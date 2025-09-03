رؤى قابلة للتنفيذ للشبكات الحديثة

احصل على رؤى الشبكة وتحليلاتها في الوقت الفعلي باستخدام IBM SevOne

 

رسم توضيحي تجريدي مع عدسة مكبرة عبر شبكة متصلة تؤدي إلى لوحة معلومات تحتوي على رسائل وتنبيهات

هل يمكنك معرفة متى يكون أداء شبكتك طبيعيًا ومتى يكون غير طبيعي؟

تعمل المؤسسات اليوم على إعادة هيكلة شبكاتها باستخدام تقنيات أحدث مثل الجيل التالي من شبكات wifi والشبكات واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات والشبكات المحددة بالبرمجيات وشبكات السحابة المتعددة والجيل الخامس وغيرها لدعم خارطة الطريق لديها للتحول الرقمي. ومع ذلك، فإن تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لهذه العناصر الجديدة في الشبكة المادية والافتراضية لمعرفة متى تعمل بشكل صحيح، ومتى لا تعمل -وهو الأمر الأهم-، أمر يكاد يكون مستحيلاً.

تم تصميم IBM SevOne لمواجهة هذا التحدي. وبوصفه أكثر أنظمة مراقبة الشبكة شمولاً وقابلية للتطوير في هذا المجال، فهو يوفر إمكانات الجمع والتحليلات والتصور والأتمتة الحديثة المطلوبة لتحويل بيانات أداء الشبكة الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.

المراقبة والتحليلات الحديثة

المجموعة الحديثة

اكتشف مجموعة شاملة من بيانات الأداء متعددة البائعين من البنية التحتية للشبكة المادية والافتراضية.

 التحليلات الحديثة

استخدم التحليلات المتقدمة مع خطوط أساس مدعومة بالتعلم الآلي ومستويات انحراف قياسي يحددها المستخدم، وذلك لوضع سياسات تنبيه قوية.

 التصورات الحديثة

 يمكنك العثور على رؤى قيّمة واستخدامها ومشاركتها من خلال التصورات والتحليلات التفاعلية سهلة الاستخدام.

 عمليات التكامل الحديثة

 ادمج العمليات عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتعددة باستخدام مقاييس التدفق وتكامل بيانات الجهات الخارجية.
الفوائد
المراقبة الاستباقية

قم بجمع بيانات المقاييس والتدفق وتحليلها في الوقت الفعلي للعثور على مشكلات الشبكة وإصلاحها قبل أن تؤثر في المستخدمين النهائيين.
سياسات التنبيه

تساعد سياسات التنبيه المرنة على ضمان وصول التنبيهات الحساسة إلى الفرق المعنية في الوقت المناسب، لعزل مشكلات الشبكة وتقييمها وحلها بسرعة.
تخطيط السعة الديناميكي

استخدم مقاييس أداء الشبكة التي تم جمعها على مدار عام كامل للتنبؤ بالسعة المطلوبة لمواكبة النمو والتغيرات المستقبلية.
تقارير اتفاقيات مستوى الخدمة

ساعد على ضمان تلبية شبكتك لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وتوفيرها للتحذيرات المبكرة لفرقك حول حالات الأداء الشاذة.
دمج الأدوات

 باستخدام الأدوات الرائدة في المجال لجمع البيانات وتحليلها، يساعدك برنامج IBM SevOne على اكتساب رؤى جديدة والتخلي عن الأدوات القديمة من دون أن يفوتك شيء.

قم بتحديث الشبكة الخاصة بك

حالات استخدام رؤى الشبكة في sevone - خطوط الأساس المؤتمتة
خطوط الأساس المؤتمتة

يُنشئ IBM SevOne خطوط أساس لكل مقياس تم جمعه تلقائيًا، بناءً على الوقت من اليوم والأسبوع. وهذا يساعد على تتبع التغييرات في أنماط حركة المرور على الشبكة. وتُخطر خطوط الأساس المؤتمتة المستخدمين عندما يكون هناك شيء غير طبيعي -على عكس الحدود الثابتة-، ما يجعل التنبيهات أكثر قابلية للتنفيذ.
    حالات استخدام رؤى الشبكة في sevone - دعم الشبكة
    دعم الشبكات

    يوفر IBM SevOne الدعم تلقائيًا للموردين الرائدين في مجالات الشبكات واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات والشبكات المحددة بالبرمجيات وشبكات wifi للشركات، بالإضافة إلى اتفاقية مستوى الخدمة لمدة عشرة أيام عمل لأجهزة SNMP الجديدة في شبكتك. وهذا يضمن لفرق عمليات الشبكة الاستمرار في رحلتها إلى شبكات الجيل التالي.
      حالات استخدام رؤى الشبكة في sevone - الرؤية الكاملة للشبكة
      الرؤية الشاملة

      يقوم IBM SevOne بجمع بيانات تدفق الشبكة من مختلف أجزاء الشبكة الخاصة بك وتحليلها، ما يتيح لمهندسي الشبكة عرض الاستخدام التفصيلي للشبكة المستند إلى الوقت والتطبيقات.
          تعرف على المساعدة التي يمكن أن يقدمها IBM SevOne

          كن بطلاً في مجال الشبكات، وعزز الأداء المستمر للشبكة.

           

