تكامل NetApp ONTAP

باستخدام برنامج إدارة البيانات NetApp ONTAP، يستطيع العملاء إنشاء بنية تحتية للتخزين تمتد عبر وحدات التخزين الوميضية، والأقراص الصلبة، والسحابة. يقومون بنشر وحدات التخزين بمرونة وفقاً لاختياراتهم من البنى التحتية—سواء كانت أنظمة تخزين مادية، أو تخزين مُعرَّف برمجياً (SDS)، أو سحابياً—مع توحيد إدارة البيانات عبر كافة هذه المنصات. ولكن مع قيام العملاء بتوسيع بنيتهم التحتية، غالباً ما يُنظر إلى سعة التخزين على أنها العائق الأساسي، وذلك في حال غياب الرؤية الواضحة حول كيفية استهلاك التطبيقات لموارد التخزين، أو الحوسبة، أو الشبكة.

من خلال تكامل منصة IBM Turbonomic مع حلول التخزين، يمكن للمنصة فَهْم كيفية استهلاك أعباء عمل المهام الحساسة للموارد بدقة متناهية. تُعد وحدات التحكم في التخزين NetApp بمثابة أجهزة تخزين افتراضية تدير مصفوفات التخزين؛ وهي تشمل أنظمة vFilers في وضع 7-Mode، وأنظمة vServers في وضع التجميع (C-Mode). يتصل برنامج IBM Turbonomic بوحدات التحكم في التخزين هذه، وذلك لاتخاذ قرارات بشأن موارد التخزين لأنظمة NetApp بنمطي التشغيل 7-Mode و C-Mode.

من خلال فهمه المتكامل لمجموعة التطبيقات—من الجانب المنطقي إلى المادي—يمكن لبرنامج IBM Turbonomic إنشاء إجراءات تخصيص الموارد الصحيحة، للمساعدة في ضمان حصول أعباء عمل المهام الحساسة على وحدات التخزين التي تحتاجها تماماً لضمان الأداء الأمثل. يتم اتخاذ كل قرار بشأن الموارد بناء على فهم الصورة الكاملة، وليس فقط بمورد واحد أو طبقة واحدة من مجموعة التطبيقات.