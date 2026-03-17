®IBM® Apptio هي منصة للإدارة المالية لتكنولوجيا المعلومات توفر شفافية كاملة لتكاليف التكنولوجيا. تقدم ®IBM Turbonomic توصيات تحسين مستمرة وتعمل على أتمتة قرارات توفير موارد التطبيقات. مع هذا التكامل، ترسل منصة Turbonomic رؤى التحسين (الإجراءات المعلقة والمنفذة) إلى Apptio تلقائيًا، حيث تقدم التوصيات في صورة قابلة للقياس ومصورة بصريًا ومتوافق مع إطار عمل حلول إدارة الأعمال التقنية (TBM).