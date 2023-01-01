شكرًا لك! 

لقد اتخذت الخطوة الأولى لإلقاء نظرة متعمقة على كيفية مساعدة نظام IBM Storage FlashSystem لأعمالك.
سيتصل بك أحد أعضاء فريقنا للترتيب من أجل تزويدك بالعرض التوضيحي الموجَه من IBM® Storage Insights، حيث سنتناول الموضوعات الآتية:
حتلت IBM الصدارة للمرة السابعة عشرة على التوالي بفضل قاعدة التعليمات البرمجية الأحادية لحل IBM Storage FlashSystem ، والبنية التحتية للتخزين السحابي الهجين، والسعر والأداء المذهلين للحوامل، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
استمتع بالأداء والكفاءة الرائدين في السوق من خلال مجموعة منصة IBM Storage FlashSystem الموحدة، ما يتيح لك تبسيط التعقيد في الإدارة وتحليل البيانات والعمليات في البيئات المحلية والقائمة على السحابة الهجينة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات.
تعرف على سبب تصنيف IBM شركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2023 في مجال التخزين الأساسي، وذلك لقدرتها على التنفيذ واكتمال الرؤية في IBM Storage Virtualize.
فاز نظام IBM Storage FlashSystem مرة أخرى بجائزة الأعلى تقييمًا من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية بناءً على تقييمات رضا العملاء الممتازة.
أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولية عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بأن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنة ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنة بالأنظمة المماثلة.
بناءً على تقييمات المستخدمين، منح G2 نظام IBM Storage FlashSystem شارة "Users Love Us"