إدارة نقاط نهاية واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالأتمتة بشكل آمن وفعّال باستخدام API Gateway
تُعد الأتمتة المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات ضرورية لحلول الأتمتة والتنسيق نظرًا لقدرتها على التكامل المباشر مع الأنظمة وتنسيق مهام سير العمل المعقّدة.
توفر IBM Rapid Infrastructure Automation تكاملاً قويًا لواجهة برمجة التطبيقات، وتدعم الأساليب البرمجية ذات الأكواد المخفضة والكاملة، وتتوسع بفعالية مع الاحتياجات المؤسسية، حيث تسمح بالوصول إلى أصول الأتمتة الموجودة، مثل البرامج النصية والأدلة، عبر واجهة برمجة التطبيقات لاستخدام الأدوات الداخلية والخارجية. تحصل كل عملية سير عمل يتم نشرها، ضمن IBM Rapid Infrastructure Automation، على نقطة نهاية لواجهة برمجة التطبيقات يمكن إدارتها بالكامل داخل API Gateway.
واجهة API Gateway هي واجهة لتأمين عمليات سير عمل الأتمتة وواجهات برمجة التطبيقات ونشرها وإدارتها كنقاط نهاية لعناوين URL. توفر بوابة IBM API Gateway ميزات إدارة نقاط النهاية، مما يتيح إمكانية التحكم الدقيق في الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات حسب المستخدم أو الفريق أو الدور. وتشمل قدراتها المتميزة تنظيم استخدام واجهة برمجة التطبيقات، ومنع الاستخدام المفرط من خلال المصادقة المركزية، وتحديد التطبيقات والمستخدمين والشبكات المسموح بها. يعمل هذا الحل الشامل على تحسين الأمان وتعزيز الأداء وضمان التوافر، ما يعمل على تبسيط إدارة واجهات برمجة التطبيقات للمؤسسات الحديثة.
تعمل API Gateway على تحسين الأمان والتحكم من خلال إدارة الوصول الدقيقة للمستخدمين أو الفرق أو الأدوار، فهي تتعامل مع تحديات الاستخدام المفرط والوصول غير الفعال إلى واجهة برمجة التطبيقات من خلال تنظيم الاستخدام، ومنع الاستخدام المفرط عبر المصادقة المركزية، وتحديد التطبيقات والمستخدمين والشبكات المسموح بها.
تعمل API Gateway على تعزيز أداء واجهة برمجة التطبيقات وموثوقيتها إلى أقصى حد من خلال تحسين الاستخدام ومنع الاستخدام المفرط. ومن خلال التحكم في الوصول، وتكرار الاستخدام المُدار والمصادقة المركزية، يضمن ذلك عمليات متسقة وفعالة لتعزيز كفاءة النظام وموثوقيته عبر التطبيقات والمستخدمين.
تتيح API Gateway تحديثات سلسة لواجهة برمجة التطبيقات دون تعطيل نقطة النهاية، ما يضمن الحد الأدنى من فترة التعطل ويعزز الابتكار. من خلال فصل واجهات برمجة التطبيقات عن تعليماتها البرمجية وتفاصيل التنفيذ، فإنها تدعم التغييرات الرشيقة والتكامل المستمر للحفاظ على استقرار وكفاءة عمليات واجهة برمجة التطبيقات.
احصل على تحكم دقيق في الوصول حسب المستخدمين أو الفرق أو الأدوار وقم بإدارة واجهات برمجة تطبيقات الإنتاج من خلال حدود استخدام وضوابط لعدد المرات من أجل تحسين الأمان. تمنع المصادقة المركزية إساءة الاستخدام من خلال تحديد الوصول لتطبيقات ومستخدمين وشبكات معينة.
ركز على تحسين موثوقية النظام والأداء من خلال العمليات المبسطة وإدارة البنية التحتية القوية. ومن خلال تحسين تخصيص الموارد وتقليل فترات التعطل وتنفيذ المراقبة الاستباقية، تضمن API Gateway عمليات متسقة وفعالة، مما يدعم استمرارية الأعمال بسلاسة وقابلية التوسع.
بإمكانك بسهولة توسيع عروضك المرتبطة بواجهات برمجة التطبيقات. باستخدام واجهات برمجة تطبيقات موثقة ومدعومة لمختلف المجموعات والتطبيقات، يمكنك زيادة تأثير واجهة برمجة التطبيقات ودعم التكامل والتسليم المستمرين. ونتيجة لذلك، ستحصل على كفاءة تشغيلية محسنة وقابلية للتوسع.