أتمتة التزويد

تتيح قدرات تنسيق [Rapid Network Automation] من IBM قيمة إضافية من أدوات الأتمتة المطبقة بالفعل، ما يمكّن الفرق من زيادة ثراء موارد الأتمتة من خلال مركز الأتمتة أو بوابة واجهة برمجة التطبيقات.