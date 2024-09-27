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حل من الجيل السابع الرائد في المجال يوفر اتصال تكرار يتسم بالمرونة الإلكترونية للتخزين على مستوى المؤسسات
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لقطة منتج لمحول ملحق IBM Storage Networking SAN42B-R7

يعد IBM Storage Networking SAN42B-R7 محول SAN من فئة الملحقات يحتوي على ما يصل إلى 24 منفذ قناة ألياف بسرعة 64 جيجابت في الثانية. وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محولات ملحقات شبكة التخزين (SAN).  

مع نمو حركة البيانات بين مراكز البيانات في بيئات قناة الألياف وFICON والتخزين عبر IP، تزداد الحاجة إلى توفير اتصال شبكة WAN (شبكة المنطقة الواسعة) قوي. تم تصميم IBM Storage Networking SAN42B-R7 لسد الفجوة بين مراكز البيانات المتفرقة جغرافيًا لتمكين التكرار السريع والمستمر والآمن لبيانات المهام الحساسة باستخدام تشفير أجهزة AES 256-bit القوية لمنع فقدان البيانات أو اختراق أمن البيانات عند انتقالها عبر شبكة WAN.

يمكنك زيادة إنتاجية التكرار والنسخ الاحتياطية عبر المسافة باستخدام ضغط البيانات وتسريع بروتوكول القرص والشريط وبروتوكول TCP المحسّن للشبكة الواسعة وغيرها من تقنيات الشبكات الممتدة. بفضل ميزة الحد من المعدل التكيفي، وميزات الأمن المدمجة مثل تشفير IPsec التشفير وتحديثات البرامج الثابتة غير المعطلّة، ستحصل على واحد من أكثر ألياف التكرار التي يمكن التنبؤ بها وأكثرها استقراراً وأعلاها أداء.
المزايا تحسين تكرار البيانات

استفد من الاتصال عالي السرعة مع منافذ 64G FC/FICON ومنافذ 100/25/10/1Gb Ethernet/WAN لتحسين أهداف الاسترداد من أجل نقل البيانات بسرعة وموثوقية مع تقليل زمن الانتقال وفقدان الحزمة عبر المسافات الطويلة.

 حماية البيانات من الانقطاعات

يمكنك توفير الحماية من أعطال وصلات الشبكة الواسعة (WAN) من خلال وصلة التمديد التي تقوم بتحويل حركة البيانات إلى وصلات بديلة في حالة حدوث عطل للحفاظ على نقل البيانات دون انقطاع، بينما يساعد تحديد المعدل التكيفي (ARL) وتحسين تدفق TCP على تخصيص النطاق الترددي وتخفيف مخاطر التعطل.

 نقل المزيد من البيانات، بسرعة أكبر، عبر المسافات

يمكنك تسريع حركة البيانات من خلال تغليف عالي الإنتاجية وعالي الكفاءة لـ FCIP وبرنامج TCP المحسّن لشبكة WAN لنقل البيانات عبر مسافات طويلة في وقت أقل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل برنامج FCIP FastWrite على تسريع معالجة الكتابة لزيادة الأداء إلى أقصى حد وتقليل زمن الانتقال.

 حماية البيانات من التهديدات عبر شبكة WAN

يمكنك الاستفادة من الأمان المدمج في بوابة إدارة IBM SANnav لتكوين عتبات الأمان والوصول وتخصيصها. تمنع شهادات SSL وبروتوكولات الأمن التلاعب بالبيانات. تساعد IPsec القوية المستندة إلى الأجهزة والتي تعمل بخوارزمية AES 256 بت في حماية البيانات أثناء الإرسال وتلبية متطلبات الامتثال.
المزايا كابلات التمديد

يجمع بين اتصالات WAN متعددة في وصلة واحدة منطقية ذات نطاق ترددي عالٍ، مما يوفر موازنة تحميل نشطة ومرونة في الشبكة للحماية من أعطال وصلات WAN.

 فقدان الارتباط غير المفقود (LLL)

جزء من كابلات التمديد، يوفر استعادة البيانات المفقودة أثناء الانتقال عند انقطاع الاتصال. من وجهة نظر تطبيقات التخزين، لم يحدث شيء على الإطلاق لأن جميع البيانات يتم تسليمها وتسليمها بالترتيب.

