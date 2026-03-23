تكامل Kubecost

توحيد رؤية تكاليف Kubernetes مع التحسين التلقائي للأداء

طريقة العمل

يوفر Kubecost تفاصيل دقيقة لتخصيص التكاليف عبر مجموعات Kubernetes، ومساحات الأسماء، وأحمال التشغيل، والحاويات. يقوم ®IBM Turbonomic باستهلاك بيانات التكلفة هذه وربطها بالاستخدام الفعلي وطلب التطبيقات في الوقت الفعلي.

ثم يولد Turbonomic إجراءات آلية تعمل على ضبط حجم الموارد بدقة، والتخلص من الهدر، ومنع الإفراط في التوفير؛ وذلك من خلال ضمان أن قرارات تحسين التكلفة لا تؤثر سلباً على أداء التطبيقات.
البيانات المكتشفة

الكيانات

  • مجموعات Kubernetes
  • العُقد
  • مساحات الأسماء
  • الحجيرات
  • الحاويات

المقاييس

  • تخصيص تكلفة Kubernetes
  • استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة
  • أنماط الطلب على أحمال التشغيل
الإجراءات الصادرة
  • تحديد الحجم المناسب لأحمال التشغيل في Kubernetes
  • تعديلات موارد الحاويات والحجيرات
  • توصيات وضع العقدة وتوسيع نطاقها
  • إجراءات آلية لتقليل الهدر مع الحفاظ على الأداء
الإصدارات المدعومة والمتطلبات الأساسية

الإصدارات المدعومة

  • Kubecost Foundations / OpenCost
    مدعوم في IBM Turbonomic 8.17.1 والإصدارات الأحدث (معاينة)
  • Kubecost Enterprise
    مدعوم في IBM Turbonomic 8.18.6 والإصدارات الأحدث (معاينة)

المتطلبات الأساسية

  • يجب نشر Kubecost في نفس مجموعة Kubernetes التي يتواجد فيها Kubeturbo
  • بالنسبة لنسخة Kubecost Enterprise، يجب تهيئة هدف Kubecost Enterprise في Turbonomic لاستيعاب بيانات التكلفة
  • لا يلزم وجود ترخيص إضافي بخلاف ترخيص IBM Turbonomic الحالي
