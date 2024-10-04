تستمر هوة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج في المؤسسات في الاتساع بالتزامن مع التحول الرقمي. على الرغم من أن المنظمات قد نجحت في إصلاح الثغرات الأمنية المعروفة في الأصول التنظيمية المُدارة، إلا أن التبني السريع لنماذج السحابة الهجينة وتزايد أعداد القوى العاملة عن بُعد جعل من المستحيل تقريبًا على فرق الأمن إدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج التي تتوسع هوتها باستمرار. تزداد المخاطر الأمنية تعقيدًا عندما ترث المنظمة ثغرة قابلة للاستغلال من الخارج غير معروفة أثناء عمليات الاندماج والاستحواذ. لمعرفة أين سيضرب الخصوم، يجب أن ترى سطح الهجوم كما يرونه هم.

يوفر IBM Randori Recon، وهو برنامج SaaS خارجي لإدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج، اكتشافًا مستمرًا للأصول وتحديد أولويات المخاطر من منظور المهاجم. يساعد عرض السحابة الأصلية هذا فريق عمليات الأمن لديك على مراقبة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج باستمرار لاكتشاف الأصول المكشوفة للمهاجمين وتحديد أولوياتها بناءً على إغراء الخصم. بالإضافة إلى ذلك، مع التكامل ثنائي الاتجاه الذي يعمل بسلاسة مع مجموعة الأمن الموجودة لديك، فإنه يساعد على تحسين وضع الأمن الإلكتروني لديك بشكل عام.