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حل إدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج للكشف عن تعرضك للهجوم من خلال عدسة الخصم
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رسم توضيحي يصور ميزات ومزايا المنتج: اكتشاف تقنية المعلومات الظلية وتقليل إجهاد التنبيه وإدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج وتوضيح المخاطر وتحديد أولوياتها

برنامج IBM Randori Recon هو برنامج يتوفر بنظام SaaS (البرمجيات كخدمة) لإدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج والداخل، حيث يراقب تلك الثغرات الداخلية والخارجية لديك، ويبحث عن التغييرات غير المتوقعة والنقاط العمياء والتكوينات الخاطئة وفشل العمليات. وهو جزء من مجموعة IBM Security. 

 اكتشف مخاطر الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج لديك، قبل أن يكتشفها المهاجمون

تستمر هوة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج في المؤسسات في الاتساع بالتزامن مع التحول الرقمي. على الرغم من أن المنظمات قد نجحت في إصلاح الثغرات الأمنية المعروفة في الأصول التنظيمية المُدارة، إلا أن التبني السريع لنماذج السحابة الهجينة وتزايد أعداد القوى العاملة عن بُعد جعل من المستحيل تقريبًا على فرق الأمن إدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج التي تتوسع هوتها باستمرار. تزداد المخاطر الأمنية تعقيدًا عندما ترث المنظمة ثغرة قابلة للاستغلال من الخارج غير معروفة أثناء عمليات الاندماج والاستحواذ. لمعرفة أين سيضرب الخصوم، يجب أن ترى سطح الهجوم كما يرونه هم.

يوفر IBM Randori Recon، وهو برنامج SaaS خارجي لإدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج، اكتشافًا مستمرًا للأصول وتحديد أولويات المخاطر من منظور المهاجم. يساعد عرض السحابة الأصلية هذا فريق عمليات الأمن لديك على مراقبة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج باستمرار لاكتشاف الأصول المكشوفة للمهاجمين وتحديد أولوياتها بناءً على إغراء الخصم. بالإضافة إلى ذلك، مع التكامل ثنائي الاتجاه الذي يعمل بسلاسة مع مجموعة الأمن الموجودة لديك، فإنه يساعد على تحسين وضع الأمن الإلكتروني لديك بشكل عام.
تقرير Forrester: التأثير الاقتصادي الكلي لبرنامج IBM Randori

يمكنك تقدير حجم التوفير المحتمل في التكاليف والمزايا التي ستعود على الأعمال التي يمكن أن يحققها IBM Randori لبيئة عملك الخاصة باستخدام حاسبة التأثير الاقتصادي الكلي (TEI) الديناميكية.

الاطلاع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024 لمعرفة معلومات أكثر تفصيلاً عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات للحماية من التهديدات
فوائد استخدام Randori أجرت شركة Forrester Consulting مؤخرًا دراسة التأثير الاقتصادي الكلي (TEI) لبرنامج IBM Randori. وتوصلت الدراسة التي أُجريت بتكليف IBM في عام 2023 إلى عدة مزايا، والتي من بينها ما يلي: سجّل للحصول على دراسة التأثير الاقتصادي الكلي من Forrester %303

عائد الاستثمار على مدى 3 سنوات.*

 %90

عدد أقل من ساعات فحص الثغرات الأمنية في السنة.*

 معدل

انخفاض في الخسائر الناجمة عن الهجوم الخارجي.*
المزايا توضيح المخاطر الإلكترونية

يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام الاكتشاف المستمر للأصول وتحديد الأولويات القائمة على المخاطر للحصول على رؤية دقيقة للثغرات القابلة للاستغلال من الخارج لديك.

 تعزيز كفاءة البرنامج

قلل من الوقت والجهد الذي ينفقه فريقك الأمني على فحص الثغرات الأمنية وتحليل مستوى انكشاف الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج.

 تبسيط العمليات

تخلص من انعزال البيانات باستخدام التكامل ثنائي الاتجاه الذي يعمل مع مجموعة الأمن الموجودة لديك ويحسّن فعالية أدوات الأمن الخاصة بك.

