الوظائف الإضافية

توفر لك عرضًا سريعًا موجزًا عن أهم ميزات التطبيق والمشكلات التي يعالجها. حيث ثارت العديد من التساؤلات حول وظائفه ومدى تغطيته لحالات الاستخدام؛ وتمَّت الإجابة عن العديد من هذه الأسئلة الشائعة في نهاية العرض.