حوكمة الأتمتة

إدارة الأتمتة الآمنة والمركزية مع IBM Rapid Infrastructure Automation
إن IBM Rapid Infrastructure Automation يلبي الحاجة الماسة إلى الرقابة الآمنة والمركزية للأتمتة، وتوفير أداة واحدة لإدارة الأتمتة. يساعد هذا الحل الشامل على ضمان حوكمة متسقة مع تحكم أوسع في الوصول.
تتيح عمليات التسجيل الشاملة ومعالجة الأخطاء إلى جانب عمليات المراجعة في الوقت الفعلي والمعارف بخصوص عوائد الاستثمار التدقيق الشامل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من أجل اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة.
يقصر الوصول المستند إلى الأدوار تعديل أجزاء محددة من سير العمل على المستخدمين المصرح لهم فقط، ما يقلل من مخاطر التغييرات غير المصرح بها ويحافظ على سلامة العمليات المؤتمتة.
يوفر IBM Rapid Infrastructure Automation نقطة وصول واحدة لتبسيط الإدارة وتعزيز الرؤية والمساعدة على ضمان التطبيق المتسق لنُهج الأمان عبر المؤسسة.
يمكن للفرق الوصول إلى عمليات الأتمتة وتعديلها وإعادة استخدامها لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة مع الحفاظ على التحكم في الإصدار والمساءلة.
توفر عناصر التحكم في الوصول التفصيلية المستندة إلى الأدوار وعمليات تكامل مصادقة الجهات الخارجية حماية فعالة، ما يضمن بقاء مهام سير العمل وبيانات الاعتماد آمنة.
توفر لوحات معلومات الحوكمة وعائد الاستثمار قياسات في الوقت الفعلي لسرعة الكشف عن المشكلات وحلها وتوفير وقت التنفيذ اليدوي، ما يساعد المؤسسات على تحسين الأتمتة والعمليات.
يدعم IBM Rapid Infrastructure Automation تخزين مهام سير العمل في مستودع Git عن بُعد مما يوفر تحكمًا كاملاً في الإصدار والتعاون وإمكانية التتبع.
يوفر Rapid Infrastructure Automation (RIA) تسجيلًا مكثفًا ومعالجة للأخطاء لتسهيل تدقيق مهام سير العمل واختبارها ومعالجة الأخطاء.
يدعم IBM Rapid Infrastructure Automation المصادقة من موفري الهوية (IdP) التابعين لجهات خارجية ممن يستخدمون مجموعة متنوعة من البروتوكولات، فلا يتم تخزين كلمات المرور مؤقتًا أو بشكل دائم ويتم دومًا تشفير الاتصالات.
تفويض حق الوصول على مستوى سير العمل وتكامل المورّدين ومفتاح المصادقة ومستوى كتلة الإجراءات وغيرها المزيد. يمكنك إدارة مَن يمكنه تحرير مهام سير العمل أو عرضها أو تشغيلها أو جدولتها وقصر الوظائف على مستخدمين بعينهم.