تتألف الوحدات القابلة للتتبع (TUs) من أي بيانات يتم تحميلها بواسطتك أو بواسطة شركائك التجاريين إلى شبكة التوريد الشفاف من IBM المستندة إلى سلسلة الكتل.

الوحدة القابلة للتتبع هي رمز منتج إلكتروني فريد من نوعه يتم تحميله من قبل وحدة قابلة للتتبع خلال شهر تقويمي. وهذا يشمل المسلسلات (SGTIN)، واللوتات (LGTIN)، والشحن الحاوية (SSCC) وما يعادلها IBM ID. ببساطة، سيعكس عدد الوحدات القابلة للتتبع عدد الوحدات التي تقوم بتتبعها كل شهر.

يمكن أيضًا تحميل بيانات سلسلة التوريدات غير المتصلة بالشبكة في قاعدة البيانات الأساسية التي لا تستخدم التوريد الشفاف وتخضع لحدود بيانات أعلى.