يستخدم التكامل بين أنظمة IBM Turbonomic و IBM® Power الذكاء الاصطناعي في توفير الموارد لنظام IBM Power وإدارته. يعمل التحليل في الوقت الفعلي وتحليل اتجاهات الاستخدام على الأقسام المنطقية (LPARs) وأنظمة Power على إنشاء إجراءات لضمان أن التطبيقات تتمتع بقوة المعالجة المطلوبة لتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين وعمليات الأعمال التي تعتمد عليها.