تعزيز الأتمتة الحالية

الحفاظ على استثمارات الأتمتة الحالية واستخراج قيمة إضافية
توفر IBM Rapid Network Automation نظامًا مركزيًا لإدارة الأتمتة يمكّن مؤسستك من دمج أدوات الأتمتة الحالية والنصوص البرمجية والأدلة في مهام سير عمل جديدة مع تشغيل أتمتة مبسط والتحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC).
تضمين أدوات جديدة من دون التخلّي عن الأدوات الحالية لتحسين الاستثمار الحالي وتعزيز الوظيفة وتقليل منحنيات التعلّم وتوسيع نطاق الأتمتة لربط مجموعة متنوعة من المنصات المختلفة عبر مجموعة التقنيات الكاملة.
تجعل IBM Rapid Network Automation الوصول إلى الأتمتة أسهل، ما يتيح نهج الخدمة الذاتية لخدمات البنية التحتية.
توسيع نطاق إعادة استخدام جميع منصات الأتمتة وجعلها جزءًا من مهام سير العمل المعقدة للتنسيق عبر المنصات من أجل نهج قابل للتطوير والاستهلاك والأمان لأتمتة البنية التحتية.
يوفر IBM Rapid Network Automation عمليات تكامل سريعة وبسيطة مع وحدات بناء مجردة لمساعدة النطاقات، حتى عندما يتعلق الأمر بعمليات تجارية أوسع نطاقاً.
إضافة عمليات الأتمتة الحالية إلى بيئات مؤتمتة أوسع نطاقًا وتنسيق إجراءات إضافية عبر المؤسسة إلى جانب البرامج النصية للأتمتة المبنية مسبقًا.
يمكنك تشغيل أدلة YAML وتحريرها ونسخها ولصقها محليًا أو عن بُعد، ما يسمح باستخدام المنطق لتنسيق تنفيذ مهام سير العمل.
تعمل كتلة Python الرئيسية على تنفيذ المحتوى مثل مترجم Python في أثناء تشغيله من خلال واجهة سطر الأوامر، وتنفيذ التعليمات البرمجية وإدارتها وتمرير المعلمات بسهولة إلى البرامج النصية.