الصفحة الرئيسية سلسلة التوريد Sterling Supply Chain Intelligence التسعير
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رسم توضيحي بياني يمثل سلامة الأغذية مع IBM Supply Chain Intelligence Suite
تفاصيل التسعير

استكشف ®IBM الجنيه الاسترليني Supply Chain Intelligence Suite خطط التسعير. من خلال ثلاثة مستويات مريحة من التسعينات، يمكنك الاستفادة من ®قوة منصة IBM سلسلة التوريد الذكية، ®IBM التوريد الشفاف و IBM Food Trust في حزمة تناسب احتياجات عملك.
*الأسعار المعروضة لا تشمل أي ضرائب مبيعات مطبقة Essentials 2,000 دولار أمريكي شهرياً*
  • كل ما تحتاجه للبدء 
  • تطبيق التتبع والتعقب، وسلامة الأغذية، وإدارة انبعاثات سلسلة التوريد وغيرها
 Standard اتصل بنا للحصول على التسعير
  • قم بتكوين حلول لتلبية احتياجاتك المخصصة أو قم بتكوين حلول لتلبية احتياجاتك المخصصة
  • إدارة شبكة توريد كبيرة باستخدام التنبيهات والقواعد المخصصة
 Premium اتصل بنا للحصول على التسعير
  • التوسع في العمليات التجارية على نطاق عالمي بتكلفة منخفضة لكل معاملة
  • التعاون مع شبكات التوريد الكبيرة

الوحدات القابلة للتتبع (شهرياً)

4,000

100,000

1,000,000

شركاء سلسلة التوريد

حتى 5

حتى 50

حتى 250

تحديثات البيانات الأساسية (شهرياً)

50,000

12,000,000

50,000,000

المستخدمون

غير محدود

غير محدود

غير محدود

التوريد الشفاف

لوحة المعلومات التشغيلية

 خارج الصندوق قابل للتخصيص قابل للتخصيص

مساعد باحث

 خارج الصندوق قابل للتخصيص قابل للتخصيص

البناؤون: إنشاء لوحة معلومات مخصصة، وصفحات، وسير العمل، والقرارات، والمعايير، Business Rules ، والرسائل والتنبيهات

سير العمل التكامل

الوظائف الإضافية الاختيارية

واجهة برمجة التطبيقات للمستهلك

الشبكة الخاصة

تدفق البيانات واستيعاب البيانات على دفعات

أسئلة التسعير

تتألف الوحدات القابلة للتتبع (TUs) من أي بيانات يتم تحميلها بواسطتك أو بواسطة شركائك التجاريين إلى شبكة التوريد الشفاف من IBM المستندة إلى سلسلة الكتل.

الوحدة القابلة للتتبع هي رمز منتج إلكتروني فريد من نوعه يتم تحميله من قبل وحدة قابلة للتتبع خلال شهر تقويمي. وهذا يشمل المسلسلات (SGTIN)، واللوتات (LGTIN)، والشحن الحاوية (SSCC) وما يعادلها IBM ID. ببساطة، سيعكس عدد الوحدات القابلة للتتبع عدد الوحدات التي تقوم بتتبعها كل شهر.

يمكن أيضًا تحميل بيانات سلسلة التوريدات غير المتصلة بالشبكة في قاعدة البيانات الأساسية التي لا تستخدم التوريد الشفاف وتخضع لحدود بيانات أعلى.

شريك سلسلة التوريد هو شركة تتعامل معها وتدعوها للانضمام إلى شبكة التوريد الشفاف الخاصة بك. في المصطلحات Supply Chain Intelligence Suite ، يُعرف ذلك باسم "الحساب".  تحصل كل شركة تنضم إليها على حساب. تمتلك كل شركة البيانات التي تم تحميلها داخل حسابها وتدير استحقاقاتها.

نعم، يرجى الاتصال بمندوب المبيعات الخاص بك للحصول على التسعير.

أي بيانات لا يتم الحصول عليها من شبكة التوريد الشفاف يمكن تحميلها مباشرةً إلى منصة البيانات الأساسية Supply Chain Intelligence Suite. 

تعتبر منصة البيانات الأساسية عالية الكفاءة ومُحسّنة لبيانات تخطيط الموارد المؤسسية واسعة النطاق، لذا فإن الحدود أو العتبات أعلى بكثير داخل كل مستوى من الوحدات القابلة للتتبع. تتضمن البيانات النموذجية لقاعدة البيانات الأساسية على سبيل المثال لا الحصر الطلبات والشحنات والمخزون والخطط والأحداث والحمولات وما إلى ذلك.

يُرجى الاتصال بنا للحصول على معلومات مفصلة عن الاستخدام. انقر على الزر "لنتحدث" على شاشتك.

من خلال هيكل التسعير المتدرج الخاص بنا، كلما زادت البيانات التي تستخدمها، انخفضت تكلفة تكنولوجيا المعلومات على أساس كل بيانات.  ستتم فوترة استخدام البيانات الزائدة عن الحدود المضمنة على أساس التسعير التالي:

Essentials: 0.04 دولار أمريكي لكل تحديث للبيانات الأساسية، و 0.50 دولار أمريكي لكل وحدة قابلة للتتبع، و 400 دولار أمريكي لكل مجموعة.

Standard: 0.001 دولار أمريكي لكل تحديث للبيانات الأساسية، و0.10 دولار أمريكي لكل وحدة قابلة للتتبع، و200 دولار أمريكي لكل مجموعة.

Premium: 0.0004 دولار أمريكي لكل تحديث للبيانات الأساسية، و0.02 دولار أمريكي لكل وحدة قابلة للتتبع، و80 دولارًا أمريكيًا لكل مجموعة.

نظرًا للطريقة التي يتم بها احتساب الزيادات وفوترتها، قد يكون من المنطقي ترقية المعلومات المعلومات إلى ترخيصك عندما تتجاوز بانتظام بعض العتبات التي يمكن حسابها بسهولة.

ضع في اعتبارك الترقية من Essentials إلى Standard عندما يتجاوز استخدامك الشهري للبيانات بانتظام 250,000 تحديث للبيانات الأساسية أو 20,000 وحدة قابلة للتتبع أو إذا كنت بحاجة إلى تحميل أكثر من 25 مليون وحدة.

ضع في اعتبارك الترقية من Standard إلى Premium عندما يتجاوز استخدامك الشهري للبيانات بانتظام 22,000,000 تحديث للبيانات الأساسية أو 200,000 وحدة قابلة للتتبع أو إذا كنت بحاجة إلى تحميل أكثر من 100 مجموعة.

Supply Chain Intelligence Suite لديه نظام قواعد قوي وقابل للتكوين بدرجة كبيرة قائم على الدفق يسمح بالحساب التكراري للأحداث المستوعبة.

نقاط التطبيق هي وحدة استهلاك مشتركة يتم من خلالها ترخيص Supply Chain Intelligence Suite. يتم استخدامها لتوجيه استهلاك كل تطبيق في كل مجموعة من التطبيقات، بالإضافة إلى تتبع وإنفاذ الاستحقاق والوصول.

لمزيد من المعلومات، راجع شروط IBM أو انقر على الزر "لنتحدث" على الشاشة.
اتخذ الخطوة التالية

ينشر بشكل أسرع بمساعدة IBM® شريك الأعمال. يمكنك الوصول إلى خبراتهم من خلال خبرتنا التقنية لتنفيذ، وتخصيص، ودمج وأكثر من ذلك، أو استجز استشارة خبير لمعرفة كيف يمكن لمجموعة فائدة من Supply Chain Intelligence Suite.

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