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Rapid Infrastructure Automation

حوكمة الأتمتة

إدارة الأتمتة الآمنة والمركزية مع IBM Rapid Infrastructure Automation

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 إطار عمل التحكم الآلي على مستوى المؤسسة مع عناصر التحكم في الوصول على مستوى المؤسسة.

إن IBM Rapid Infrastructure Automation يلبي الحاجة الماسة إلى الرقابة الآمنة والمركزية للأتمتة، وتوفير أداة واحدة لإدارة الأتمتة. يساعد هذا الحل الشامل على ضمان حوكمة متسقة مع تحكم أوسع في الوصول.

تتيح عمليات التسجيل الشاملة ومعالجة الأخطاء إلى جانب عمليات المراجعة في الوقت الفعلي والمعارف بخصوص عوائد الاستثمار التدقيق الشامل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من أجل اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة.
الفوائد
الأمن المحسّن

يقصر الوصول المستند إلى الأدوار تعديل أجزاء محددة من سير العمل على المستخدمين المصرح لهم فقط، ما يقلل من مخاطر التغييرات غير المصرح بها ويحافظ على سلامة العمليات المؤتمتة.
إدارة الأتمتة المركزية

يوفر IBM Rapid Infrastructure Automation نقطة وصول واحدة لتبسيط الإدارة وتعزيز الرؤية والمساعدة على ضمان التطبيق المتسق لنُهج الأمان عبر المؤسسة.
مهام سير عمل قابلة للمشاركة والإصدار

يمكن للفرق الوصول إلى عمليات الأتمتة وتعديلها وإعادة استخدامها لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة مع الحفاظ على التحكم في الإصدار والمساءلة.
الأتمتة الآمنة

توفر عناصر التحكم في الوصول التفصيلية المستندة إلى الأدوار وعمليات تكامل مصادقة الجهات الخارجية حماية فعالة، ما يضمن بقاء مهام سير العمل وبيانات الاعتماد آمنة.
ما الميزات المتضمنة؟
المراقبة والمعارف في الوقت الفعلي

توفر لوحات معلومات الحوكمة وعائد الاستثمار قياسات في الوقت الفعلي لسرعة الكشف عن المشكلات وحلها وتوفير وقت التنفيذ اليدوي، ما يساعد المؤسسات على تحسين الأتمتة والعمليات.
تكامل أصلي مع Git

يدعم IBM Rapid Infrastructure Automation تخزين مهام سير العمل في مستودع Git عن بُعد مما يوفر تحكمًا كاملاً في الإصدار والتعاون وإمكانية التتبع.
التسجيل التفصيلي للتنفيذ

يوفر Rapid Infrastructure Automation (RIA) تسجيلًا مكثفًا ومعالجة للأخطاء لتسهيل تدقيق مهام سير العمل واختبارها ومعالجة الأخطاء.
دعم الجهات الخارجية

يدعم IBM Rapid Infrastructure Automation المصادقة من موفري الهوية (IdP) التابعين لجهات خارجية ممن يستخدمون مجموعة متنوعة من البروتوكولات، فلا يتم تخزين كلمات المرور مؤقتًا أو بشكل دائم ويتم دومًا تشفير الاتصالات.
التحكم الدقيق في الوصول

تفويض حق الوصول على مستوى سير العمل وتكامل المورّدين ومفتاح المصادقة ومستوى كتلة الإجراءات وغيرها المزيد. يمكنك إدارة مَن يمكنه تحرير مهام سير العمل أو عرضها أو تشغيلها أو جدولتها وقصر الوظائف على مستخدمين بعينهم.
اتخِذ الخطوة التالية

تبسيط حوكمة الأتمتة على مستوى المؤسسة وتعزيزها.

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