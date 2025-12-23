احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول هذا المنتج.
مع Pinpoint Detect، توفِّر Trusteer رؤى شاملة عن الهوية الرقمية لتحديد إذا ما كان المستخدم الذي يصل إلى الخدمة هو صاحب الهوية الفعلي بسلاسة.
غالبًا ما تضطر الشركات اليوم للموازنة بين الأمن وتجربة العملاء في ظل مشهد التهديدات الحالي. تُتيح تقنية الثقة في الهوية الرقمية للشركات قياس كلٍّ من المخاطر والثقة لضمان أمن رحلة العميل الرقمية مع تقديم تجربة رقمية أفضل.
يُتيح IBM Security Trusteer Pinpoint Detect جمع الاستعلامات من نقاط النهاية الرقمية، مثل تطبيق المؤسسة على الهواتف المحمولة، أو متصفحات الهواتف المحمولة، أو متصفحات سطح المكتب، ودمج هذه المعلومات مع مصادر الاستعلامات العالمية من IBM ومصادر استعلامات مكمِّلة من طرف ثالث.
يأخذ IBM Security Trusteer Pinpoint Detect في الاعتبار خمسة مجالات سياقية عند تقييم المخاطر: هوية المستخدم وخصائصه، ومعلومات وسلامة الجهاز، والنشاط الجاري تنفيذه أو المورد الذي يتم الوصول إليه، والعوامل البيئية مثل الموقع وشبكات IP، والمعلومات السلوكية.
يعمل برنامج Pinpoint Detect بشكل شفاف، دون الحاجة إلى تنزيل ملفات تنفيذية أو إضافات إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم. بالنسبة إلى تطبيقات الويب، يستخدم Pinpoint رمزًا مدمجًا داخل صفحة الويب. بالنسبة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة، يستخدم تطبيق المؤسسة IBM® Security Trusteer Mobile SDK.
باعتباره حلًا برمجيًا كخدمة (SaaS)، يمكن نشر Pinpoint Detect بسرعة وسهولة. أفضل الممارسات هي اتِّباع عملية نشر من أربع مراحل تشمل تحديد النطاق، والتنفيذ، والإطلاق، والتحقق مع التدريب.
ابدأ العرض التوضيحي التفاعلي للحصول على شرح خطوة بخطوة، أو تعرَّف على تقنيات تنفيذ أكثر تفصيلًا في Security Learning Academy.
يقيِّم IBM Security Trusteer Pinpoint Assure مخاطر المستخدمين الجُدُد أو المجهولين. يقيِّم IBM Security Trusteer Pinpoint Detect الهويات الرقمية للمستخدمين المعروفين أو المسجلين بشكل مستمر. أخيرًا، يُتيح IBM Security Trusteer Pinpoint Verify للمؤسسات التأكد من موثوقية المستخدمين ذوي المخاطر العالية من خلال المصادقة القوية.
تُستخدم منتجات IBM Trusteer بشكل رئيسي من قِبل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وتجار التجزئة وقطاعات الاتصالات والسفر والنقل.
بشكل عام، تُتيح حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) إمكانية النشر بسرعة وسهولة. يُتيح النشر بنموذج SaaS أيضًا لبرنامج Trusteer تطبيق حماية تهديدات مستمرة ومرنة تستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات لاكتشاف التهديدات والأنماط الجديدة.