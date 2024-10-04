برنامج IBM Randori Recon هو برنامج يتوفر بنظام SaaS (البرمجيات كخدمة) لإدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج والداخل، حيث يراقب تلك الثغرات الداخلية والخارجية لديك، ويبحث عن التغييرات غير المتوقعة والنقاط العمياء والتكوينات الخاطئة وفشل العمليات. وهو جزء من مجموعة IBM Security.
تستمر هوة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج في المؤسسات في الاتساع بالتزامن مع التحول الرقمي. على الرغم من أن المنظمات قد نجحت في إصلاح الثغرات الأمنية المعروفة في الأصول التنظيمية المُدارة، إلا أن التبني السريع لنماذج السحابة الهجينة وتزايد أعداد القوى العاملة عن بُعد جعل من المستحيل تقريبًا على فرق الأمن إدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج التي تتوسع هوتها باستمرار. تزداد المخاطر الأمنية تعقيدًا عندما ترث المنظمة ثغرة قابلة للاستغلال من الخارج غير معروفة أثناء عمليات الاندماج والاستحواذ. لمعرفة أين سيضرب الخصوم، يجب أن ترى سطح الهجوم كما يرونه هم.
يوفر IBM Randori Recon، وهو برنامج SaaS خارجي لإدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج، اكتشافًا مستمرًا للأصول وتحديد أولويات المخاطر من منظور المهاجم. يساعد عرض السحابة الأصلية هذا فريق عمليات الأمن لديك على مراقبة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج باستمرار لاكتشاف الأصول المكشوفة للمهاجمين وتحديد أولوياتها بناءً على إغراء الخصم. بالإضافة إلى ذلك، مع التكامل ثنائي الاتجاه الذي يعمل بسلاسة مع مجموعة الأمن الموجودة لديك، فإنه يساعد على تحسين وضع الأمن الإلكتروني لديك بشكل عام.
يمكنك تقدير حجم التوفير المحتمل في التكاليف والمزايا التي ستعود على الأعمال التي يمكن أن يحققها IBM Randori لبيئة عملك الخاصة باستخدام حاسبة التأثير الاقتصادي الكلي (TEI) الديناميكية.
الاطلاع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024 لمعرفة معلومات أكثر تفصيلاً عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات للحماية من التهديدات
عائد الاستثمار على مدى 3 سنوات.*
عدد أقل من ساعات فحص الثغرات الأمنية في السنة.*
انخفاض في الخسائر الناجمة عن الهجوم الخارجي.*
يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام الاكتشاف المستمر للأصول وتحديد الأولويات القائمة على المخاطر للحصول على رؤية دقيقة للثغرات القابلة للاستغلال من الخارج لديك.
قلل من الوقت والجهد الذي ينفقه فريقك الأمني على فحص الثغرات الأمنية وتحليل مستوى انكشاف الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج.
تخلص من انعزال البيانات باستخدام التكامل ثنائي الاتجاه الذي يعمل مع مجموعة الأمن الموجودة لديك ويحسّن فعالية أدوات الأمن الخاصة بك.
تتبع IBM Security نهجًا متمايزًا يتطور وفقًا لعملك. قارِن بين الخيارات للبدء في استخدام منتجات IBM Security وحلولها، بما في ذلك الإصدارات التجريبية المجانية والخدمات والشركاء.
يمكنك اختبار ميزات إدارة الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج في سيناريوهات واقعية. استكشف Randori Recon من خلال الإصدار التجريبي المجاني لمدة 7 أيام الذي نوفره للتعرف على واجهة المستخدم وخيارات التخصيص.
تعمل السلسلة الاستشارية IBM Consulting بصفتها شريكًا موثوقًا، حيث تقدم الاستشارات وخدمات الأمن المُدارة والتكامل، بالإضافة إلى قدرات هجومية ودفاعية لمساعدتك في إنشاء برامج أمنية قابلة للمواءمة ومصمَّمة خصوصًا لتلبي احتياجاتك.
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تحدث إلى أحد ممثلي IBM للتعرف على المزيد عن نماذج التسعير والحِزم الخاصة بعرض IBM Randori Recon SaaS.
يمكنك الحصول على معارف قابلة للتنفيذ للتعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، حتى تتمكن من حماية منظمتك بشكل استباقي ضد مشهد التهديدات السائد اليوم.
اطلع على الثغرات القابلة للاستغلال من الخارج لديك، بأعين المهاجمين. يوفر IBM Randori Recon اكتشافًا مستمرًا للأصول وتحديد أولويات المشكلات من منظور المهاجم.
استعد للاختراقات بشكل أفضل من خلال فهم أسبابها والعوامل التي تزيد أو تقلل من التكاليف. تعلم من تجارب أكثر من 550 منظمة تعرضت لاختراق أمن البيانات.
استخدم التحليلات الأمنية الذكية للحصول على معارف قابلة للتنفيذ حول أكثر التهديدات حساسية.
تسريع الاستجابة للحوادث من خلال الأتمتة وتوحيد العمليات.
اتخذ قرارات أمنية مستنيرة مع استعلامات التهديدات القابلة للتنفيذ للبقاء متقدماً بخطوة على التهديدات الناشئة.
* التأثير الاقتصادي الكلي لبرنامج IBM Randori هي دراسة تكلّفت بإجرائها شركة Forrester Consulting نيابةً عن شركة IBM، ونُشرت في يونيو 2023. بناءً على النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة وفقًا لنمذجة مستمدة من مقابلات مع 4 عملاء لشركة IBM. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه؛ ولا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.