تعمل المؤسسات اليوم على إعادة هيكلة شبكاتها باستخدام تقنيات أحدث مثل الجيل التالي من شبكات wifi والشبكات واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات والشبكات المحددة بالبرمجيات وشبكات السحابة المتعددة والجيل الخامس وغيرها لدعم خارطة الطريق لديها للتحول الرقمي. ومع ذلك، فإن تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لهذه العناصر الجديدة في الشبكة المادية والافتراضية لمعرفة متى تعمل بشكل صحيح، ومتى لا تعمل -وهو الأمر الأهم-، أمر يكاد يكون مستحيلاً.
تم تصميم IBM SevOne لمواجهة هذا التحدي. وبوصفه أكثر أنظمة مراقبة الشبكة شمولاً وقابلية للتطوير في هذا المجال، فهو يوفر إمكانات الجمع والتحليلات والتصور والأتمتة الحديثة المطلوبة لتحويل بيانات أداء الشبكة الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.
اكتشف مجموعة شاملة من بيانات الأداء متعددة البائعين من البنية التحتية للشبكة المادية والافتراضية.
استخدم التحليلات المتقدمة مع خطوط أساس مدعومة بالتعلم الآلي ومستويات انحراف قياسي يحددها المستخدم، وذلك لوضع سياسات تنبيه قوية.
يمكنك العثور على رؤى قيّمة واستخدامها ومشاركتها من خلال التصورات والتحليلات التفاعلية سهلة الاستخدام.
ادمج العمليات عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتعددة باستخدام مقاييس التدفق وتكامل بيانات الجهات الخارجية.
قم بجمع بيانات المقاييس والتدفق وتحليلها في الوقت الفعلي للعثور على مشكلات الشبكة وإصلاحها قبل أن تؤثر في المستخدمين النهائيين.
تساعد سياسات التنبيه المرنة على ضمان وصول التنبيهات الحساسة إلى الفرق المعنية في الوقت المناسب، لعزل مشكلات الشبكة وتقييمها وحلها بسرعة.
استخدم مقاييس أداء الشبكة التي تم جمعها على مدار عام كامل للتنبؤ بالسعة المطلوبة لمواكبة النمو والتغيرات المستقبلية.
ساعد على ضمان تلبية شبكتك لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وتوفيرها للتحذيرات المبكرة لفرقك حول حالات الأداء الشاذة.
باستخدام الأدوات الرائدة في المجال لجمع البيانات وتحليلها، يساعدك برنامج IBM SevOne على اكتساب رؤى جديدة والتخلي عن الأدوات القديمة من دون أن يفوتك شيء.