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Rapid Infrastructure Automation
أصبحت أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسيطة مع IBM® Rapid Network Automation، ما يوسع نطاق إدارة حلول الحوادث عبر مجموعتك بأكملها. ويعمل IBM Rapid Network Automation على تعزيز المعالجة الفعالة للحوادث لتقليل فترات التعطل حتى تتمكن من إدارة الاستجابات الآلية الذكية لكل قسم من مؤسستك.
يبسّط IBM Rapid Network Automation عملية حل الحوادث من خلال توفير تحديثات مباشرة وإدارة الاستجابات بصورة أسهل عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل. من خلال التكامل السلس مع أنظمة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات المراقبة، يمكن لفرقك تشخيص المشكلات ومعالجتها بكفاءة أكبر من ذي قبل.
بفضل IBM Rapid Network Automation، يمكنك إجراء تكامل لأنظمة المراقبة وأدوات الخدمة في منصة واحدة مترابطة. تعمل ميزة التكامل على مستوى المؤسسة على التخلص من صوامع البيانات وتعزيز التعاون بين فرق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستيعاب مهام سير عمل أسرع وحل الحوادث من دون التقليل من جودة الخدمة.
إن IBM Rapid Network Automation مصمم لمساعدة المؤسسات على تعزيز الرؤية والحوكمة في مبادرات أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال عمليات الأتمتة المركزية التي تتسم بالكفاءة والأمان. فهو يسهّل الحصول على معارف جديدة بشأن أداء الأتمتة لتوجيه عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات ودعم قابلية التوسع.
تسريع إعداد موارد تكنولوجيا المعلومات. تكوين البنية التحتية ونشرها وإدارتها تلقائيًا عبر مجموعتك
تبسيط مهام الامتثال والأمان. دمج البنية التحتية وأتمتة امتثال الأجهزة وإدارة التحديثات وقواعد بيانات المستخدمين.
أتمتة إدارة موارد السحابة العامة لتعزيز الأداء وخفض التكاليف واستيعاب قابلية أكبر للتوسع.