أتمتة التزويد

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Rapid Infrastructure Automation
تساعد IBM® Rapid Network Automation فرق البنية التحتية والعمليات على إزالة التعقيدات وأوجه القصور التشغيلية في التزويد من خلال تقليل الجهود اليدوية عبر نهج منخفض التعليمات البرمجية. وتتيح إمكانية التسليم السريع للبنية التحتية، وتضمين متطلبات الأمن والامتثال في الخدمات المقدمة، وتوفير فرص تحسين التكلفة.
تكوين الموارد ونشرها بسرعة عبر جميع البيئات باستخدام IBM Rapid Network Automation. من خلال أتمتة إعداد الموارد عبر مجموعتك، يمكن لفرقك توفير تسليم أسرع وامتثال أكثر فعالية مع العمليات الموحدة.
تتيح قدرات تنسيق [Rapid Network Automation] من IBM قيمة إضافية من أدوات الأتمتة المطبقة بالفعل، ما يمكّن الفرق من زيادة ثراء موارد الأتمتة من خلال مركز الأتمتة أو بوابة واجهة برمجة التطبيقات.
تتيح IBM Rapid Network Automation تنفيذ ضوابط الأمان والامتثال من خلال التنسيق وتجنب أي فشل في تدقيق تزويد الموارد. تتيح الإدارة الشاملة للتزويد والتكوين أتمتة الامتثال المستمر للبنية التحتية.
توحيد إدارة الحوادث وتقليل وقت التعطل ومعالجة مشكلات تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي في مؤسستك.
أتمتة إدارة موارد السحابة العامة لتحسين الأداء وخفض التكاليف وتحقيق قابلية أكبر للتوسع.
تحويل المعارف المستقاة من أدوات إدارة الأداء إلى إجراءات عبر نظامك البنائي.