تعزيز الأتمتة الحالية

توفر IBM Rapid Network Automation نظامًا مركزيًا لإدارة الأتمتة يمكّن مؤسستك من دمج أدوات الأتمتة الحالية والنصوص البرمجية والأدلة في مهام سير عمل جديدة مع تشغيل أتمتة مبسط والتحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC).

تضمين أدوات جديدة من دون التخلّي عن الأدوات الحالية لتحسين الاستثمار الحالي وتعزيز الوظيفة وتقليل منحنيات التعلّم وتوسيع نطاق الأتمتة لربط مجموعة متنوعة من المنصات المختلفة عبر مجموعة التقنيات الكاملة.