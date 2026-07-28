IBM Pipeline Automation for Z

تسريع تسليم التطبيقات للمؤسسات باستخدام مسارات مؤتمتة قابلة للتوسع تعزز السرعة والاتساق والجودة

IBM Bob يرتدي خوذة أمان زرقاء يحمل على صدره رمزًا برمجيًا، وتحيط به لوحات واجهة مستخدم ومخططات تجريدية بدرجات اللون الأزرق

لمحة عامة

تحديث عمليات تسليم IBM Z باستخدام أتمتة المسارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعمل IBM Pipeline Automation for Z على تبسيط دورة حياة تطوير البرمجيات من خلال سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يسرّع عمليات إنشاء تطبيقات الكمبيوتر المركزي والتحقق منها وتسليمها. ومن خلال دمج الأتمتة والتحليلات في جميع مراحل التطوير، وتوحيد قدرات DevOps ضمن نموذج قائم على المسارات، تُمكّن من تقديم التطبيقات بسرعة أكبر، وبجودة عالية، وموثوقية على نطاق واسع.
توفير قدرات متقدمة للمسارات ضمن حزمة IBM Bob Premium Package for Z

 يدعم نظام الإنشاء الذكي ويُفعّل ميزات الأتمتة الأساسية، ما يجعل المسارات أكثر فعالية وقابلية للتوسع.
تعزيز الإنتاجية عبر دورة الحياة

حسّن كفاءة المطورين من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل.
تقديم نتائج أسرع وعالية الجودة

قلِّل زمن الدورة وإعادة العمل من خلال أتمتة ذكية وشاملة للمسارات.
تحسين التكلفة والكفاءة

قلِّل الهدر وحسِّن استغلال الموارد من خلال التنسيق الذكي والكشف المبكر عن المشكلات.

الميزات

تعزيز السرعة والجودة والتحكم

IBM Dependency Based Build
عزّز كفاءة عمليات الإنشاء من خلال تنسيق ذكي يحلل تغييرات التعليمات البرمجية والتبعيات لتشغيل ما يلزم فقط. ويسهم ذلك في تقليل زمن الإنشاء، وخفض استهلاك الموارد، وضمان الحصول على تعليقات أسرع لفرق التطوير.

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رسم توضيحي خطي لـ IBM Dependency-Based Build

IBM ZCodeScan عبر واجهة سطر الأوامر (CLI)

أدمج التحقق المؤتمت من جودة التعليمات البرمجية، وفرض الالتزام بالمعايير، والتحليل الثابت مباشرةً ضمن المسارات. حدِّد الثغرات الأمنية، وطبِّق أفضل الممارسات، وعالِج المشكلات في وقت مبكر، ما يحسّن موثوقية التعليمات البرمجية ويقلّل المخاطر في المراحل اللاحقة.

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IBM Bob

IBM Wazi Deploy
وحِّد عمليات التغليف والنشر وبسِّطها من خلال عمليات مؤتمتة تستند إلى السياسات. اضمن عمليات إصدار متسقة وقابلة للتدقيق عبر مختلف البيئات، مع الحفاظ على التحكم والحوكمة والثقة في عمليات النشر.

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تؤدي الفحوصات الأمنية التقليدية إلى إبطاء الإصدارات. نقل الأمن إلى بيئة التطوير المتكاملة وعمليات البناء المبكرة تساعد على تقليل زمن وقت التوقف، والقضاء على إعادة العمل، وتسريع التسليم.

حالات الاستخدام

تحسين المسارات والتحكم بها بشكل شامل

أتمتة مسار التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) الشامل لنظام z/OS

تؤتمت دورة حياة التطبيق بالكامل، بدءًا من تغييرات التعليمات البرمجية وحتى النشر، باستخدام مسارات منظمة، ما يقلل الجهد اليدوي ويتيح عمليات إصدار أسرع وأكثر اتساقًا
تحسين ذكي لعمليات الإنشاء قائم على تحليل التأثير

ينشئ فقط المكونات المتأثرة بتغييرات التعليمات البرمجية باستخدام تحليل التبعيات، ما يحسن الكفاءة ويقلل أوقات الإنشاء بشكل كبير
ضمان جودة التعليمات البرمجية والامتثال بشكل مستمر

يدمج الفحص التلقائي للتعليمات البرمجية والتحقق من المعايير داخل المسارات لضمان تعليمات برمجية عالية الجودة ومتوافقة في كل مرحلة من مراحل التطوير
نشر موحّد ومحكوم

يوفّر عمليات قابلة للتكرار وخاضعة للحوكمة لتغليف التطبيقات ونشرها، بما يضمن الاتساق ويقلّل مخاطر النشر

الموارد

اكتشِف موارد الخبراء

باقة IBM Bob Premium لنظام Z IBM Dependency Based Build IBM ZCodeScan عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) IBM Wazi Deploy
اتخِذ الخطوات التالية

اكتشف كيف يمكنك تبسيط مساراتك، وتقليل زمن الدورة، وتقديم تطبيقات عالية الجودة على IBM Z بثقة.

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