Turbonomic إجراء ضبط الحجم الذي يقلل من عناء المطورين، ما يمكّنهم من التركيز على بناء التطبيقات.
  • الأتمتة - يقوم Turbonomic بأتمتة عملية التحسين من الخدمة إلى العقدة، ما يوفر الوقت والتكاليف. يُساهم ذلك في تسهيل عملية التحسين وفقًا لأهداف مستوى الخدمة (SLO) والاستمتاع بالمرونة الحقيقية التي يمكن أن يوفرها Kubernetes.
  • التكامل مع VMware vCenter - يوفر VMware vCenter Server منصة إدارة مركزية لمراكز البيانات الافتراضية VMware. عند إدارة نظام VMware لديك باستخدام منصة IBM Turbonomic، تقوم برامجنا بإدارة الموارد لضمان حصول الأجهزة الافتراضية (VMs) على الموارد التي تحتاجها تلقائيًا لضمان أدائها.
لقد حان وقت تجربة Turbo

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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