حوكمة الأتمتة

إن IBM Rapid Infrastructure Automation يلبي الحاجة الماسة إلى الرقابة الآمنة والمركزية للأتمتة، وتوفير أداة واحدة لإدارة الأتمتة. يساعد هذا الحل الشامل على ضمان حوكمة متسقة مع تحكم أوسع في الوصول.

تتيح عمليات التسجيل الشاملة ومعالجة الأخطاء إلى جانب عمليات المراجعة في الوقت الفعلي والمعارف بخصوص عوائد الاستثمار التدقيق الشامل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من أجل اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة.