استكشف ®IBM الجنيه الاسترليني Supply Chain Intelligence Suite خطط التسعير. من خلال ثلاثة مستويات مريحة من التسعينات، يمكنك الاستفادة من ®قوة منصة IBM سلسلة التوريد الذكية، ®IBM التوريد الشفاف و IBM Food Trust في حزمة تناسب احتياجات عملك.
الوحدات القابلة للتتبع (شهرياً)
4,000
100,000
1,000,000
شركاء سلسلة التوريد
حتى 5
حتى 50
حتى 250
تحديثات البيانات الأساسية (شهرياً)
50,000
12,000,000
50,000,000
المستخدمون
غير محدود
غير محدود
غير محدود
التوريد الشفاف
لوحة المعلومات التشغيلية
مساعد باحث
البناؤون: إنشاء لوحة معلومات مخصصة، وصفحات، وسير العمل، والقرارات، والمعايير، Business Rules ، والرسائل والتنبيهات
سير العمل التكامل
الوظائف الإضافية الاختيارية
واجهة برمجة التطبيقات للمستهلك
الشبكة الخاصة
تدفق البيانات واستيعاب البيانات على دفعات
تتألف الوحدات القابلة للتتبع (TUs) من أي بيانات يتم تحميلها بواسطتك أو بواسطة شركائك التجاريين إلى شبكة التوريد الشفاف من IBM المستندة إلى سلسلة الكتل.
الوحدة القابلة للتتبع هي رمز منتج إلكتروني فريد من نوعه يتم تحميله من قبل وحدة قابلة للتتبع خلال شهر تقويمي. وهذا يشمل المسلسلات (SGTIN)، واللوتات (LGTIN)، والشحن الحاوية (SSCC) وما يعادلها IBM ID. ببساطة، سيعكس عدد الوحدات القابلة للتتبع عدد الوحدات التي تقوم بتتبعها كل شهر.
يمكن أيضًا تحميل بيانات سلسلة التوريدات غير المتصلة بالشبكة في قاعدة البيانات الأساسية التي لا تستخدم التوريد الشفاف وتخضع لحدود بيانات أعلى.
شريك سلسلة التوريد هو شركة تتعامل معها وتدعوها للانضمام إلى شبكة التوريد الشفاف الخاصة بك. في المصطلحات Supply Chain Intelligence Suite ، يُعرف ذلك باسم "الحساب". تحصل كل شركة تنضم إليها على حساب. تمتلك كل شركة البيانات التي تم تحميلها داخل حسابها وتدير استحقاقاتها.
نعم، يرجى الاتصال بمندوب المبيعات الخاص بك للحصول على التسعير.
أي بيانات لا يتم الحصول عليها من شبكة التوريد الشفاف يمكن تحميلها مباشرةً إلى منصة البيانات الأساسية Supply Chain Intelligence Suite.
تعتبر منصة البيانات الأساسية عالية الكفاءة ومُحسّنة لبيانات تخطيط الموارد المؤسسية واسعة النطاق، لذا فإن الحدود أو العتبات أعلى بكثير داخل كل مستوى من الوحدات القابلة للتتبع. تتضمن البيانات النموذجية لقاعدة البيانات الأساسية على سبيل المثال لا الحصر الطلبات والشحنات والمخزون والخطط والأحداث والحمولات وما إلى ذلك.
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من خلال هيكل التسعير المتدرج الخاص بنا، كلما زادت البيانات التي تستخدمها، انخفضت تكلفة تكنولوجيا المعلومات على أساس كل بيانات. ستتم فوترة استخدام البيانات الزائدة عن الحدود المضمنة على أساس التسعير التالي:
Essentials: 0.04 دولار أمريكي لكل تحديث للبيانات الأساسية، و 0.50 دولار أمريكي لكل وحدة قابلة للتتبع، و 400 دولار أمريكي لكل مجموعة.
Standard: 0.001 دولار أمريكي لكل تحديث للبيانات الأساسية، و0.10 دولار أمريكي لكل وحدة قابلة للتتبع، و200 دولار أمريكي لكل مجموعة.
Premium: 0.0004 دولار أمريكي لكل تحديث للبيانات الأساسية، و0.02 دولار أمريكي لكل وحدة قابلة للتتبع، و80 دولارًا أمريكيًا لكل مجموعة.
نظرًا للطريقة التي يتم بها احتساب الزيادات وفوترتها، قد يكون من المنطقي ترقية المعلومات المعلومات إلى ترخيصك عندما تتجاوز بانتظام بعض العتبات التي يمكن حسابها بسهولة.
ضع في اعتبارك الترقية من Essentials إلى Standard عندما يتجاوز استخدامك الشهري للبيانات بانتظام 250,000 تحديث للبيانات الأساسية أو 20,000 وحدة قابلة للتتبع أو إذا كنت بحاجة إلى تحميل أكثر من 25 مليون وحدة.
ضع في اعتبارك الترقية من Standard إلى Premium عندما يتجاوز استخدامك الشهري للبيانات بانتظام 22,000,000 تحديث للبيانات الأساسية أو 200,000 وحدة قابلة للتتبع أو إذا كنت بحاجة إلى تحميل أكثر من 100 مجموعة.
Supply Chain Intelligence Suite لديه نظام قواعد قوي وقابل للتكوين بدرجة كبيرة قائم على الدفق يسمح بالحساب التكراري للأحداث المستوعبة.
نقاط التطبيق هي وحدة استهلاك مشتركة يتم من خلالها ترخيص Supply Chain Intelligence Suite. يتم استخدامها لتوجيه استهلاك كل تطبيق في كل مجموعة من التطبيقات، بالإضافة إلى تتبع وإنفاذ الاستحقاق والوصول.
لمزيد من المعلومات، راجع شروط IBM أو انقر على الزر "لنتحدث" على الشاشة.