 تجاوز الفشل/إعادة الفشل مع مجموعات تجاوز الفشل

يتم تعيين المقاييس للدوائر ووضعها في مجموعة تجاوز الفشل. إذا تعطلت جميع دوائر المقاييس الأدنى ضمن مجموعة تجاوز الفشل، فإن دوائر المقاييس الأعلى ستحل محلها. لن يعرف تطبيق التخزين أن عملية تجاوز الفشل/إعادة الفشل قد حدثت.

 تحديد المعدل التكيفي (ARL)

يقوم بضبط مشاركة النطاق الترددي ديناميكيًا بين الحد الأدنى والحد الأقصى للمعدل لتحسين استخدام النطاق الترددي والحفاظ على الحد الأقصى من أداء شبكة WAN أثناء الانقطاعات.

 التشفير عبر IPsec، التنبيهات في الوقت الفعلي

يضمن النقل الآمن للبيانات عبر وصلات WAN بمعدل خط كامل. يتم تشغيل الأمن بدون عقوبة الأداء أو إضافة زمن الانتقال المفرط.  يتم تشفير البيانات أثناء الانتقال باستخدام خوارزمية AES القياسية 256 بت التي يتم تنفيذها بواسطة الأجهزة.

 TCP المحسّن لشبكة WAN

مجموعة TCP قوية، تعمل على تحسين حجم نافذة TCP والتحكم في التدفق وتسريع نقل TCP من أجل تطبيقات التخزين عالية الإنتاجية.

 بنية ضغط متقدمة

توفر أوضاعًا متعددة لتحسين نسب الضغط لمختلف متطلبات الإنتاجية.

 FCIP FastWrite

يعمل على تسريع معالجة الكتابة على SCSI، مما يزيد من أداء تطبيقات التكرار المتزامنة وغير المتزامنة عبر اتصالات شبكة WAN ذات زمن الانتقال الطويل لأي مسافة.

 مسارات أشرطة الأنظمة المفتوحة

يعمل على تسريع معالجة أشرطة القراءة والكتابة عبر المسافات، مما يقلل بشكل كبير من أوقات النسخ الاحتياطي والاسترداد.
المواصفات الفنية

المواصفات

تفاصيل المواصفات

الحاوية

هيكل 1U مصمم ليتم تركيبه في خزانة مقاس 19 بوصة

منافذ قناة الألياف

24 منفذاً، 64G، عالمية (منافذ E، F، M، D، D، EX):

  • 8 منافذ SFP+Fibre Channel فعلية
  • 8 منافذ SFP-DD Fibre Channel فعلية

الأداء
  • سرعة الخط 8.5 جيجابت/ثانية، ازدواجية كاملة
  • سرعة الخط 14.025 جيجابت/ثانية، ازدواجية كاملة
  • سرعة الخط 28.05 جيجابت/ثانية، ازدواجية كاملة
  • سرعة الخط 57.8 جيجابت/ثانية، ازدواجية كاملة
  • الاستشعار التلقائي لسرعات المنافذ 8 و16 و32 و64 جيجابايت

الأبعاد المادية
  • العرض: 44 سم (17.32 بوصة)
  • الارتفاع: 4.4 سم (1.73 بوصة)
  • العمق: 59.03 سم (23.24 بوصة)
  • 12 كجم (26.5 رطلاً) مع 2 مصدر طاقة وست مراوح مثبتة، بدون أجهزة الإرسال والاستقبال SFP+ أو SFP-DD

الضمان

ضمان قياسي لمدة سنة واحدة؛ ضمان IBM CRU وفي الموقع، 9x5 يوم العمل التالي.  تتوفر خيارات خدمة رعاية خبير من IBM بأنظمة 1 و3 و5 سنوات

إعادة تدوير الأجزاء

لا توصي شركة IBM بإزالة بطاريات منتجاتها لأسباب تتعلق بالسلامة. يُرجى اتباع برنامج IBM Product Collection (تجميع منتجات IBM) وبرنامج Recycling Take Back (استعادة العناصر القابلة لإعادة التدوير).
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