يقلل IBM® Sterling Partner Engagement Manager (PEM) الوقت والموارد المطلوبة لانضمام شركاء جُدُد، مع إدارة الشركاء الحاليين والحفاظ عليهم. من خلال أتمتة عملية الانضمام، يساعد Partner Engagement Manager على تقليل الأخطاء اليدوية المكلِّفة وزيادة الكفاءة، حيث يمكن للشركاء إدارة سجلاتهم بأنفسهم.
إدارة مركزية لبيانات الاتصال والشهادات للقضاء على المهام اليدوية والمتكررة، مع مراقبة النشاط والأداء والامتثال لمستويات الخدمة من خلال لوحات معلومات التقدم.
تقليل وقت الانضمام عبر التطبيقات، والمساعدة على إدارة علاقات الشركاء في جميع أنحاء المؤسسة، وتشجيع التعاون مع مجتمعات الشركاء من خلال منصة خدمة ذاتية قابلة للتوسيع.
اختَر من بين خيارات النشر في البيئة المحلية أو عبر مزوِّد سحابي على حاويات Red Hat OpenShift المعتمدة، استنادًا إلى استراتيجيتك التقنية ومتطلبات أمن البيانات.
1) الأنشطة اللازمة لإعداد شريك جديد أو مستند جديد مع شريك حالي.
2) نهج "التواصل المستمر" لإدارة العلاقة.
3) تمكين فِرق الأعمال والشركاء من خدمة ذاتية تقلل الاعتماد على قسم تكنولوجيا المعلومات.
لفهم أفضل لنهج IBM في تخفيف صعوبات الانضمام، وميزات PEM، وبنية PEM، يُرجى قراءة هذا العرض الفني حول IBM® Sterling Partner Engagement.
تواصَل مع ممثل IBM الخاص بك لتحديد موعد عرض تقديمي وتجربة عملية لاستكشاف IBM Sterling Partner Engagement Manager.