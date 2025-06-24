تساعد برامج الأتمتة مستخدمي Power على إعادة تشغيل الأجهزة الافتراضية في بيئة احتياطية، محلية أو عن بُعد، لدعم عمليات التوفّر العالي والتعافي من الكوارث.
إذا لم يكن التطبيق بحاجة إلى تجميع PowerHA، فإن هذه الحلّ يجنّبك تكلفة تراخيص البرامج المكرّرة وتعقيد تنفيذ وإدارة التجمعات التقليدية.
تُبسّط أتمتة الفشل المرحلي وعمليات المحاكاة اختبار التعافي من الكوارث دون التأثير على البيئات التشغيلية.
يوفّر هذا الحل طريقة مؤتمتة لإدارة نسخ البيانات المتماثلة، بالإضافة إلى مهام إدارة الخوادم والشبكات المرتبطة بإعادة تشغيل الأنظمة والتطبيقات وأحمال التشغيل في المواقع البعيدة.
انشر حلول محاكاة افتراضية متفوقة لمستخدمي AIX وLinux وIBM i.
تسريع المحاكاة الافتراضية والإدارة السحابية لأنظمة IBM Power Systems.
يشغّل عملاء IBM Power أحمال التشغيل الحيوية على خوادم Power، ويحتاجون إلى بنية تحتية فائقة الأمان والموثوقية.
تبسيط وتحسين أمن وامتثال تقنيات السحابة الخاصة