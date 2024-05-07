في عصرنا الحالي المتواصل عبر الإنترنت والشبكات بشكل مذهل، تزداد مرونة وسرعة المجرمين الإلكترونيين في التصرُّف. ويجب على فِرَق الأمن أن تتصرَّف على هذا النحو أيضًا. يساعد IBM QRadar SIEM الفِرَق على مواجهة تحدي الاستجابة السريعة من خلال الكشف التلقائي عن التهديدات في الوقت شبه الفعلي.

يستطيع QRadar SIEM تحليل ملايين الأحداث في الوقت شبه الفعلي باستخدام الآلاف من حالات الاستخدام الجاهزة، وتحليلات سلوك المستخدم، وتحليلات سلوك الشبكة، وبيانات الثغرات الأمنية في التطبيقات، ومؤشر استعلامات التهديدات X-Force لتقديم تنبيهات دقيقة.