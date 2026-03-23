تكامل AWS Billing

تتمثل إحدى التحديات الرئيسية في البيئة السحابية في إدارة التكاليف. يتيح تكامل منصة IBM Turbonomic مع نظام فواتير AWS Billing حساب الاستثمارات والوفورات السحابية بدقة أكبر؛ حيث صُممت المنصة لتقديم إجراءات توجيهية لإدارة الموارد، مما يساعد في ضمان الأداء مع تحسين التكاليف في آنٍ واحد. كما يتيح لمنصة IBM Turbonomic تقديم توصيات أكثر دقة بشأن تغطية المثيلات المحجوزة (RI).