 

 

الفوائد

الاكتشاف يساعد في تحديد حالات التعرض والانكشاف الخارجي والداخلي للمنظمة، بما في ذلك أصول IPv6، بطريقة عالية الدقة ومنخفضة التأثير مع تقليل الإيجابيات الزائفة لإبقاء التهديدات الحقيقية تحت السيطرة.
مسار الاكتشاف يساعد على التصرف بشأن الأصول الذي تم تحديدها حديثًا دون إجراء بحث إضافي من خلال إظهار كيفية تحديد موقع الأصل المعين في المحيط.
تحديد الأولويات على أساس المخاطر يساعدك في تحديد أولويات أهم الأهداف الرئيسية لمؤسستك من خلال نموذجنا الذي يضعك على المسار الصحيح بسرعة إلى جانب المعارف المتعلقة بالخصم التي تحتاج إليها لتحديد التأثير والمخاطر.
إرشادات المعالجة يساعد على تحسين المرونة الإلكترونية من خلال تنفيذ أفضل ممارسات المعالجة على مستوى البنية التحتية الخاصة بك إلى جانب المعارف المتعلقة بالخصم.
التحقق من الثغرات الأمنية تأكد مما إذا كانت نقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVEs) موجودة كثغرات ومن أنها قابلة للاستغلال من الخارج أم لا.
اختبار الأمان يوفر التحقق من صحة التحكم الديناميكي، واختبار MITRE ATT&CK على الجهاز، واستغلال الثغرات الأمنية لتمكين التقييم المستمر لدفاعات منظمتك ضد التهديدات الداخلية أو الخارجية على أرض الواقع.
حالات الاستخدام
إدارة مخاطر الاندماج والاستحواذ أثناء عملية الاندماج والاستحواذ، ترث شركتك الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج من منظمة أخرى، والتي ربما كانت تعاني من نقاط ضعف وثغرات أمنية غير معروفة. من خلال إجراء تقييمات سطح الهجوم التي لا تتسبب في تعطل العمل باستخدام Randori Recon، يمكنك تحديد المخاطر الأكثر حساسية، وتحديد أولوياتها. تعرف على المزيد
اكتشاف تقنية المعلومات الظلية اكتشف الأصول غير المعروفة لمنظمتك أو في التخزين المحلي أو في السحابة قبل أن يكتشفها المهاجم. مع برنامج Randori Recon، يمكنك الحصول على معارف من منظور الخصم لتحديد أولويات التهديدات واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المخاطر. تعرف على المزيد
الدعم الذي نقدمه

تتبع IBM Security نهجًا متمايزًا يتطور وفقًا لعملك. قارِن بين الخيارات للبدء في استخدام منتجات IBM Security وحلولها، بما في ذلك الإصدارات التجريبية المجانية والخدمات والشركاء.

 الخدمة الذاتية

يمكنك اختبار ميزات إدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج في سيناريوهات واقعية. استكشف Randori Recon من خلال الإصدار التجريبي المجاني لمدة 7 أيام الذي نوفره للتعرف على واجهة المستخدم وخيارات التخصيص.

 ابدأ تجربتك المجانية العمل مع الخدمات/الاستشارات

تعمل السلسلة الاستشارية IBM Consulting بصفتها شريكًا موثوقًا، حيث تقدم الاستشارات وخدمات الأمن المُدارة والتكامل، بالإضافة إلى قدرات هجومية ودفاعية لمساعدتك في إنشاء برامج أمنية قابلة للمواءمة ومصمَّمة خصوصًا لتلبي احتياجاتك.

 العمل مع الشركاء

استكشِف شبكة شركائنا واسعة النطاق واحصل على المساعدة من أحد شركاء الأعمال في شركة IBM المتخصصين في الأمن والأمن المُدار في جميع أنحاء العالم.
كيفية الشراء

تحدث إلى أحد ممثلي IBM للتعرف على المزيد عن نماذج التسعير والحِزم الخاصة بعرض IBM Randori Recon SaaS.
الموارد مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

يمكنك الحصول على معارف قابلة للتنفيذ للتعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، حتى تتمكن من حماية منظمتك بشكل استباقي ضد مشهد التهديدات السائد اليوم.

IBM Randori Recon: إدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج

اطلع على الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج لديك، بأعين المهاجمين. يوفر IBM Randori Recon اكتشافًا مستمرًا للأصول وتحديد أولويات المشكلات من منظور المهاجم.

تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

استعد للاختراقات بشكل أفضل من خلال فهم أسبابها والعوامل التي تزيد أو تقلل من التكاليف. تعلم من تجارب أكثر من 550 منظمة تعرضت لاختراق أمن البيانات.
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اتخِذ الخطوة التالية

تحكّم في الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج لديك اليوم. اكتشف كيف يمكن أن يساعدك IBM Randori Recon في إدارة التوسع في البصمة الرقمية الخاصة بك والوصول إلى الهدف بسرعة مع عدد أقل من النتائج الإيجابية الزائفة.

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الحواشي

التأثير الاقتصادي الكلي لبرنامج IBM Randori هي دراسة تكلّفت بإجرائها شركة Forrester Consulting نيابةً عن شركة IBM، ونُشرت في يونيو 2023. بناءً على النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة وفقًا لنمذجة مستمدة من مقابلات مع 4 عملاء لشركة IBM. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه؛ ولا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.

 