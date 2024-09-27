يعد IBM Storage Networking SAN42B-R7 محول SAN من فئة الملحقات يحتوي على ما يصل إلى 24 منفذ قناة ألياف بسرعة 64 جيجابت في الثانية. وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محولات ملحقات شبكة التخزين (SAN).
مع نمو حركة البيانات بين مراكز البيانات في بيئات قناة الألياف وFICON والتخزين عبر IP، تزداد الحاجة إلى توفير اتصال شبكة WAN (شبكة المنطقة الواسعة) قوي. تم تصميم IBM Storage Networking SAN42B-R7 لسد الفجوة بين مراكز البيانات المتفرقة جغرافيًا لتمكين التكرار السريع والمستمر والآمن لبيانات المهام الحساسة باستخدام تشفير أجهزة AES 256-bit القوية لمنع فقدان البيانات أو اختراق أمن البيانات عند انتقالها عبر شبكة WAN.
يمكنك زيادة إنتاجية التكرار والنسخ الاحتياطية عبر المسافة باستخدام ضغط البيانات وتسريع بروتوكول القرص والشريط وبروتوكول TCP المحسّن للشبكة الواسعة وغيرها من تقنيات الشبكات الممتدة. بفضل ميزة الحد من المعدل التكيفي، وميزات الأمن المدمجة مثل تشفير IPsec التشفير وتحديثات البرامج الثابتة غير المعطلّة، ستحصل على واحد من أكثر ألياف التكرار التي يمكن التنبؤ بها وأكثرها استقراراً وأعلاها أداء.
استفد من الاتصال عالي السرعة مع منافذ 64G FC/FICON ومنافذ 100/25/10/1Gb Ethernet/WAN لتحسين أهداف الاسترداد من أجل نقل البيانات بسرعة وموثوقية مع تقليل زمن الانتقال وفقدان الحزمة عبر المسافات الطويلة.
يمكنك توفير الحماية من أعطال وصلات الشبكة الواسعة (WAN) من خلال وصلة التمديد التي تقوم بتحويل حركة البيانات إلى وصلات بديلة في حالة حدوث عطل للحفاظ على نقل البيانات دون انقطاع، بينما يساعد تحديد المعدل التكيفي (ARL) وتحسين تدفق TCP على تخصيص النطاق الترددي وتخفيف مخاطر التعطل.
يمكنك تسريع حركة البيانات من خلال تغليف عالي الإنتاجية وعالي الكفاءة لـ FCIP وبرنامج TCP المحسّن لشبكة WAN لنقل البيانات عبر مسافات طويلة في وقت أقل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل برنامج FCIP FastWrite على تسريع معالجة الكتابة لزيادة الأداء إلى أقصى حد وتقليل زمن الانتقال.
يمكنك الاستفادة من الأمان المدمج في بوابة إدارة IBM SANnav لتكوين عتبات الأمان والوصول وتخصيصها. تمنع شهادات SSL وبروتوكولات الأمن التلاعب بالبيانات. تساعد IPsec القوية المستندة إلى الأجهزة والتي تعمل بخوارزمية AES 256 بت في حماية البيانات أثناء الإرسال وتلبية متطلبات الامتثال.
يجمع بين اتصالات WAN متعددة في وصلة واحدة منطقية ذات نطاق ترددي عالٍ، مما يوفر موازنة تحميل نشطة ومرونة في الشبكة للحماية من أعطال وصلات WAN.
جزء من كابلات التمديد، يوفر استعادة البيانات المفقودة أثناء الانتقال عند انقطاع الاتصال. من وجهة نظر تطبيقات التخزين، لم يحدث شيء على الإطلاق لأن جميع البيانات يتم تسليمها وتسليمها بالترتيب.
يتم تعيين المقاييس للدوائر ووضعها في مجموعة تجاوز الفشل. إذا تعطلت جميع دوائر المقاييس الأدنى ضمن مجموعة تجاوز الفشل، فإن دوائر المقاييس الأعلى ستحل محلها. لن يعرف تطبيق التخزين أن عملية تجاوز الفشل/إعادة الفشل قد حدثت.
يقوم بضبط مشاركة النطاق الترددي ديناميكيًا بين الحد الأدنى والحد الأقصى للمعدل لتحسين استخدام النطاق الترددي والحفاظ على الحد الأقصى من أداء شبكة WAN أثناء الانقطاعات.
يضمن النقل الآمن للبيانات عبر وصلات WAN بمعدل خط كامل. يتم تشغيل الأمن بدون عقوبة الأداء أو إضافة زمن الانتقال المفرط. يتم تشفير البيانات أثناء الانتقال باستخدام خوارزمية AES القياسية 256 بت التي يتم تنفيذها بواسطة الأجهزة.
مجموعة TCP قوية، تعمل على تحسين حجم نافذة TCP والتحكم في التدفق وتسريع نقل TCP من أجل تطبيقات التخزين عالية الإنتاجية.
توفر أوضاعًا متعددة لتحسين نسب الضغط لمختلف متطلبات الإنتاجية.
يعمل على تسريع معالجة الكتابة على SCSI، مما يزيد من أداء تطبيقات التكرار المتزامنة وغير المتزامنة عبر اتصالات شبكة WAN ذات زمن الانتقال الطويل لأي مسافة.
يعمل على تسريع معالجة أشرطة القراءة والكتابة عبر المسافات، مما يقلل بشكل كبير من أوقات النسخ الاحتياطي والاسترداد.
المواصفات
تفاصيل المواصفات
الحاوية
هيكل 1U مصمم ليتم تركيبه في خزانة مقاس 19 بوصة
منافذ قناة الألياف
24 منفذاً، 64G، عالمية (منافذ E، F، M، D، D، EX):
الأداء
الأبعاد المادية
الضمان
ضمان قياسي لمدة سنة واحدة؛ ضمان IBM CRU وفي الموقع، 9x5 يوم العمل التالي. تتوفر خيارات خدمة رعاية خبير من IBM بأنظمة 1 و3 و5 سنوات
إعادة تدوير الأجزاء
لا توصي شركة IBM بإزالة بطاريات منتجاتها لأسباب تتعلق بالسلامة. يُرجى اتباع برنامج IBM Product Collection (تجميع منتجات IBM) وبرنامج Recycling Take Back (استعادة العناصر القابلة لإعادة التدوير).
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