يوفر IBM® Rational COBOL Runtime for z/VSE المكتبات اللازمة لتمكين تشغيل كود Enterprise Generation Language (EGL) الذي تم توليده بصيغة COBOL على منصة z/VSE. تم توسيع الإصدار 8.0.1 لتمكين توليد كود EGL كمصدر COBOL يمكن تجميعه ونشره على منصة z/VSE.

لغة EGL من IBM هي لغة أعمال تُتيح للمطورين التركيز على حل مشكلة الأعمال بدلًا من الانشغال بتفاصيل منصات التنفيذ المستهدفة والبرمجيات الوسيطة المرتبطة بها. يوفر Rational COBOL Runtime for z/VSE مسارًا بديلًا لاعتماد COBOL ويخفي التعقيدات المتعلقة بالبرمجيات الوسيطة وبيئة التشغيل، ما يمكِّن المطورين من الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية.