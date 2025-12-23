IBM Rational Functional Tester Extension for SAP Solutions

أداة اختبار وظيفية واختبار الانحدار لتطبيقات واجهة المستخدم الرسومية لـ SAP

ما الذي يمكن أن يقدِّمه لعملك؟

مع IBM Rational Functional Tester Extension for SAP Solutions، يمكنك تسريع عملية إنشاء اختبارات النظام وتنفيذها وتحليلها لضمان الكشف المبكر وإصلاح تطبيقات واجهة المستخدم الرسومية لـ SAP.
اختيار لغة البرمجة النصية والمحرر

اختيار لغة برمجة نصية ومحرر رائد في المجال لتأليف الاختبارات وتخصيصها: Java في Eclipse® أو Microsoft® Visual Basic .NET® في Visual Studio .NET.
تحسين مرونة البرنامج النصي للاختبار

استخدم تقنية ScriptAssure لتحسين مرونة البرنامج النصي للاختبار.
أتمتة قدرات الاختبار

يوفر هذا البرنامج قدرات اختبار آلية للاختبارات الوظيفية واختبارات الانحدار، وواجهة المستخدم الرسومية، والاختبارات القائمة على البيانات.

