التكامل مع IBM PowerVM
وفر تقنيات محاكاة افتراضية متقدمة لأنظمة تشغيل AIX و IBM i و Linux على أنظمة IBM Power.
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رسم توضيحي لتكاملات IBM Turbonomic
طريقة العمل

يستخدم التكامل بين  أنظمة IBM Turbonomic و IBM® Power الذكاء الاصطناعي في توفير الموارد لنظام IBM Power وإدارته. يعمل التحليل في الوقت الفعلي وتحليل اتجاهات الاستخدام على الأقسام المنطقية (LPARs) وأنظمة Power على إنشاء إجراءات لضمان أن التطبيقات تتمتع بقوة المعالجة المطلوبة لتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين وعمليات الأعمال التي تعتمد عليها. 

البيانات المكتشفة

الكيانات

  • Virtual machine (VM)
  • المضيف
  • مركز البيانات (كيان هيكلي يستخدم لإكمال الهيكل – يوجد مركز واحد للبيانات لكل هدف PowerVM)

المقاييس

  • وحدات المعالجة (PU)
  • المعالجات الافتراضية (VP)
  • الطاقة 
  • البصمة الكربونية
  • Power
  • الذاكرة (Mem)

الإجراءات الصادرة

  • تغيير حجم وحدات المعالجة 
  • تغيير حجم المعالج الافتراضي 
  • الذاكرة 

*لا يدعم Turbonomic التنفيذ الأصلي لإجراءات المعالج الافتراضي لتغيير الحجم، ولكن يمكن تنفيذ الإجراءات باستخدام منصات الأتمتة الخارجية من خلال سير عمل الإجراءات مثل Webhooks.
مزيد من عمليات التكامل مع الخوادم الأساسية

يعد التكامل مع IBM PowerVM هو أحد عمليات تكامل الخوادم الأساسية الثلاثة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات الخوادم الأساسية لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية لضمان حصول الأجهزة الافتراضية على الموارد التي تحتاجها لأداء مهامها، سواء على الخوادم المحلية أو في السحابة.

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