لديك مركز بيانات؛ إذن غالبًا ما تستخدم VMware لتلبية احتياجاتك من الخوادم الأساسية لديك، وتريد تحقيق أقصى استفادة من استثمارك من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء. وفي الوقت نفسه، تريد التأكد من أن تطبيقاتك تؤدي بشكل مثالي دائمًا خلال فترات الطلب القصوى. إذا ارتفعت التكاليف وانخفض الاستخدام وبقي الإمداد الزائد ثابتًا، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في استراتيجيتك.

يمكن أن تساعدك منصة IBM Turbonomic في زيادة الاستفادة بأمان عبر الموارد المشتركة دون التأثير على الأداء. يقوم برنامج Turbonomic تلقائيًا بتحسين تخصيص موارد تطبيقاتك بينما يتكيف ديناميكيًا مع احتياجات الأعمال في الوقت الفعلي. من خلال استراتيجية التحديث، تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج أفضل للأعمال.

