أتمتة أمان الشبكة

إدارة أمان الشبكة بكفاءة باستخدام IBM Rapid Network Automation. من خلال الأتمتة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، يمكنك تضمين الأمان والامتثال باستخدام أدوات الأمان في كل جزء من عملياتك المؤتمتة. ومع وجود سياسات أمان أكثر اتساقًا وعمليات مبسطة أكثر انسيابية، يصبح لدى فريقك الوقت والموارد للتركيز على المبادرات الإستراتيجية.