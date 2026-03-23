تكامل HPE OneView

يسمح بالأتمتة على مستوى الأجهزة، بما في ذلك إعداد المضيفين الجدد تلقائيًا
HPE OneView هو حل إدارة يعمل على تبسيط عملية التزويد وإدارة دورة الحياة عبر الحوسبة والتخزين وشبكة البيانات. من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة، يمكن تكوين البنية التحتية ومراقبتها وتحديثها وإعادة توجيهها. يمكن استخدام HPE OneView لإدارة كل من البيئات الافتراضية والمادية، ويمكن نشره محليًا أو في بيئة سحابية.
تعمل منصة ®IBM® Turbonomic و HPE OneView معًا لإنشاء منصة موحدة يمكن للمستخدمين من خلالها إدارة وتحسين أداء واستخدام موارد البنية التحتية الخاصة بهم. تتخذ برمجيات IBM Turbonomic قرارات مؤتمتة في الوقت الفعلي بشأن تخصيص الموارد تساعد في ضمان حصول التطبيقات وأعباء العمل على الموارد التي تحتاجها لأدائها. يشمل ذلك تحديد وقت توفير مضيفين جدد وغير ذلك الكثير.
الكيانات
Virtual machine (VM)
جهاز فعلي
شبكة Interconnect
DPod (إذا تم دمج تدفق الشبكة)
المقاييس
بالنسبة للأجهزة الافتراضية:
الذاكرة الافتراضية (vMem)
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU)
التخزين الافتراضي (vStorage)
عمليات الوصول إلى التخزين في الثانية
زمن الانتقال
للمضيف:
الذاكرة
وحدة المعالجة المركزية
الإدخال والإخراج
الشبكة
تبديل
بالون
وحدة المعالجة المركزية جاهزة
للتخزين:
مقدار التخزين
توفير مساحة التخزين
عمليات الوصول إلى التخزين في الثانية
زمن الانتقال
بالنسبة لوحدة الإدخال/الإخراج:
صافي الإنتاجية
بالنسبة للمحول:
صافي الإنتاجية
قناة المنفذ
بالنسبة إلى DPod: (إذا تم دمج تدفق الشبكة)
الذاكرة
وحدة المعالجة المركزية
التخزين
التدفق
الإجراءات الصادرة
بالنسبة للأجهزة الافتراضية:
توفير موارد إضافية (ذاكرة افتراضية (vMem)، وحدة معالجة افتراضية (vCPU))
نقل جهاز افتراضي
حركة التخزين للأجهزة الافتراضية
إعادة تكوين التخزين
إعادة تكوين الجهاز الافتراضي
تعليق الجهاز الافتراضي
توفير الجهاز الافتراضي
بالنسبة للأجهزة المادية:
ابدأ تشغيل الجهاز المادي
توفير الجهاز المادي
تعليق الجهاز المادي
بالنسبة لشبكة Interconnect:
إضافة منفذ إلى قناة المنفذ
إزالة المنفذ من قناة المنفذ
إضافة منفذ
بالنسبة إلى DPod: (في حالة وجود هدف تدفق الشبكة)
توفير DPoD جديد
يُعد التكامل مع HPE OneView أحد تكاملين متاحين للشبكة الخاصة بمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات الشبكة لتمكين الأتمتة على مستوى الأجهزة، بما في ذلك التوفير التلقائي للمضيفين الجدد.
يُنفذ الأتمتة بذكاء، ويُحدد متى يجب توفير مضيفين جدد أو إضافة هيكل جديد.