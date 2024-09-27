مع نمو حركة البيانات بين مراكز البيانات في بيئات قناة الألياف وFICON والتخزين عبر IP، تزداد الحاجة إلى توفير اتصال شبكة WAN (شبكة المنطقة الواسعة) قوي. تم تصميم IBM Storage Networking SAN42B-R7 لسد الفجوة بين مراكز البيانات المتفرقة جغرافيًا لتمكين التكرار السريع والمستمر والآمن لبيانات المهام الحساسة باستخدام تشفير أجهزة AES 256-bit القوية لمنع فقدان البيانات أو اختراق أمن البيانات عند انتقالها عبر شبكة WAN.

يمكنك زيادة إنتاجية التكرار والنسخ الاحتياطية عبر المسافة باستخدام ضغط البيانات وتسريع بروتوكول القرص والشريط وبروتوكول TCP المحسّن للشبكة الواسعة وغيرها من تقنيات الشبكات الممتدة. بفضل ميزة الحد من المعدل التكيفي، وميزات الأمن المدمجة مثل تشفير IPsec التشفير وتحديثات البرامج الثابتة غير المعطلّة، ستحصل على واحد من أكثر ألياف التكرار التي يمكن التنبؤ بها وأكثرها استقراراً وأعلاها أداء.