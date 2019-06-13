الوظائف الإضافية

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مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لاستخلاص معارف أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين.

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لمحة عامة

تعمل إضافات IBM QRadar التي يمكنك تنزيلها من السحابة على تعزيز قدرات حل إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) الخاصة بك من خلال منحك رؤية أكبر ودورًا أكثر استباقية في أمان تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك. 
تقرير Gartner لعام 2024: تصنيف شركة IBM كشركة رائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي. اقرأ التقرير. اطلع على تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024
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المزايا

التحقيق في الحوادث Data Store تطبيق مزامنة البيانات

مقدمة عن تطبيق IBM QRadar Data Synchronization

توفر لك عرضًا سريعًا موجزًا عن أهم ميزات التطبيق والمشكلات التي يعالجها. حيث ثارت العديد من التساؤلات حول وظائفه ومدى تغطيته لحالات الاستخدام؛ وتمَّت الإجابة عن العديد من هذه الأسئلة الشائعة في نهاية العرض.

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