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شبكة
Rapid Infrastructure Automation
إدارة أمان الشبكة بكفاءة باستخدام IBM Rapid Network Automation. من خلال الأتمتة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، يمكنك تضمين الأمان والامتثال باستخدام أدوات الأمان في كل جزء من عملياتك المؤتمتة. ومع وجود سياسات أمان أكثر اتساقًا وعمليات مبسطة أكثر انسيابية، يصبح لدى فريقك الوقت والموارد للتركيز على المبادرات الإستراتيجية.
تتيح زيادة الأتمتة عبر المزيد من الصوامع تنفيذ ضوابط الأمان والامتثال من خلال التنسيق وتجنب أي إخفاقات في عمليات التدقيق. يمكن أن تتيح الرؤية والتتبع الشاملان لتزويد تكنولوجيا المعلومات وتكوينها إمكانية أتمتة الامتثال المستمر للبنية الأساسية.
تبسيط نهجك في إدارة أتمتة أمان الشبكة من خلال نظام أساسي سهل الاستخدام ومنخفض التعليمات البرمجية. صُمم من أجل التكامل السريع مع الأنظمة الحالية، حيث يواجه فريقك مهام يدوية أقل، ويطور تكوينات متسقة عبر الشبكة ويستجيب بشكل أسرع لمشاكل الشبكة على مستوى المؤسسة
دمج العديد من العمليات المؤتمتة الخاصة بأمان الشبكة وإدارتها باستخدام منصة واحدة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات. وبفضل دعمه لمجموعة من الموردين والبروتوكولات، فإنه يضمن قابلية التشغيل البيني السلس ويبسط إدارة البنى التحتية المعقدة للشبكة.
أتمتة إدارة موارد السحابة العامة لتعزيز الأداء وخفض التكاليف واستيعاب قابلية أكبر للتوسع.
توحيد إدارة الحوادث وتقليل وقت التعطل ومعالجة مشكلات تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي في مؤسستك.
تحويل المعارف المستقاة من أدوات إدارة الأداء إلى إجراءات عبر نظامك البنائي.