يستخدم التكامل بين أنظمة IBM Turbonomic و IBM® Power الذكاء الاصطناعي في توفير الموارد لنظام IBM Power وإدارته. يعمل التحليل في الوقت الفعلي وتحليل اتجاهات الاستخدام على الأقسام المنطقية (LPARs) وأنظمة Power على إنشاء إجراءات لضمان أن التطبيقات تتمتع بقوة المعالجة المطلوبة لتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين وعمليات الأعمال التي تعتمد عليها.
الكيانات
المقاييس
الإجراءات الصادرة
*لا يدعم Turbonomic التنفيذ الأصلي لإجراءات المعالج الافتراضي لتغيير الحجم، ولكن يمكن تنفيذ الإجراءات باستخدام منصات الأتمتة الخارجية من خلال سير عمل الإجراءات مثل Webhooks.
يعد التكامل مع IBM PowerVM هو أحد عمليات تكامل الخوادم الأساسية الثلاثة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات الخوادم الأساسية لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية لضمان حصول الأجهزة الافتراضية على الموارد التي تحتاجها لأداء مهامها، سواء على الخوادم المحلية أو في السحابة.
حقِّق الكفاءة والاستدامة من خلال رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات وإدارة الموارد.
اكتشاف وإدارة الموارد في نظام Acropolis Hypervisor؛ للمساعدة على تعزيز الأداء
استخدم الأتمتة لضمان حصول Virtual Machines على الموارد التي تحتاجها لأداء مهامها.