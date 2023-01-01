شكرًا لك! 
تهانينا!

لقد اتخذت الخطوة الأولى لإلقاء نظرة متعمقة على كيفية مساعدة نظام IBM Storage FlashSystem لأعمالك. 

سيتصل بك أحد أعضاء فريقنا للترتيب من أجل تزويدك بالعرض التوضيحي الموجَه من IBM® Storage Insights، حيث سنتناول الموضوعات الآتية:

  • كيف يمكنك استخدام IBM Storage Insights في مركز البيانات لديك
  • كيف يضمن IBM Storage Insights توفر أحمال التشغيل
  • كيف يمكن أن يؤدي استخدام IBM Storage Insights إلى سهولة وسرعة الوصول إلى تحليل الأسباب الجذرية ومعالجة المشكلات، ما يقلل من الوقت اللازم لحلها
 استكشف IBM Storage Insights
تعرف على تكوينات IBM Storage FlashSystem وأسعاره
الفائز في جائزة مصفوفات التخزين الرئيسية وفقًا لتقرير 2024 ™Gartner® Magic Quadrant لعام

حتلت IBM الصدارة للمرة السابعة عشرة على التوالي بفضل قاعدة التعليمات البرمجية الأحادية لحل IBM Storage FlashSystem ، والبنية التحتية للتخزين السحابي الهجين، والسعر والأداء المذهلين للحوامل، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

 تنزيل التقرير الكامل
استكشِف IBM Storage FlashSystem

استمتع بالأداء والكفاءة الرائدين في السوق من خلال مجموعة منصة IBM Storage FlashSystem الموحدة، ما يتيح لك تبسيط التعقيد في الإدارة وتحليل البيانات والعمليات في البيئات المحلية والقائمة على السحابة الهجينة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات.

 احصل على المزيد من التفاصيل
أحد رواد التخزين الأساسي بحسب Gartner - للمرة السادسة عشرة على التوالي

تعرف على سبب تصنيف IBM شركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2023 في مجال التخزين الأساسي، وذلك لقدرتها على التنفيذ واكتمال الرؤية في IBM Storage Virtualize.
IBM Storage FlashSystem يحصد الفوز على TrustRadius

فاز نظام IBM Storage FlashSystem مرة أخرى بجائزة الأعلى تقييمًا من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية بناءً على تقييمات رضا العملاء الممتازة.
تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% مع IBM FlashSystem

أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولية عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بأن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنة ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنة بالأنظمة المماثلة.
الفوز على منصة G2

بناءً على تقييمات المستخدمين، منح G2 نظام IBM Storage FlashSystem شارة "Users Love Us"