إنّ IBM SPSS Statistics بمثابة حل بديهي يُبسِّط العرض المصور للبيانات ويُسهِّل تحليل الإحصائيات. كما تتيح لك واجهته البديهية ووظائفه التي تعمل بنمط "الإشارة والنقر" إجراء التحليلات وتنظيم البيانات بسهولة، سواءً كنت مبتدئًا أو باحثًا ذو خبرة أو محترفًا في مجال الأعمال.
بدءًا من إنشاء الإحصائيات الوصفية وحتى تنفيذ النماذج التنبؤية المتقدمة، يقدم SPSS Statistics مجموعة شاملة من الاختبارات وإجراءات التحليلات لمساعدتك في تحقيق نتائج موثوقة وتقديمها بتنسيقات سهلة الفهم واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.
بسّط إعداد البيانات وتحليلها باستخدام واجهة سهلة الاستخدام، ما يلغي الحاجة إلى الترميز.
قم بتمكين المبرمجين، وغير المبرمجين، والمحللين، باستخدام أدوات علم البيانات المرئية.
احذف، وحوّل، وحلل، أي نوع من مجموعات البيانات بسرعة، بما في ذلك بيانات الاستطلاع، أو قواعد بيانات الشركات، أو البيانات التي تُنزّل من خلال الويب.
استخدم بناء الجملة الطبيعية لتسجيل وأتمتة خطوات تحليلك. قم بإعادة إنتاج التحليلات في أي وقت لتعزيز الكفاءة وتقليل الأخطاء.
إمكانية استخدام فائقة عبر القطاعات المختلفة
يوفر برنامج IBM SPSS Statistics إمكانات ومرونة لا تتوفر في البرامج الإحصائية التقليدية، ولهذا السبب تعتمد عليه المؤسسات حول العالم في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل:
تصور شخصيات المستخدمين من خلال تحليل بيانات الاستطلاع للعملاء لإنشاء إستراتيجيات تسويقية قائمة على الاستهداف.
استخدام تحليلات البيانات المتقدمة والنماذج التنبؤية لتحليل أنماط الأمراض وعوامل الخطر واتجاهات السلامة العامة وتحديد الأنماط الوبائية.
توقع الاتجاهات المستقبلية لتخطيط الاستراتيجيات التنظيمية واللوجستيات وعمليات التصنيع بشكل أفضل.
اكتشاف عمليات الاحتيال والتقليل من مخاطر الأعمال. تقديم التقارير للحكومة بشأن النتائج.
تحليل أداء الطلاب ومقارنة التدخلات التعليمية لتحسين نتائج التدريس والتعلم.
مراقبة جودة المنتج وتحديد مجالات التحسين واستكشاف العوامل الرئيسية وراء الاختلافات لتحسين عمليات التصنيع.
يقدم الإصدار 29 من SPSS مجموعة من الميزات الجديدة التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم. تتضمن أبرز هذه التحديثات والميزات الجديدة والتحسينات العامة ما يلي:
اختر من بين الاشتراك أو الشراء لمرة واحدة، مع خيارات متعددة للإمكانيات بناءً على احتياجاتك.
اشترِ SPSS Statistics والوظائف الإضافية التي تحتاجها عبر الإنترنت سواء شهريًا أو سنويًا وابدأ تحليلك على الفور.
اختر من بين حزم الإصدارات الأساسي والقياسي والاحترافي والمميّز مع خيارات لتخصيص التكوين الخاص بك، سواء كان ترخيص اشتراك دائم أو اشتراك لمدة 12 شهرًا.
اختر الإصدار الذي يلبي متطلباتك واشتريه من البائعين الذين حددتهم شركة IBM للحصول على الدعم الأمثل.
نُحدّث باستمرار مجموعة منتجات IBM SPSS Statistics لدينا لتوفير المقدرة والتنوع وسهولة الاستخدام التي تحتاجها لمواجهة أصعب التحديات التحليلية. إذ أنه مع كل إصدار نضيف إجراءات جديدة وميزات ودعمًا للمنصة لمساعدة المستخدمين على العمل بشكل أسرع وأكثر فعالية.
لا تتطلب منصتنا الفريدة للبرامج الإحصائية سوى الحد الأدنى من الفهم للمفاهيم الإحصائية، وتوفر واجهة بديهية ومجموعة قوية من الميزات التي تُمكّن مؤسستك من استخلاص المعارف القابلة للتنفيذ بسرعة من بياناتك.
يشتمل الإصدار الأحدث من SPSS على العديد من تحديثات تجربة المستخدم الجديدة، بما في ذلك إجراء نموذج البقاء الجديد وإجراءات تمديد المصدر المفتوح وواجهة المستخدم (UI) وتحسينات سجل الأعمال.
لا. يُمكّن برنامج SPSS المستخدمين من إعداد البيانات وتحليلها من خلال واجهة مستخدم بديهية دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية.
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