توفر IBM Rapid Infrastructure Automation تكاملاً قويًا لواجهة برمجة التطبيقات، وتدعم الأساليب البرمجية ذات الأكواد المخفضة والكاملة، وتتوسع بفعالية مع الاحتياجات المؤسسية، حيث تسمح بالوصول إلى أصول الأتمتة الموجودة، مثل البرامج النصية والأدلة، عبر واجهة برمجة التطبيقات لاستخدام الأدوات الداخلية والخارجية. تحصل كل عملية سير عمل يتم نشرها، ضمن IBM Rapid Infrastructure Automation، على نقطة نهاية لواجهة برمجة التطبيقات يمكن إدارتها بالكامل داخل API Gateway.

واجهة API Gateway هي واجهة لتأمين عمليات سير عمل الأتمتة وواجهات برمجة التطبيقات ونشرها وإدارتها كنقاط نهاية لعناوين URL. توفر بوابة IBM API Gateway ميزات إدارة نقاط النهاية، مما يتيح إمكانية التحكم الدقيق في الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات حسب المستخدم أو الفريق أو الدور. وتشمل قدراتها المتميزة تنظيم استخدام واجهة برمجة التطبيقات، ومنع الاستخدام المفرط من خلال المصادقة المركزية، وتحديد التطبيقات والمستخدمين والشبكات المسموح بها. يعمل هذا الحل الشامل على تحسين الأمان وتعزيز الأداء وضمان التوافر، ما يعمل على تبسيط إدارة واجهات برمجة التطبيقات للمؤسسات الحديثة.