تكامل HPE 3PAR

توفر أنظمة التخزين HPE 3PAR قاعدة أساسية من المستوى الأول تعتمد كلياً على تقنية الذاكرة الوميضية لدعم أعباء عمل المهام الحساسة. بينما يقوم العملاء بتوسيع بنيتهم التحتية، غالباً ما يُنظر إلى سعة التخزين على أنها العائق الأساسي، وذلك في حال غياب الرؤية الواضحة حول كيفية استهلاك التطبيقات لموارد التخزين، أو الحوسبة، أو الشبكة. من خلال تكامل منصة IBM Turbonomic مع حلول التخزين، تستطيع المنصة فهم كيفية استهلاك أعباء عمل المهام الحساسة للموارد بدقة متناهية.

من خلال فهمه المتكامل لمجموعة التطبيقات—من الجانب المنطقي إلى المادي—يمكن لبرنامج IBM Turbonomic إنشاء إجراءات تخصيص الموارد الصحيحة، للمساعدة في ضمان حصول أعباء عمل المهام الحساسة على الموارد التي تحتاجها تماماً لضمان الأداء الأمثل. يتم اتخاذ كل قرار بشأن الموارد بناء على فهم الصورة الكاملة، وليس فقط بمورد واحد أو طبقة واحدة من مجموعة التطبيقات.