14 أغسطس 2024 تنفيذ DNS مرن دون أن يتسبب في متاعب وإزعاج للإدارة لم يعد تحقيق مدة تشغيل بنسبة 100% مجرد تطلُّع، بل أصبح ضرورة حتمية لأي عمل ناجح. وتلبية هذا المعيار العالي أمر لا يتطلب مرونة خدمات الشبكة فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى طبقات متعددة قادرة على التعامل مع فجوات الأداء المتحتم حدوثها.لسوء الحظ، يمكن أن تؤدي إضافة أنظمة DNS زائدة عن الحاجة إلى تعقيدات وتحديات إدارية لا داعي لها. في ندوة الإنترنت هذه، ستتعلم لماذا يتطلب التشغيل بنسبة 100% في كثير من الأحيان أنظمة تجاوز فشل DNS منفصلة ومكررة احتياطيًا، وكيف يمكن لمسؤولي الشبكة معالجة التعقيدات من خلال الإدارة المرنة لأنظمة DNS بحيث تظل صامدة وقت الأزمات وذلك باستخدام مستوى تحكم واحد من خلال عرض DNS المخصص الموجود في NS1.

26 يوليو 2024 تسهيل عمليات إعادة توجيه HTTPS باستخدام IBM NS1 Connect يحافظ HTTPS على أمن معظم المواقع الإلكترونية والتطبيقات. ولسوء الحظ، فإن إعادة توجيه نطاقات HTTPS أصعب بكثير مما ينبغي أن تكون عليه. توجد البيانات في أماكن متعددة ولا تتم إدارتها دائمًا بطريقة متسقة. ونتيجة لذلك، يتعين على فِرَق الشبكات في بعض الأحيان التنقل بين ثلاثة أنظمة بيانات أو أكثر لمجرد إجراء إعادة توجيه HTTPS (من المفترض أنها بسيطة). في ندوة الإنترنت هذه، سنوضح لك مدى سهولة إدارة عمليات إعادة التوجيه HTTPS باستخدام ميزة جديدة في IBM NS1 Connect. وسنوضح لك مدى بساطة إدارة عمليات إعادة توجيه عناوين URL، وتكوينات DNS، وشهادات الأمان في تجربة بوابة واحدة.

24 يوليو 2024 البدء باستخدام سلاسل التصفية يُعَد توجيه حركة مرور DNS عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة المستخدم. إذا كنت تقدِّم تطبيقات ومحتوى من عدة خدمات سحابية و/أو شبكات توصيل المحتوى، فإن توجيه حركة المرور يقلِّل التكاليف، ويحسِّن أوقات الاستجابة، ويضمن المرونة من خلال الاستفادة من أفضل مصدر في تلك اللحظة بالذات. وعلى الرغم من وضوح فوائد توجيه حركة المرور، إلا أن تكوين الأنظمة التي تجعلها تعمل قد تكون مخيفة بعض الشيء في البداية. سنقدم مقدمة سهلة الفهم لتوجيه حركة المرور DNS باستخدام تقنية سلسلة التصفية الخاصة بخدمة NS1. سنتناول مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام لتوجيه حركة المرور ونوضح كيف توفِّر سلاسل التصفية أداءً محسَّنًا للشبكة في كل حالة.

26 يونيو 2024 قياس الأداء الفعلي لحلول DNS على أرض الواقع يُعَد تحسين اتصالات DNS إحدى أهم الخطوات لتحسين الأداء والحفاظ على تفاعل العملاء وحماية الإيرادات وسمعة الشركة. ولكن ما أفضل طريقة لتحسين اتصالات DNS؟ للإجابة عن هذا السؤال، تعاونت Catchpoint وIBM لإنشاء دراسة فريدة من نوعها لأداء DNS في العالم الواقعي. سنعرض في ندوة الإنترنت هذه نتائج هذه الدراسة الجديدة الرائدة.

29 مايو 2024 فهم أهم التحديات أمام استمرار الاتصال بالتطبيقات لقد أدى الانتقال إلى الحوسبة السحابية الهجينة وأتمتة عمليات البنية التحتية للشبكات إلى منح المؤسسات مرونة أكبر من أي وقت مضى في كيفية تشغيل تطبيقاتها الحساسة للأعمال. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من القضايا المتعلقة بالموارد البشرية وتحديات توصيل التطبيقات لتحسين أداء الشبكة في اللحظات الحاسمة للشركات مع نضج بنيتها التحتية. ستكشف كل من AvidThink وIBM عن نتائج بحث جديد حول تحديات وفرص فِرَق الشبكات الآن وفي المستقبل. انضم إلى Roy Chua، مؤسس ورئيس AvidThink وTerry Bernstein، المدير الأول لإدارة المنتجات في IBM NS1 Connect لمعرفة المزيد عن حالة فِرَق الشبكات.