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Rapid Infrastructure Automation

 أتمتة التزويد
تنسيق التزويد الآلي لحلول تكنولوجيا المعلومات بما يتجاوز حدود البنية التحتية لديك
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واجهة تطبيق RNA التي توضح مركز الأتمتة أعلى سير العمل وأسفله
أتمتة التزويد على نطاق واسع

تساعد IBM® Rapid Network Automation فرق البنية التحتية والعمليات على إزالة التعقيدات وأوجه القصور التشغيلية في التزويد من خلال تقليل الجهود اليدوية عبر نهج منخفض التعليمات البرمجية. وتتيح إمكانية التسليم السريع للبنية التحتية، وتضمين متطلبات الأمن والامتثال في الخدمات المقدمة، وتوفير فرص تحسين التكلفة.
القدرات
تبسيط عملية تزويد الموارد على مستوى المؤسسة

تكوين الموارد ونشرها بسرعة عبر جميع البيئات باستخدام IBM Rapid Network Automation. من خلال أتمتة إعداد الموارد عبر مجموعتك، يمكن لفرقك توفير تسليم أسرع وامتثال أكثر فعالية مع العمليات الموحدة.
تعزيز الأتمتة الحالية

تتيح قدرات تنسيق [Rapid Network Automation] من IBM قيمة إضافية من أدوات الأتمتة المطبقة بالفعل، ما يمكّن الفرق من زيادة ثراء موارد الأتمتة من خلال مركز الأتمتة أو بوابة واجهة برمجة التطبيقات.
تعزيز الأمن والامتثال

تتيح IBM Rapid Network Automation تنفيذ ضوابط الأمان والامتثال من خلال التنسيق وتجنب أي فشل في تدقيق تزويد الموارد. تتيح الإدارة الشاملة للتزويد والتكوين أتمتة الامتثال المستمر للبنية التحتية.
حالات الاستخدام ذات الصلة أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

توحيد إدارة الحوادث وتقليل وقت التعطل ومعالجة مشكلات تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي في مؤسستك.

أتمتة إدارة السحابة العامة

أتمتة إدارة موارد السحابة العامة لتحسين الأداء وخفض التكاليف وتحقيق قابلية أكبر للتوسع.

أتمتة إدارة الأداء

تحويل المعارف المستقاة من أدوات إدارة الأداء إلى إجراءات عبر نظامك البنائي.

اتخِذ الخطوة التالية

توسيع نطاق نشر الموارد وتزويدها مع الحفاظ على الأمان والامتثال باستخدام IBM Rapid Network Automation.

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